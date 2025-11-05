Phát hiện thêm 1 sản phẩm dầu gội là hàng giả, ai đang sử dụng ngừng ngay

Ngày 5/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant của nhãn hàng Vinamake, số tiếp nhận phiếu công bố: 82/21/CBMP-HB.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty cổ phần Vinamake, địa chỉ tại tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Sản phẩm dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant (nhãn hàng Vinamake) bị cơ quan chức năng xác định là hàng giả

Mẫu sản phẩm trên được giám định tại Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, không phát hiện một số chất như trong thành phần công bố và trên nhãn, bao bì sản phẩm; được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ kết luận là hàng giả, căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định 98/2020 của Chính phủ.

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế tăng cường thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không kinh doanh, sử dụng dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant vi phạm; trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo với cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nêu trên.

Các sở y tế tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đồng thời, các sở y tế chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn; thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận các thông tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Công ty cổ phần Vinamake phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng sản phẩm dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant nêu trên, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/11.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn giám sát Công ty cổ phần Vinamake trong việc thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên.