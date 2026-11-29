Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), vụ việc xảy ra khi hai máy bay của American Airlines đang chuẩn bị khởi hành tại sân bay Ronald Reagan Washington.

Cụ thể, chuyến bay số hiệu 638, dự kiến đến Dallas, đang chuẩn bị cất cánh vào khoảng 17h ngày 27/11 (giờ địa phương) thì cánh máy bay va chạm với chuyến bay số hiệu 2152, đang chờ khởi hành đến Chicago. Thông tin được ghi nhận trong đoạn ghi âm liên lạc giữa phi công và kiểm soát không lưu do ATC.com thu thập.

Theo các quan chức hàng không liên bang, hai chuyến bay của hãng American Airlines đã va chạm cánh với nhau tại sân bay Ronald Reagan Washington (DCA) vào tối 27/11. Ảnh: WJLA.

Trong cuộc trao đổi, phi công chuyến bay 638 thông báo máy bay đã vượt nhẹ qua vạch dừng và xảy ra va quệt với chiếc Boeing 737 của American Airlines ở bên cạnh. Sau sự cố, đài kiểm soát không lưu yêu cầu một máy bay đang chuẩn bị hạ cánh phải hủy bỏ quá trình tiếp cận đường băng. Các chuyến bay khác đến sân bay cũng được cảnh báo về nguy cơ chậm trễ.

Đáng chú ý, phần winglet - bộ phận nằm ở đầu cánh, có thiết kế cong hướng lên trên của một trong hai máy bay đã bị gãy rời sau va chạm. Một phi công thông báo với đài kiểm soát không lưu rằng mảnh vỡ nằm ở phía bên phải máy bay.

FAA cho biết họ sẽ điều tra vụ việc. Ảnh: WJLA.

Sau khi nhân viên vận hành sân bay thu hồi phần đầu cánh bị gãy, cả hai máy bay tiếp tục di chuyển đến khu vực đỗ. Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ thuộc Cơ quan Quản lý sân bay vùng đô thị Washington đã tiến hành kiểm tra ban đầu đối với hai phương tiện.

American Airlines xác nhận cả hai máy bay đã được đưa khỏi lịch khai thác để đội ngũ kỹ thuật của hãng kiểm tra. Hãng đồng thời gửi lời xin lỗi đến hành khách vì những bất tiện phát sinh, đồng thời cho biết đang nỗ lực sắp xếp để hành khách tiếp tục hành trình sớm nhất có thể. Theo kế hoạch, hai chuyến bay sẽ khởi hành trở lại vào tối cùng ngày, muộn hơn lịch trình ban đầu.

FAA cho biết không có trường hợp thương vong trong sự cố và cho biết sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một lính cứu hỏa xuất hiện tại hiện trường sau sự cố. Ảnh: CNN.

Một hành khách trên một trong hai chuyến bay kể lại với CNN rằng họ cảm nhận rõ cú va chạm khi máy bay bất ngờ rung lắc mạnh. Tiếng động và chuyển động đột ngột khiến nhiều người trên khoang giật mình, sau đó hành khách bắt đầu xôn xao khi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận thấy sự cố.

Vụ va quệt xảy ra gần đường băng số 19, đường băng dài nhất tại sân bay Ronald Reagan Washington, đồng thời là một trong những đường băng có mật độ khai thác cao tại Mỹ.

Đây không phải lần đầu khu vực này xảy ra sự cố hàng không nghiêm trọng. Tháng 1/2025, một máy bay phản lực khu vực của American Airlines đang chuẩn bị hạ cánh đã va chạm với trực thăng của Lục quân Mỹ gần sân bay Ronald Reagan Washington, khiến 67 người thiệt mạng. Đây là một trong những tai nạn hàng không thương mại nghiêm trọng nhất tại Mỹ trong nhiều thập kỷ.