Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lai Châu và Đồng Nai

21-11-2025 - 22:35 PM | Xã hội

Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND 5 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lai Châu, Đồng Nai.

Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 5 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lai Châu, Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên , Bắc Ninh , Hưng Yên , Lai Châu , Đồng Nai - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn. Ảnh: Thainguyen.gov.vn

Cụ thể, tại Quyết định số 2555, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh ngày 3-10-1977; quê quán tỉnh Bắc Ninh; trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Vương Quốc Tuấn đã từng trải qua các vị trí công tác như Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời, tại Quyết định số 2551, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên , Bắc Ninh , Hưng Yên , Lai Châu , Đồng Nai - Ảnh 2.

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn. Ảnh: VGP

Đối với tỉnh Bắc Ninh, tại Quyết định số 2556, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976, quê quán ở xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác như Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đồng thời, tại Quyết định số 2547, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên , Bắc Ninh , Hưng Yên , Lai Châu , Đồng Nai - Ảnh 3.

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc. Ảnh: VGP

Đối với tỉnh Hưng Yên, tại Quyết định số 2546, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973, quê quán tỉnh Ninh Bình, có học vị Tiến sĩ chăn nuôi, Thạc sĩ khoa học môi trường, cử nhân sinh học, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Ninh Bình như: Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 9-12-2020, ông được HĐND tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và đến ngày 30-6-2025 tiếp tục được phân công đảm nhiệm vị trí này sau sáp nhập.

Tại Quyết định số 2545, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Khắc Thận để nhận nhiệm vụ mới.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên , Bắc Ninh , Hưng Yên , Lai Châu , Đồng Nai - Ảnh 4.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung. Ảnh: Laichau.gov.vn

Đối với tỉnh Lai Châu, tại Quyết định số 2568, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hà Quang Trung sinh năm 1976; quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Đại học ngành tài chính-tín dụng, thạc sĩ kinh doanh và quản lý; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Điện Biên Phủ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Đồng thời, tại Quyết định số 2548, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Văn Lương.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên , Bắc Ninh , Hưng Yên , Lai Châu , Đồng Nai - Ảnh 5.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út. Ảnh: NLĐO

Đối với tỉnh Đồng Nai, tại Quyết định số 2559, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969, quê quán tỉnh Long An (cũ); trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Út từng đảm nhiệm các chức vụ như: Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (cũ); Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (cũ); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Đồng thời, tại Quyết định số 2550, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Tấn Đức.

Theo Minh Chiến

Người lao động

