Phiên 16/3: Khối ngoại thẳng tay bán ròng 1.300 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

16-03-2026 - 15:51 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.293 tỷ đồng.

Tâm lý thận trọng bao trùm, thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Kết thúc phiên 16/3, VN-Index giảm 3 điểm, xuống 1.693 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 23.000 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.370 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MCH được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 114 tỷ đồng. Theo sau, VCK và PLX là mã tiếp theo được gom mạnh 55 tỷ đồng và 49 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, BSR là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 181 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và PVD cũng bị "xả" 160 tỷ đồng và 147 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 71 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 81 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNG xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MBS, PVB, PLC.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, CEO là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 12 tỷ đồng; theo sau MST bị bán 3 tỷ, HUT, VC3, LAS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 6 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HNG được khối ngoại mua 6 tỷ đồng. Theo sau, MSR và MZG cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, DDV bị khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ACV, BIG,...

Mai Chi

