Phí Thanh Thảo là ai?

Hơn một năm sau khi tạm gác lại cây súng trường để thực hiện nghĩa vụ quân sự, vận động viên (VĐV) Phí Thanh Thảo - người từng được mệnh danh là "hot girl bắn súng" của đội tuyển Việt Nam đã chính thức đội tuyển bắn súng quốc gia tham dự SEA Games 33.

Phí Thanh Thảo sinh năm 2004 tại Hà Nội. Dù tuổi đời còn rất trẻ, cô đã nhanh chóng khẳng định tài năng và vị thế của mình trong làng bắn súng Việt Nam. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Thanh Thảo chính là SEA Games 31 (tổ chức tại Việt Nam vào năm 2022).

VĐV Phí Thanh Thảo môn bắn súng

Trong lần đầu tiên tham dự một kỳ Đại hội thể thao khu vực, Thanh Thảo đã gây ấn tượng mạnh mẽ với thành tích: Huy chương Vàng (HCV) 50m Súng trường 3 tư thế nữ và Huy chương Bạc (HCB) 10m Súng trường hơi nữ. HCV ở nội dung 3 tư thế là một chiến thắng ngoạn mục, khẳng định bản lĩnh thi đấu vững vàng và khả năng kiểm soát tâm lý tuyệt vời của một VĐV tuổi đôi mươi. Cô gái trẻ đã trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất sau Đại hội, được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi bằng cái tên thân mật "hot girl bắn súng".

Thành tích này là minh chứng rõ ràng cho tài năng và sự khổ luyện của cô. Đặc biệt, ở nội dung 3 tư thế 50m, VĐV phải thực hiện bài bắn từ 3 tư thế khó khăn: quỳ, nằm và đứng, đòi hỏi sự tập trung, thể lực và kỹ thuật cực kỳ cao.

Nhan sắc xinh đẹp của Thanh Thảo

Đầu năm 2023, khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, Phí Thanh Thảo đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ khi tạm dừng thi đấu để lên đường nhập ngũ. Đây là một quyết định dũng cảm và đầy trách nhiệm của cô gái trẻ, thể hiện tinh thần sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.

Việc tạm xa sàn tập chuyên nghiệp trong khoảng thời gian dài luôn là thử thách lớn đối với bất kỳ VĐV đỉnh cao nào, đặc biệt là trong bộ môn đòi hỏi độ chính xác và cảm giác tay tinh tế như bắn súng. Giữ được phong độ, sự sắc bén và nhịp độ thi đấu sau khi tái xuất là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Phí Thanh Thảo đã nhanh chóng trở lại tập luyện cùng đội tuyển quốc gia. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực phi thường, cô đã chứng minh được khả năng phục hồi phong độ đáng kinh ngạc.

Các giải đấu tiền SEA Games gần đây cho thấy Thanh Thảo đang dần tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất. Đặc biệt, ở nội dung sở trường 10m Súng trường hơi nữ, cô đã thể hiện sự ổn định cao, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh trong khu vực.

Tại SEA Games 33, áp lực đặt lên vai Thanh Thảo không hề nhỏ. Cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục là trụ cột, cùng với các đồng đội mang về những tấm HCV quý giá cho đội tuyển bắn súng Việt Nam. Mục tiêu lớn nhất chính là bảo vệ thành công tấm HCV 50m Súng trường 3 tư thế và hướng tới Vàng ở nội dung 10m Súng trường hơi nữ, nội dung mà cô đã giành HCB ở kỳ Đại hội trước.