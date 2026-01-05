Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát minh "450 độ tạo ngọn lửa cao 3m" của Nga có thể rung chuyển ngành nhựa toàn cầu

05-01-2026 - 16:12 PM | Tài chính quốc tế

Cụ thể, các nhà khoa học Nga đã làm gì?

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Kabardino-Balkaria (KBSU) của Nga đã đề xuất một phương pháp biến rác thải nhựa thành nhiên liệu rắn, chuyển hóa chúng thành năng lượng và thân thiện với môi trường.

Thông thường, các hệ thống đốt rác thải nhựa truyền thống tạo ra các hợp chất độc hại (như carbon monoxide - CO và oxit nitơ) do quá trình đốt cháy polyme không hoàn toàn vì thiếu oxy.

Phát minh "450 độ tạo ngọn lửa cao 3m" của Nga có thể rung chuyển ngành nhựa toàn cầu - Ảnh 1.

Đốt rác nhựa có thể thải ra nhiều khí độc hại với sức khỏe con người, môi trường.Ảnh: Plasticpollutioncoalition

Các chuyên gia tại KBSU khắc phục vấn đề này bằng cách đốt nhựa đã nghiền nhỏ trong một hệ thống kín, sử dụng hỗn hợp nitrat-kiềm oxy hóa (muối nóng chảy) để phân hủy nhựa mà không sinh ra khí thải độc hại.

Phương pháp mới không chỉ loại bỏ hoàn toàn ô nhiễm môi trường, mà còn cho phép thu hồi lượng năng lượng lớn được giải phóng trong quá trình phân hủy nhựa. Theo các nhà khoa học, hỗn hợp giữa polyme và muối nóng chảy có thể trở thành một loại nhiên liệu rắn có hiệu suất cao.

“Phương pháp của chúng tôi rất độc đáo. Nó không chỉ giải quyết vấn đề môi trường mà còn biến chất thải nguy hại thành nguồn năng lượng quý giá có tiềm năng được sử dụng làm nhiên liệu”, Giáo sư Zhamal Kochkarov - người dẫn đầu nghiên cứu - cho biết.

Theo các chuyên gia của KBSU, các thí nghiệm trên polyethylene (PE, loại nhựa phổ biến nhất trên thế giới) đã chứng minh hiệu quả vượt trội của phương pháp mới.

Khi hỗn hợp được đun nóng đến 450°C, phản ứng diễn ra mạnh mẽ tạo ra ngọn lửa cao tới 3 mét – dấu hiệu rõ ràng cho thấy lượng năng lượng khổng lồ được giải phóng. Đồng thời, kết quả phân tích không khí trong phòng thí nghiệm cho thấy không có khí độc nào vượt quá giới hạn an toàn theo quy định.

Theo nghiên cứu độc lập từ UNEP, mỗi ngày, lượng rác thải nhựa tương đương với 2.000 xe chở rác được đổ xuống các đại dương, sông và hồ trên thế giới. Mỗi năm, 19-23 triệu tấn rác thải nhựa rò rỉ vào hệ sinh thái thủy sinh. Do đó, phát minh mới này của các nhà khoa học Nga có ý nghĩa lớn.

Phát minh mới của KBSU được công bố trong Tạp chí Bản tin của Viện Nghiên cứu Tích hợp Kh.I. Ibragimov (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga) năm 2025.

Phát minh phá vỡ truyền thống về "ma trận nhôm" có thể rung chuyển ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Theo Trang Ly

