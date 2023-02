Phát triển chuỗi bệnh viện, cơ hội nào cho TNH?

Báo cáo tài chính quý 4 của CTCP Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên (TNH) cho biết doanh thu đạt 125 tỷ đồng, tăng 20%, lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.



Kết quả trong quý 4 nhờ cơ sở vật chất của bệnh viện đã hoàn thành, đi vào hoạt động ổn định, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng. Điểm sáng khác là chi phí tài chính của TNH giảm 22% do đã giảm các khoản vay, chi phí quản lý doanh nghiệp được quản lý hiệu quả theo đà tăng của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Cả năm 2022, TNH đạt doanh thu 463 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng, tăng 12% và giảm 1% so với cùng kỳ. Theo TNH, việc lợi nhuận giảm nhẹ so với năm trước chủ yếu do lạm phát toàn cầu dẫn đến giá thuốc và vật tư y tế tăng.

Số liệu của TNH cho biết, năm 2022, Công ty đón hơn 400.000 lượt bệnh nhân tới khám chữa bệnh, trên 40.000 lượt số bệnh nhân điều trị nội trú tại hai bệnh viện của TNH tại Thái Nguyên. Với 2 cơ sở bệnh viện, tổng 600 giường bệnh và 1.300 dịch vụ y tế, TNH đã trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh được tin cậy tại Thái Nguyên. Công suất sử dụng giường của 2 bệnh viện đạt trung bình 96%

Tiếp tục mở rộng quy mô

Ngày 9/2/2023, TNH khởi công Bệnh viện Việt Yên, Bắc Giang với quy mô 300 giường bệnh. Đây là khu vực có nhiều khu công nghiệp lớn hoạt động, nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân, công nhân rất cao nên hứa hẹn là nguồn tăng trưởng tốt cho doanh nghiệp.

Ngoài bệnh viện Việt Yên, Bệnh viện TNH Lạng Sơn là một trong những dự án quan trọng TNH triển khai trong năm 2023. Ngay sau khi trúng đấu giá khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (cũ), Hội đồng quản trị TNH đã nhất trí thông qua việc thành lập pháp nhân liên kết là Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn để triển khai thực hiện dự án. Hiện nay, TNH đang hoàn tất các hồ sơ pháp lý xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án này.

Bệnh viện TNH Lạng Sơn là dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa với trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tổng diện tích mà TNH trúng đấu giá là 9.363,46m2. Theo phương án đầu tư sơ bộ, bệnh viện có công suất thiết kế 300 giường bệnh chia làm 2 giai đoạn, đáp ứng tiêu chuẩn bệnh viện - khách sạn. Vốn đầu tư của dự án dự kiến 570 tỷ đồng, tương đương suất đầu tư 1,9 tỷ đồng/giường bệnh.

Để chuẩn bị cho các bệnh viện vận hành tốt, TNH chú trọng chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Bệnh viện tuyển dụng và sử dụng đội ngũ bác sĩ làm việc toàn thời gian, nhận đào tạo các bác sỹ nội trú từ năm học thứ 3 năm, mỗi tháng bác sĩ học việc được hưởng lương và đài thọ toàn bộ học phí. TNH cũng đài thọ chi phí cho bác sĩ, chuyên gia đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao trình độ và năng lực khám chữa bệnh.

Song song với kế hoạch khởi công các bệnh viện mới để duy trì đà tăng trưởng, TNH cũng thúc đẩy kế hoạch phát hành cổ phiếu mới để tài trợ cho các dự án này. Theo nghị quyết đã được đại hội cổ đông thông qua, TNH sẽ tăng vốn bằng cách phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1 với giá 20.000 đồng/cổ phần và phát hành ESOP cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/CP để tăng tính gắn kết và động lực làm việc.