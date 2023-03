Phillip Nguyễn - thiếu gia nhà "vua hàng hiệu'' vừa tổ chức hôn lễ hào môn: CEO công ty bán hàng miễn thuế sân bay mỗi năm thu hàng trăm tỷ, điều hành cả loạt công ty sự kiện, thiết kế đồng phục...

Phillip Nguyễn - tên tiếng việt là Nguyễn Phi Long, sinh năm 1986, hiện đang là một trong những thiếu gia được dư luận quan tâm nhất, khi vừa tổ chức hôn lễ với sự xuất hiện của loạt người nổi tiếng.

Phillip là con trai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) chuyên phân phối các thương hiệu cao cấp tại Việt Nam (Burberry, Chanel, Versace, CK, Salvatore Ferragamo, rượu cao cấp Moet-Hennessy...).

Cũng như các người con khác trong gia đình là Louis Nguyễn, Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn, Phillip được "vua hàng hiệu" giao cho đảm trách bộ phận riêng thuộc hệ sinh thái của mình.

Hiện, Phillip đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phát triển dự án của tập đoàn IPPG. Đồng thời còn là CEO của IPP Travel Retail, phụ trách mảng Kinh doanh Dịch vụ Phi Hàng Không.

Ngoài ra Phillip Nguyễn được ''thừa kế'' nhiều thương hiệu thời trang đắt tiền như: Christian Dior, Channel, Zara, Lancome, Nike và hiện là đại diện lớn nhất của thương hiệu Nike tại Việt Nam. Anh đồng thời là người sáng lập dự án chạy việt dã "Color Me Run" lần đầu tiên với hàng chục nghìn người tham dự. Vị thiếu gia này còn tự thành lập doanh nghiệp riêng và đang điều hành cùng một lúc 4 công ty gồm công ty sự kiện Pulse Active và Cooper & Co chuyên thiết kế suit và làm đồng phục.

IPP Travel Retail hoạt động ra sao dưới sự dẫn dắt của Phillip Nguyễn?

Thành lập từ năm 1995, IPP Travel Retail - Công ty TMCP Duy Anh (Duy Anh Trading - DAT) là đơn vị cung cấp dịch vụ mua sắm tại 5 sân bay của Việt Nam gồm Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Cam Ranh, Đà Nẵng và Phú Quốc.

Các cửa hàng Vietnam Delights, The Cocoa Trees, Travel Express, Travel Tech, Kid Stars & TR Galleria tại những sân bay nói trên chính là đơn vị do IPP Travel Retail vận hành. Công ty cho biết, hiện đang vận hành hơn 35 cửa hàng với hơn 700 thương hiệu. Hiện nay, IPP Travel Retail là nhà phân phối độc quyền cho Irvins (Singapore), Thomas Sabo (Đức), My Walit (Thái Lan), Foreo (Thụy Điển) và các thương hiệu làm đẹp "K-Beauty" đến từ Hàn Quốc.

Công ty còn đầu tư và cung cấp các dịch vụ quảng cáo hiện đại đa dạng tại sân bay gồm: màn hình LCD, LED, trụ quảng cáo ngoài trời xe đẩy hành lý và dịch vụ ghế massage, bảng rating, wifi…

Đơn vị này cho biết, công ty chiếm gần 80% thị phần bán lẻ sân bay và 50% thị phần bán lẻ du lịch trên tất cả các kênh trước COVID. So sánh với một đối thủ cũng có lĩnh vực hoạt động tương tự là Jalux Taseco, doanh thu và lợi nhuận của Duy Anh Trading luôn nhỉnh hơn.

Thời điểm Duy Anh Trading ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất là năm 2019, với doanh thu 384 tỷ và lãi sau thuế 59 tỷ.

Tuy vậy bước sang 2020, khi đại dịch gần như làm "tê liệt" ngành hàng không, Duy Anh Trading đã chứng kiến doanh thu giảm xuống còn một nửa, kéo theo lợi nhuận lao dốc xuống mức lỗ 16 tỷ. Trong khi, Jalux Taseco chỉ ghi nhận lỗ 2 tỷ đồng vào năm này.

Dù chưa công bố số liệu kinh doanh năm 2022, song việc ngành hàng không mở cửa hậu Covid-19 cùng với nhu cầu du lịch quốc tế lẫn nội địa đang tăng cao có thể giúp đơn vị này khôi phục doanh thu và xoá bớt khoản lỗ.

Tiếp tục chiến lược mở rộng sau Covid-19, hồi tháng 2/2022, DAT và CTCP Công Nghệ Teko Việt Nam (thuộc tập đoàn VNLife - kỳ lân công nghệ thứ 2 của Việt Nam) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai mô hình bán lẻ thế hệ mới (New Retail) để chuyển đổi số mô hình kinh doanh.

Đến tháng 6/2022, IPP Travel Retail đồng tổ chức sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay Châu Á 2022 (Routes Asia) tại Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu là đại diện của hơn 200 hãng hàng không, sân bay, đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới. Routes Asia 2022 là sự kiện xúc tiến đầu tư quốc tế duy nhất trong lĩnh vực hàng không của Châu Á.

Nhìn chung, so với mảng kinh doanh hàng hiệu cao cấp và thứ cấp mà anh trai Louis Nguyễn và em gái Tiên Nguyễn đang tiếp quản thì mảng phi hàng không do Phillip đảm trách, do bối cảnh ngành, vẫn chưa có nhiều dấu ấn về bức tranh tài chính, khi mà hai công ty thời trang DAFC và ACFC ghi nhận doanh thu mỗi năm cả nghìn tỷ.

Vì vậy, vị thiếu gia nhà "vua hàng hiệu" đang mở rộng hoạt động ra nhiều mảng kinh doanh khác và làm việc độc lập bên cạnh phụ trách một phần hệ sinh thái của gia đình.

"Chẳng có khó khăn gì khi là con trai của Johnathan Hạnh Nguyễn. Mỗi ngày đều là một bài học. Nó có thể là một trải nghiệm tốt hoặc cũng có thể là một thử thách. Là con trai của Johnathan đã thúc đẩy tôi trở thành một lãnh đạo, một doanh nhân tốt hơn bởi vì ông đã đạt được nhiều thành tựu trong cuộc đời. Tôi hy vọng có thể tiếp nối những thành công của ông ấ y" - Phillip Nguyễn nói trong một bài phỏng vấn.