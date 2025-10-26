Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn với ông Nguyễn Cảnh Toàn

26-10-2025 - 10:09 AM | Xã hội

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Cảnh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Cảnh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (24/10/2025).

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn với ông Nguyễn Cảnh Toàn- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh Lạng Sơn chiều ngày 20/10, ông Nguyễn Cảnh Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với 100% đại biểu tham dự tán thành. Ông đảm nhiệm cương vị mới thay ông Hồ Tiến Thiệu nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn sinh ngày 25/3/1976, quê quán: xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An; trình độ cao cấp lý luận chính trị; thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực; thạc sĩ Quản lý hành chính công; cử nhân Luật kinh tế; cử nhân Hành chính công; cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

Trước khi làm Phó Vụ trưởng Tổ chức - Cán bộ (Ban Kinh tế Trung ương), ông Nguyễn Cảnh Toàn có thời gian dài công tác tại Kiểm toán Nhà nước, từ vị trí chuyên viên đến Phó phòng Tổ chức, Biên chế, Tiền lương rồi du học Australia.

Sau nửa năm biệt phái giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tháng 10/2018, ông Nguyễn Cảnh Toàn làm Vụ trưởng Tổ chức cán bộ rồi Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Từ tháng 2/2025, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

