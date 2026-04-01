Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030.

Mục tiêu của Chương trình nhằm hình thành và phát triển đội ngũ giám đốc điều hành của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân có trình độ, năng lực quản trị hiện đại, tư duy chiến lược, có bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, có tầm nhìn, đạo đức, văn hoá kinh doanh, thượng tôn pháp luật, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội; có năng lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mục tiêu 100% học viên sau đào tạo có thể ứng dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn doanh nghiệp

Phấn đấu đến năm 2030, đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên toàn quốc, trong đó tối thiểu 25% học viên là nữ.

Đạt 100% học viên hoàn thành khóa đào tạo có khả năng ứng dụng kiến thức, kỹ năng quản trị hiện đại vào thực tiễn doanh nghiệp, có khả năng dẫn dắt chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật.

Đồng thời, hình thành và phát triển mạng lưới cựu học viên; tổ chức các Diễn đàn giám đốc điều hành; phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo giám đốc điều hành uy tín trong và ngoài nước.

Đối tượng thụ hưởng là các học viên đến từ doanh nghiệp, công ty thuộc khu vực kinh tế tư nhân: Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; thành viên hợp danh của công ty; Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc; giám đốc, phó giám đốc; giám đốc chuyên môn, phó giám đốc chuyên môn; chủ doanh nghiệp tư nhân; Trưởng, phó các phòng, ban, bộ phận chuyên môn; trưởng, phó các tổ, đội sản xuất; cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty…

Học viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo

Theo phê duyệt, Chương trình gồm các nội dung sau:

1. Học viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo theo hình thức trực tiếp, hình thức trực tuyến (qua công cụ trực tuyến có sẵn hoặc qua Hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning) hoặc hình thức kết hợp (kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến) với nội dung đào tạo phù hợp với Nội dung cơ bản của khóa đào tạo 10.000 giám đốc điều hành quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; học viên được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.

Các khóa đào tạo giám đốc điều hành bao gồm: Khóa đào tạo lãnh đạo cấp chiến lược; khóa đào tạo Giám đốc điều hành; khóa đào tạo Giám đốc chuyên môn; khóa đào tạo quản trị kinh doanh thực chiến (Mini MBA); khóa đào tạo lãnh đạo kế cận (Next Gen CEO).

Thời gian đào tạo: trong khoảng từ 30-90 ngày tùy từng khóa đào tạo.

2. Việc hỗ trợ đào tạo giám đốc điều hành thông qua Phiếu học bổng hoặc tổ chức khóa đào tạo hoặc qua Hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning.

3. Học viên hoàn thành khóa đào tạo được cơ quan hỗ trợ lựa chọn tham gia các chương trình hỗ trợ sau: Chương trình phòng thí nghiệm lãnh đạo (CEO Lab); chương trình sẵn sàng CEO; chương trình trò chuyện doanh nhân (CEO Talk).

4. Thực hiện truyền thông sâu, rộng về Chương trình hướng tới hình thành phong trào phát triển lãnh đạo doanh nghiệp. Xây dựng chuyên mục giới thiệu về các khóa đào tạo, câu chuyện thành công, các điển hình tốt, doanh nhân tiêu biểu, doanh nghiệp học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí, truyền hình, nền tảng số.

Tổ chức Diễn đàn giám đốc điều hành (CEO Forum) để chia sẻ, nhân rộng, tôn vinh, biểu dương các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu. Xây dựng, quản lý, vận hành mạng lưới cựu học viên (CEO Alumni) để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kết nối kinh doanh, truyền cảm hứng, giúp doanh nghiệp đổi mới và phát triển.

Tổ chức tôn vinh, biểu dương các giám đốc điều hành, giảng viên, huấn luyện viên, cố vấn xuất sắc, các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho Chương trình nhằm lan toả tác động của Chương trình.

Hợp tác với các cơ quan phát triển, tổ chức quốc tế nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ

5. Chủ động hợp tác với các cơ quan phát triển, tổ chức quốc tế nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, chuyên gia để xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình.

Đẩy mạnh liên kết với các viện, trường, cơ sở đào tạo quốc tế uy tín để thiết lập quan hệ hợp tác, chuyển giao công nghệ và chương trình đào tạo; tổ chức các khóa học liên kết, chương trình đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ đồng thương hiệu; huy động giảng viên, giám đốc điều hành, chuyên gia kinh tế, doanh nhân nước ngoài tham gia giảng dạy, huấn luyện và cố vấn trực tiếp cho học viên.

Đồng thời, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, chuyên gia tư vấn các chuyên đề về kinh doanh bền vững, tăng trưởng xanh, các xu thế kinh doanh mới nhất trên thế giới. Tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo, tham quan, giao lưu, học tập thực tế tại các doanh nghiệp nước ngoài để tăng cường trao đổi kinh nghiệm, học viên, giảng viên.

6. Việc giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình được thực hiện xuyên suốt, bảo đảm khách quan, minh bạch và gắn với kết quả đầu ra. Kết hợp giữa giám sát nội bộ và đánh giá độc lập; giữa đánh giá định lượng và định tính.

Thực hiện đánh giá hằng năm, giữa kỳ và cuối kỳ việc triển khai Chương trình trên cơ sở thống nhất quy trình thu thập, quản lý và báo cáo dữ liệu.

Kết quả giám sát, đánh giá là căn cứ điều chỉnh nội dung, phương thức, nguồn lực triển khai; lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

7. Kinh phí thực hiện Chương trình gồm:

Nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ thực hiện Chương trình: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách. Khuyến khích sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án khác đã được phê duyệt có mục tiêu phù hợp với Chương trình này và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn đóng góp, tài trợ của các học viên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước.

Quyết định cũng đưa ra các nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương các cơ quan, tổ chức hiệp hội và các doanh nghiệp, học viên triển khai tích cực, hiệu quả Chương trình này./.