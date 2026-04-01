Tây Ninh đề xuất đầu tư 25.700 tỉ đồng xây dựng "cầu nối" Đông Nam Bộ và ĐBSCL.

Sáng 1-4, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, các cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục kết nối Long An – Tân Ninh.

Dự án trục kết nối Long An - Tân Ninh có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 25.700 tỉ đổng

Đây là công trình động lực cốt lõi nhằm gắn kết chặt chẽ các đô thị trung tâm và tạo trục giao thương xuyên suốt giữa hai khu vực vừa được sáp nhập.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án này có tổng chiều dài gần 75 km, Điểm đầu giao với đường Vành đai Tân An (phường Tân An), điểm cuối kết nối Quốc lộ 22 tại xã Bến Cầu.

Tuyến đường này đi qua các địa phương trọng điểm trong tỉnh Tây Ninh như: Tân An, Long An, Thủ Thừa, Bình Đức, Thạnh Lợi, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý, Phước Chỉ và Bến Cầu.

Đáng chú ý, dự án không chỉ dừng lại ở một trục đơn nhất mà còn bao gồm hệ thống kết nối đa tầng, gồm: Tuyến chính gần 75km (trong đó có 4,35km trùng đường Hùng Vương hiện hữu và 12,6km trùng đường Vành đai 4 TPHCM); Tuyến kết nối Quốc lộ 1, dài hơn 2,8km tại xã Bình Đức.

Cùng với đó, tuyến nhánh dài khoảng 22,5km, nối từ nút giao Vành đai 4 đến đường ĐT.823 (xã Đức Huệ).

Về quy mô, đoạn từ cầu Hùng Vương đến cuối tuyến và tuyến kết nối Quốc lộ 1 sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, quy mô lên đến 6 làn xe, lộ giới giải phóng mặt bằng rộng 62m. Riêng tuyến nhánh cũng đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng với 6 làn xe.

Theo ông Phạm Phương Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tây Ninh, đơn vị đã hoàn tất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hiện, ban đang phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để rà soát phương án nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Trong tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 25.700 tỉ đồng, chi phí xây dựng chiếm hơn 15.600 tỉ đồng.

Đặc biệt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật được dự toán gần 4.600 tỉ đồng với diện tích thu hồi đất gần 500 ha. Để đảm bảo tính khả thi và tiến độ, dự án được chia thành 6 dự án thành phần (1 dự án xây lắp, 5 dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư).

Trục kết nối Long An – Tân Ninh có chiều dài gần 75km đi qua nhiều địa phương của tỉnh Tây Ninh

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc đầu tư trục kết nối giao thông này không chỉ là yêu cầu cấp thiết về hạ tầng mà còn là chiến lược để phát huy lợi thế "cầu nối" giữa Đông Nam Bộ và ĐBSCL.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2031 hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo kinh tế vùng, nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy giao thương quốc tế.