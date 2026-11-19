Ngày 19/11, lãnh đạo UBND xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển.

Trước đó, khoảng 17h ngày 18/11, người dân địa phương bất ngờ phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển xã Thạch Khê. Bên cạnh thi thể có một túi da màu nâu và một thùng xốp rỗng được buộc vào người bằng dây chun.

Tiếp nhận trình báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ sự việc.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam shipper.

Qua kiểm tra, danh tính được xác định là anh L.V.C. (sinh năm 1993, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), làm nghề giao hàng (shipper). Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, người thân đã đến nhận thi thể.

Lãnh đạo UBND xã Thạch Khê cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện vẫn chưa xác định được thi thể trôi dạt từ đâu đến bờ biển địa phương.

Nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.