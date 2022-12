Phim Việt Nam đầu tiên lọt top 15 Oscar

Ngày 21/12 (theo giờ Mỹ), Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ công bố danh sách rút gọn của 10 hạng mục, trong đó có Phim tài liệu hay nhất, bao gồm cả phim nói tiếng Anh và không nói tiếng Anh. Bất ngờ nhất khi bộ phim tài liệu Những Đứa Trẻ Trong Sương (Children of the Mist) của Việt Nam đã bất ngờ lọt vào top 15 đề cử.



Danh sách rút gọn bao gồm: Children of the Mist; All That Breathes; All the Beauty and the Bloodshed; Bad Axe; Descendant Fire of Love; Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song; Hidden Letters; A House Made of Splinters; The Janes; Last Flight Home; Moonage Daydream; Navalny; Retrograde; The Territory.

Poster phim tài liệu Những Đứa Trẻ Trong Sương (Ảnh: Fanpage Children of the Mist)

Những Đứa Trẻ Trong Sương là bộ phim tài liệu của đạo diễn Hà Lệ Diễm. Phim lên án vấn nạn tảo hôn, cướp vợ của người Mông, xoay quanh số phận của một cô bé 14 tuổi bị ép kết hôn và làm mẹ. Được biết phim có mặt trong danh sách sau khi được công bố đủ điều kiện tham dự Oscar từ đầu tháng 12



Đạo diễn Hà Lệ Diễm thực hiện phim tài liệu Những Đứa Trẻ Trong Sương (Ảnh: Fanpage Children of the Mist)

Đây là phim đầu tiên mang quốc tịch Việt Nam lọt vào danh sách rút gọn tại đề cử Oscar. Trước đó, Mùi đủ đu xanh của đạo diễn Trần Hùng cũng từng được Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ xếp vào top 5 đề cử cuối cùng cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Tuy nhiên, bộ phim này được quay ở Pháp và đứng tên bởi hãng phim Pháp. Chính bởi vậy, Những Đứa Trẻ Trong Sương đang làm nên một bước tiến mới cho điện ảnh nước nhà.



Một hình ảnh từ Những Đứa Trẻ Trong Sương (Ảnh: Fanpage Children of the Mist)

