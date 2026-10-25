Phe vé Big Bang hét giá tới 40 triệu đồng

Trước giờ diễn đêm thứ hai của concert Big Bang, lực lượng phe vé vây kín sân Mỹ Đình hoạt động hết công suất. Nhiều hạng vé được chào bán với mức giá không tưởng, khiến nhiều khán giả chưa mua được vé chính thức phải ngậm ngùi bỏ cuộc.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong , rẻ nhất là vé đứng được chào bán với giá 25 triệu đồng/cặp, vé Cat 1 và Cat 2 được chào bán với mức giá 35-40 triệu đồng/cặp, vé Cat 3 cũng được rao bán với giá 13-18 triệu đồng/cặp.

Tình trạng đẩy giá được phe vé mạnh tay hơn đêm đầu 24/10. Theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong trong ngày đầu, một số vé Cat 5 có giá gốc một triệu đồng được rao bán lại với giá 2,5 triệu đồng/vé. Hạng Gold VIP Package, giá gốc 8,5 triệu đồng/vé, được chào bán khoảng 19-20 triệu đồng/cặp. Đáng chú ý, một số cặp vé Diamond được rao với mức giá hơn 30 triệu đồng.

Phe vé hoạt động hết công suất trong đêm thứ hai của concert Big Bang. Ảnh: Duy Phạm .

Nhiều khán giả đã ngậm ngùi bỏ cuộc ngay sát giờ diễn khi giá vé được đẩy lên gấp gần nhiều lần giá gốc.

Trong đêm đầu tiên, hàng trăm khán giả không có vé đã tụ tập ngay trước khu vực check-in trong suốt thời gian diễn ra đêm nhạc để trò chuyện, chụp ảnh và cùng hát vang những bài hát của Big Bang.

Nhiều tài khoản mạng xã hội cho biết họ thà đứng tụ tập bên ngoài sân vận động để hưởng ứng concert của Big Bang còn hơn bỏ ra số tiền lớn một cách vô lý để tiếp tay cho lực lượng phe vé.

Sức hút của Big Bang tiếp tục được thể hiện trong đợt mở bán vé bổ sung ngày 5/10. Chỉ ít phút sau khi hệ thống CTicket mở bán, gần 70.000 người đã xếp hàng trực tuyến chờ mua vé.

Toàn bộ số vé bổ sung được bán hết sau khoảng một giờ, dù trước đó chương trình đã trải qua ba đợt mở bán trong tháng 8.

Do vé chính thức hết nhanh nên thị trường chuyển nhượng, phe vé concert Big Bang diễn ra sôi động từ nhiều tháng nay. Không ít khán giả đã gặp đối tượng lừa đảo khi mua lại vé trên mạng.

Trong bối cảnh nhu cầu mua vé tăng cao, khán giả cần thận trọng khi giao dịch trên thị trường chuyển nhượng, kiểm tra nguồn vé và xác minh thông tin người bán để tránh nguy cơ bị lừa đảo hoặc không thể vào sân.

Theo ban tổ chức, đêm diễn thứ hai dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả. Tổng lượng khán giả của hai đêm diễn khoảng 90.000 người. Với quy mô gần 90.000 lượt khán giả từ nhiều địa phương và quốc gia, vùng lãnh thổ, hai đêm diễn của Big Bang tại Mỹ Đình được định vị là sự kiện văn hóa, giải trí trọng điểm của Hà Nội.