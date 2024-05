Phía sau chuyện mua nhà 1 tỉ đồng tại khu ven Tp.HCM

Giá cả, khoảng cách… không còn là tiêu chí quan trọng nhất

Kết quả khảo sát của CBRE Việt Nam từng chỉ ra, nhu cầu về nhà ở của nhóm người trẻ rất lớn, đặc biệt tại những khu đô thị lớn như Hà Nội và Tp.HCM. Dù nhu cầu mua nhà của người trẻ gia tăng nhưng đây lại là nhóm khách hàng có “gu” lựa chọn sản phẩm khác biệt. Yếu tố khoảng cách và giá cả đã không còn là sự lựa chọn hàng đầu đối với nhóm khách hàng này.

Theo đó, ngoài giá cả thì những người trẻ thế hệ mới sẽ tập trung mạnh vào vào 2 yếu tố: Chất lượng sản phẩm và kết nối đến các tiện ích xung quanh.

Cũng theo báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) và xu hướng bất động sản của Propertyguru Việt Nam, có gần 70% người trẻ trong gần 1.000 người tham gia khảo sát mong muốn sở hữu căn nhà đầu đời trong 1 - 2 năm tới nhưng luôn có tiêu chí rất khắt khe trước khi ra quyết định.

Thứ nhất, dự án phải đảm bảo không gian xanh. Thứ hai, người trẻ không quan trọng khoảng cách bao xa, mà là di chuyển mất bao lâu. Điều này đồng nghĩa với việc, dự án càng ở gần các công trình giao thông trọng điểm, dễ kết nối với các tuyến đường lớn, di chuyển thuận tiện sẽ được ưu tiên lựa chọn. Cuối cùng, dự án phải có giá vừa tầm với thu nhập. Khi các dự án bất động sản trung tâm thành phố vượt xa thu nhập của người trẻ thì các dự án giá mềm, vừa túi tiền khu lân cận luôn được quan tâm.

Người trẻ thế hệ mới ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn nhà.

Như vậy để thấy, yếu tố “tiện” trong khẩu vị của người trẻ mua nhà ngày càng được định vị rõ nét. “Tiện” ở đây được hiểu: Môi trường sống đảm bảo không gian xanh, tiện ích nội khu, tiện di chuyển và giá cả phù hợp. Tuy vậy, không phải dự án nào ở xa, giá cả phù hợp cũng đảm bảo môi trường sống tiện ích.

Theo ghi nhận, tại khu ven Tp.HCM như Long An, Đồng Nai gần đây xuất hiện một số dự án căn hộ 1 tỉ đồng/căn gây “sốt” trên thị trường. “Sốt” là bởi phân khúc này hiện khó kiếm tìm tại các khu vực lân cận Tp.HCM. Trong khi, nguồn cung ra thị trường tỉ lệ hấp thụ rất tốt. Đặc biệt khi xu hướng người trẻ dưới 30 tuổi có khả năng mua nhà ngày càng nhiều thì nhu cầu về chốn ở thực càng gia tăng.

Với các dự án căn hộ giá mềm 1 tỉ đồng/ căn cộng với lãi suất cho vay thấp đang là động lực thúc đẩy người mua nhà lần đầu. Đáng chú ý, yếu tố môi trường sống luôn được đối tượng này đặt song hành với giá cả.

Mới đây, dự án căn hộ EHome Southgate giá 1 tỉ đồng/căn diện tích 50m2 tại Long An đang triển khai giỏ hàng cuối cùng nhận được sự quan tâm tích cực từ người mua.

Được biết, EHome Southgate dự án thứ 5 thuộc dòng căn hộ "vừa túi tiền" EHome do Nam Long tâm huyết phát triển. Dự án này giá 1 tỉ đồng nhưng được hưởng tiện ích đô thị do nằm ngay cửa ngõ khu đô thị Waterpoint 355ha đã hiện hữu loạt tiện ích nội khu. Đây được xem là yếu tố "hút" dòng tiền của người mua. Không ít khách mua căn hộ này làm việc Tp.HCM, di chuyển "đi – về" trong ngày. Khoảng cách không còn là tiêu chí quá quan trọng với họ khi được sống trong môi trường chất lượng với một mức giá dễ tiếp cận. Nhu cầu thực hiện hữu cũng được chứng minh bằng việc 4 block thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án đã bàn giao, đón hơn 500 gia đình về an cư, với hệ thống tiện ích nội khu hoàn thiện ngay ngưỡng cửa.

Như vậy để thấy, lối sống của cư dân đô thị đang chuyển biến tập trung vào việc đảm bảo về sức khỏe. Khái niệm an cư của người trẻ cũng dần được mở rộng và đòi hỏi nhiều tiêu chí hơn. Trước quyết định mua nhà, họ thường đi kèm 3 tiêu chí: Không gian, vị trí và trải nghiệm sống. Đây vừa là xu hướng của thị trường, vừa là thách thức đặt ra đối với những nhà phát triển bất động sản.

Làm nhà giá mềm tưởng dễ mà không dễ

Từ xu hướng mua nhà của người trẻ nhận thấy, khi tiêu chí về chốn an cư ngày càng cao thì việc chủ đầu tư phải đặt tâm sức vào dự án càng lớn. Bởi với doanh nghiệp, xây nhà giá rẻ nhưng nếu chất lượng không đảm bảo, người dân có thu nhập trung bình thà ở thuê cũng không muốn mua.

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nhà giá vừa túi tiền tại thị trường phía Nam, đại diện Nam Long - doanh nghiệp đã hoàn thiện hơn 5.000 căn hộ EHome tại Tp.HCM, Bình Dương, Long An, đồng hành cùng giấc mơ an cư của hàng ngàn hộ gia đình, từng chia sẻ: Phát triển nhà giá vừa túi tiền tưởng dễ mà không dễ. Bởi lẽ, để giải quyết câu chuyện thanh khoản và nhu cầu thực tế về sinh sống ở dự án thì nhà giá mềm không đơn thuần chỉ nằm ở mức giá rẻ. Đó phải là sự đầu tư bài bản, chỉn chu từ quy hoạch, thiết kế, vận hành, để làm sao trong mức chi phí tối ưu nhất, cư dân vẫn thụ hưởng môi trường sống chất lượng, có tiện ích nội khu, có mảng xanh quanh nhà, có các hoạt động cộng đồng gắn kết.

Khi tiêu chí về chốn an cư ngày càng cao thì việc chủ đầu tư phải đặt tâm sức vào dự án càng lớn.

Chưa kể, giữa bối cảnh thị trường bất động sản nhiều biến động, ngoài giá thì các gói tài chính phù hợp để đáp ứng nhu cầu thị trường cũng là điều các nhà đầu tư “cân não”. Dù rằng nhu cầu ở thực của phân khúc này còn rất lớn nhưng để phát triển một dự án một cách chỉn chu, mang tính bền vững và được người mua đón nhận thì đó là bài toán không dễ dàng.

Cũng từng giãi bày về câu chuyện này, ông Ngô Quang Phúc – doanh nghiệp chuyên phát triển dự án căn hộ giá vừa túi tiền tại thị trường Bình Dương cho hay, bán nhà cho người trẻ vừa dễ, vừa khó. Dễ là nhu cầu lớn, nhưng cái khó là người trẻ có tài chính khiêm tốn, song luôn có yêu cầu cao về thiết kế, chất lượng, thẩm mỹ. Đồng thời, họ là những người rất sáng tạo, bắt xu hướng mới nhanh… nên đòi hỏi doanh nghiệp phát triển phân khúc này phải luôn cải tiến để bắt kịp nhu cầu.

Nếu như trước kia, điều kiện và nhu cầu ở của thế hệ 6x-7x là những căn hộ trong khu tập thể trong không gian nhỏ hẹp… thì đến thế hệ 8x-9x, bên cạnh nhu cầu đáp ứng chỗ ở thì còn coi trọng yếu tố sức khỏe, ưu tiên môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, đảm bảo các yếu tố nâng cao chất lượng sống hơn.

Theo ông Phúc, hiện nay khách hàng là những người trẻ được được sinh ra trong thời kỳ công nghệ phát triển, yêu cầu đối với nơi ở cũng rất đặc biệt. Ngôi nhà không chỉ phải đẹp, có thiết kế độc đáo, nhiều tiện ích hiện đại… mà còn phải đáp ứng nhiều tiêu chí khác như di chuyển thuận tiện, hệ thống nội khu tiện nghi, đầy đủ, nhiều không gian xanh…

“Doanh nghiệp rất thấu hiểu và mong muốn làm nhiều dự án nhà ở giá rẻ hơn nữa. Nhưng để cấu thành giá nhà còn phải tính đến chi phí đất đai, chi phí xây dựng và kỳ vọng lợi nhuận. Hiện nay, quỹ đất khu ven Tp.HCM còn nhưng quỹ đất phù hợp để phát triển được dự án nhà ở giá mềm, chỉn chu, đáp ứng các tiêu chí khắt khe của người mua thì rất hiếm”, vị này nhấn mạnh.

Nhu cầu nhà giá vừa túi tiền vẫn còn rất lớn.

Thực tế cho thấy, có thời điểm, loạt doanh nghiệp địa ốc cùng hướng đến mục tiêu phát triển nhà thương mại giá mềm và nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu số đông thị trường. Tuy vậy, suốt thời gian qua, nguồn cung phân khúc này vẫn khan hiếm. Với các doanh nghiệp có kinh nghiệm trong phát triển nhà vừa túi tiền, thực hiện mục tiêu không quá khó nhưng với các doanh nghiệp mới để làm phân khúc này là không dễ.

Chia sẻ trong diễn đàn mới đây, một chuyên gia bất động sản nhấn mạnh, dù nguồn cung nhà giá mềm cạn kiệt, nhu cầu lớn nhưng các doanh nghiệp bất động sản lại không mấy "mặn mà". Một doanh nghiệp bất động sản cũng cho hay, đằng sau những sản phẩm nhà giá rẻ là những thách thức đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư.

Bởi lẽ, việc thực hiện các dự án giá rẻ phụ thuộc rất nhiều vào giá đất, hạ tầng, số tầng cao xây dựng, tiền sử dụng đất, chất lượng vật liệu… Chủ đầu tư phải nghiên cứu được những yếu tố như xây bao nhiêu tầng là tiết kiệm, thiết kế phải rất hiệu quả để diện tích căn hộ tuy nhỏ nhưng tiện lợi, có mảng xanh, tốc độ bán sản phẩm…

Thậm chí, đằng sau một số doanh nghiệp để có sản phẩm giá mềm ra thị là hành trình dài không ngừng tham khảo, học hỏi, tinh chỉnh từ chương trình phát triển nhà giá rẻ của nhiều quốc gia như Thái Lan, Singapore, Hà Lan, Mexico… để tìm hướng đi phù hợp với doanh nghiệp cũng như phù hợp với kinh tế, văn hóa, nhu cầu của phần đông người Việt.

Theo các doanh nghiệp, việc xây nhà giá rẻ không khó nhưng nếu chất lượng không đảm bảo thì rất khó thanh khoản.

Một ví dụ rõ rệt nhất là chương trình low-cost housing tại Thái Lan. Đây là chương trình rất thu hút khi đưa ra đề án, tuy nhiên sau đó hàng trăm ngàn căn hộ tuy giá rẻ nhưng không thể bán được. Những yếu tố căn bản để những dự án nhà giá rẻ bảo đảm được đầu ra là giá, hạ tầng dịch vụ xung quanh như trường học, chợ, trạm y tế.., chất lượng, và hạ tầng giao thông. Chưa kể, nếu không có gói hỗ trợ tài chính sẽ rất khó để người có thu nhập thấp tiếp cận được chốn an cư.

Thực tế, dù làm phân khúc nào thì cũng hết thời "ăn xổi ở thì", đòi hỏi sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Làm nhà ở giá rẻ đã khó, làm chuyên nghiệp, bài bản tạo tính lâu dài, bền vững lại càng khó hơn. Vì thế, nếu chủ đầu tư không thực sự nỗ lực và tâm huyết vì cộng đồng rất khó để làm phân khúc này.