Phiên Megalive tuyển dụng đầu tiên tại Việt Nam: Vincom, Sunhouse, FPT Education lên TikTok tìm nhân tài, có vị trí được công khai mức lương 38 triệu đồng/tháng

Phiên tuyển dụng của Atlantic Group.

Ngày 15/3, sự kiện tuyển dụng trực tuyến "Whose Chance Megalive Hot Jobs" do ALO Media và chương trình truyền hình "Cơ Hội Cho Ai – Whose Chance?" tổ chức, với sự đồng hành của TikTok đã diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn đến từ các lĩnh vực đa dạng như bán lẻ, bất động sản, công nghệ, hàng gia dụng, FMCG, giáo dục, thời trang… Một số cái tên nổi bật bao gồm Vincom, FPT Education, Sunhouse, Misa, Tập đoàn Bảo Ngọc, An Vượng Land, Tập đoàn giáo dục Atlantic, IVY Moda, ALO Media…

Điểm đặc biệt lớn nhất của phiên Megalive này so với các sự kiện tuyển dụng trực tuyến khác là việc mời các Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc … trực tiếp xuất hiện trên Megalive để săn tìm nhân tài.

"Chúng ta đều thấy bán hàng truyền thống đang dần bị bán hàng online thay thế. Việc tuyển dụng có khả năng cũng như vậy.

Người lao động, đặc biệt là Gen Z đang dành nhiều thời gian trên mạng xã hội. Chúng tôi muốn tận dụng điều đó để tiếp cận họ. Tuyển dụng qua Megalive là hình thức mới mẻ giúp ứng viên hiểu hơn về doanh nghiệp, rút ngắn khoảng cách giữa nhà tuyển dụng và người lao động", ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc chia sẻ.

Phiên tuyển dụng của Vincom.

Ban tổ chức cho biết sự kiện đã thu hút hàng triệu lượt quan tâm, tương tác trên 2 nền tảng Tiktok và Facebook. Như vậy, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận, tương tác với đông đảo ứng viên tiềm năng ngay trên sóng livestream. Ngược lại, ứng viên cũng được hỏi đáp trực tiếp với lãnh đạo và bộ phận HR của doanh nghiệp.

Hàng loạt công việc được niêm yết công khai mức lương, đãi ngộ, chẳng hạn như vị trí lập trình viên Back-end có mức lương lên đến 38 triệu đồng/tháng tại Atlantic Group.

Những người xem Megalive có thể gửi CV ứng tuyển ngay lập tức, không cần qua khâu trung gian nào. Các nhà tuyển dụng sẽ lọc CV và có thể tiến hành phỏng vấn trực tiếp, hoặc hẹn phỏng vấn sau phiên megalive.

"Qua quá trình sản xuất 6 mùa chương trình Cơ Hội Cho Ai, chúng tôi nhận thấy nhu cầu tìm việc của người lao động và tìm người của doanh nghiệp rất lớn, nhưng cung và cầu gặp nhau vẫn còn nhiều khó khăn với các phương thức truyền thống.

Chúng tôi không muốn cơ hội việc làm chỉ giới hạn trong một số ít ứng viên trên truyền hình, mà mong muốn mở rộng kết nối, giúp nhieeuf ứng viên tiếp cận nhiều doanh nghiệp uy tín hơn, từ đó tạo ra một hệ sinh thái về việc làm minh bạch, hiện đại, nhanh và tối ưu chi phí", ông Cao Thế Anh - Chủ tịch HĐQT ALO Media, nhà sản xuất chương trình Cơ Hội Cho Ai, cho biết.