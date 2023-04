Phó Giám đốc nghiên cứu Savills: “Đây là thời điểm vàng cho người có dòng tiền sẵn mua nhà”

Bà Võ Thị Khánh Trang, Phó Giám đốc, Bộ phận Nghiên cứu Thị trường Savills Tp.HCM cho rằng, những sản phẩm mới vào thị trường quý 1/2023 đều ở phân khúc hạng C với giá thành vừa với túi tiền, hợp lí cho người mua tại thời điểm hiện nay.

“Nguồn cung nhà ở tại Tp.HCM hiện nay rất đa dạng. Đây là thị trường thuận lợi cho những người mua có dòng tiền có sẵn. Họ có thể mua ngay những sản phẩm chất lượng với mức giá mềm hơn tại thời điểm này cùng khả năng sinh lời cao. Với người mua để ở, có thể sở hữu được một sản phẩm tốt”, bà Trang nhấn mạnh.

Báo cáo thị trường Bất động sản Tp.HCM trong quý 1/2023 của Savills cho thấy, nguồn cung sơ cấp mới đạt 6.820 căn, giảm 15% so với quý trước nhưng tăng 68% theo năm. Trong đó, Quận 9 cũ (TP Thủ Đức) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 24%, tiếp theo là Quận 1 với 16%. Nguồn cung mới hạn chế và một số chủ đầu tư tạm dừng dự án hoặc giảm nguồn cung trên thị trường sơ cấp.

Đáng chú ý, nguồn cung mới đạt 1.610 căn, tất cả đều thuộc phân khúc hạng C, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm đến từ giai đoạn tiếp theo của 5 dự án hiện hữu và 2 dự án mới.

Theo đánh giá của Savills, giá bán trung bình trong quý vừa qua có xu hướng giảm do các dự án mới có giá cạnh tranh và các chủ đầu tư chiết khấu cho khách hàng. Cụ thể, giá hạng A duy trì ở mức ổn định. Hạng B giảm 2% theo quý và Hạng C giảm 10% theo quý. Các chủ đầu tư cũng chủ động trong việc đưa ra nhiều chương trình ưu đãi bao gồm chiết khấu, miễn phí phí quản lý, tặng gói nội thất hoặc kéo dài lịch thanh toán.

Bà Võ Thị Khánh Trang cho hay, có thể thấy những sản phẩm mới vào thị trường đều ở phân khúc hạng C với giá thành vừa với túi tiền, hợp lí cho người mua tại thời điểm hiện nay. Các dự án Hạng B và Hạng C thu hút được nhiều người mua trong quý vừa qua. Dòng sản phẩm hạng C chiếm tỷ lệ bán ra lớn nhất với 67% và Hạng B theo sau với 27% thị phần. Hạng A chỉ chiếm 6%, giảm 76% theo quý.

Bên cạnh đó, những sản phẩm ở thị trường thứ cấp vẫn được chào bán trên thị trường với các mức đợt giá rất hợp lý.

Đối với người mua nhà để ở có thu nhập trung bình khá, bà Trang khuyến nghị nên cân nhắc các sản phẩm tại những đô thị vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai.

“Giá bán căn hộ tại Bình Dương đang rất hợp lí khi so sánh mức giá trung bình, sơ cấp của thị trường thì TP.HCM cao hơn gấp 2-3 lần. Điều đó cho thấy rằng, những người tìm kiếm những sản phẩm nhà ở với giá vừa phải, hoàn toàn có thể lựa chọn Bình Dương, hoặc Đồng Nai cho những lựa chọn tiếp theo”, bà Trang nhấn mạnh.