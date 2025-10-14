Phát triển kinh tế tư nhân phải 'thật lòng đối đãi'

Chiều 13/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HN.

Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Hà Thị Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã và đang từng bước trở thành một trong những điểm tựa vững chắc để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Bà Hà Thị Nga nêu rõ, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện nghị quyết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân .

Chương trình hành động của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và hành động, khơi dậy ý chí quyết tâm khởi nghiệp, lập nghiệp; ý thức tự cường, tự tôn dân tộc; khát vọng cống hiến trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

“Tăng cường các hình thức hỗ trợ đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tư nhân và Nhân dân tham gia phát triển kinh tế tư nhân. Phát động và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tư nhân. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân”, bà Hà Thị Nga nói.

Phải tháo "vòng kim cô"

Trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo, PGS.TS Trần Đình Thiên nêu, sau gần 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân nước ta có khoảng hơn 940 nghìn doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước.

PGS.TS Trần Đình Thiên báo cáo đề dẫn hội thảo. Ảnh: HN.

Dù thế, theo PGS.TS Trần Đình Thiên, kinh tế tư nhân vẫn đối mặt với nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng.

PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh, tư duy nhận thức về vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế còn chưa đầy đủ, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. “Đây là "vòng kim cô" về tư tưởng. Không thông điều này này thì còn lâu mới có được hệ thống thể chế chính sách phù hợp để phát triển kinh tế tư nhân”, ông Thiên nêu.

Theo ông Thiên, Nghị quyết 68 đã tạo đột phá tư duy và thể chế phát triển, mở đường kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, giải phóng, khơi thông các nguồn lực và củng cố niềm tin cho kinh tế tư nhân, cho tất cả mọi thành phần kinh tế và toàn xã hội.

Trong các vấn đề đặt ra, với vai trò của MTTQ, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, MTTQ cần khơi dậy tinh thần kinh doanh, sự tự tin, tự lực, tự cường, sáng tạo, tự hào dân tộc, thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

MTTQ cũng cần thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân, góp phần hoàn thiện thể chế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp…

Chính sách cần phải có “va chạm với thực tiễn”

Tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam nhấn mạnh, cách đây 20 năm, các nhà đầu tư bệnh viện tư nhân đều đứng trên bờ vực phá sản. Nhưng, với sự quyết tâm của những người đi tiên phong, kiên trì kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về vai trò của kinh tế tư nhân, đến nay, nhờ chủ trương của Đảng, Nhà nước, hiện cả nước đã có gần 500 bệnh viện tư nhân.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: HN.

“Với tinh thần của Nghị quyết 72 về đột phá chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chúng tôi đã hứa với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến năm 2050 sẽ có 50% bệnh viện của đất nước là bệnh viện tư nhân”, ông Đệ nêu.

Để phát triển kinh tế tư nhân, ông Đệ nhấn mạnh yếu tố con người. Theo ông Đệ, cùng một chủ trương, chính sách, nếu cán bộ dám nghĩ, dám làm, sáng tạo thì sẽ thực hiện rất nhanh, nhưng nếu chính quyền, cán bộ không dám làm, né tránh, lẩn tránh trách nhiệm thì sẽ “làm thui chột tinh thần đầu tư cho đất nước”. Vì thế, ông Đệ cho rằng, cần phải tìm đúng người có tầm, có tâm, có trái tim xây dựng Tổ quốc, bố trí đúng vị trí công tác.

Với các địa phương, ông Đệ cho rằng, cần phải thật lòng đối đãi với “những người muốn xây dựng địa phương”, không nên “phân biệt nhóm nọ, nhóm kia". Người bỏ công sức, vốn liếng, có tâm huyết đầu tư, thu hút lao động cho địa phương thì tập trung quan tâm đến họ, "không có người nhà, người quen".

" Điểm nghẽn này là nguy hiểm. Người đáng giao nhiệm vụ thì phải được giao”, ông Đệ nhấn mạnh, đồng thời lưu ý, việc soạn thảo, xây dựng chính sách cần phải có “va chạm với thực tiễn” để sát với thực tiễn.