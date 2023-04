Phiên 12/4: Tự doanh CTCK "quay đầu" bán ròng gần trăm tỷ đồng, một cổ phiếu xây lắp trên UPCoM nằm top mua ròng mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến một phiên giao dịch giằng co trong biên độ hẹp, trạng thái ảm đạm bao trùm bảng điện. Lực cầu không đủ lớn để giữ sắc xanh cho chỉ số khiến VN-Index kết phiên giảm 0,01 điểm về 1.069 điểm. Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước khi giá trị giao dịch trên HOSE vượt 12.650 tỷ đồng, tăng gần 10% so với phiên trước.

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi họ bán ròng với tổng giá trị 337 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trong khi đó, tự doanh CTCK quay đầu bán ròng với giá trị khoảng 98 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Trên sàn HoSE, tự doanh CTCK bán ròng gần 101 tỷ đồng, chủ yếu bán ròng trên kênh khớp lệnh với giá trị 164 tỷ đồng trong khi mua ròng 64 tỷ đồng qua kênh thỏa thuận.

Nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất FPT trên HoSE với giá trị 15 tỷ đồng; theo sau có ACB và HPG cũng bị bán ròng trên 11 tỷ đồng.

Ngược lại, giao dịch của các CTCK tập trung mua ròng mạnh nhất tại APH với giá trị 43 tỷ đồng; chứng chỉ quỹ FUEVFVND cũng được mua mạnh hơn 26 tỷ đồng. Ngoài ra, tự doanh còn mua ròng nhiều tại cổ phiếu DBC, DCM, AAA, DIG với giá trị mỗi mã 3-8 tỷ đồng.

Trên HNX, tự doanh CTCK bán ròng gần 9 tỷ đồng , tập trung bán ròng tại cổ phiếu CEO khoảng 5 tỷ đồng.

Ngược lại trên UPCoM, tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng gần 12 tỷ đồng, tâm điểm "gom" C4G (13 tỷ đồng).