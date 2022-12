Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Mức mất giá của VND năm 2022 thấp hơn nhiều nước, NHNN có thể mua vào ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối

Năm 2022 là năm đặc biệt đối với kinh tế vĩ mô nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Chính sách tiền tệ thắt chặt trên toàn cầu đã làm cho giá đồng USD tăng lên, khiến dòng vốn có sự dịch chuyển, tác động tới chính sách tiền tệ của Việt Nam.



Trong bối cảnh đó, NHNN duy trì quan điểm điều hành linh hoạt để phù hợp với tình hình theo từng giai đoạn.

Phó Thống đốc cho biết, đầu năm nay, NHNN đã đặt ra định hướng tín dụng năm 2022 tăng khoảng 14%. Đồng thời, ngành ngân hàng tiếp tục đặt mục tiêu tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay hỗ trợ phục hồi kinh tế. Mặt bằng lãi suất đã được ngành ngân hàng duy trì ở mức thấp trong hơn 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, nửa cuối của năm, tình hình thế giới đã tác động mạnh tới tỷ giá của Việt Nam, do đó tháng 9, NHNN đã tăng lãi suất điều hành để phù hợp xu hướng chung. Tuy nhiên, mức tăng lãi suất điều hành của NHNN còn thấp hơn nhiều so với các nước. Lãi suất cho vay bình quân cũng chỉ tăng khoảng 0,8% so với cuối năm 2021, thấp hơn nhiều so với các nước.

Đến tháng 11, tình hình tác động từ bên ngoài dịu bớt, thanh khoản các TCTD cải thiện hơn, NHNN đã quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng, định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5-2% cho toàn hệ thống. Nguyên tắc điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng theo hướng, các TCTD có thanh khoản tốt hơn, lãi suất thấp hơn sẽ được tăng trưởng tín dụng cao hơn. Bên cạnh việc điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng, NHNN cũng yêu cầu các TCTD chủ động cân đối phù hợp để cấp tín dụng, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên.

Theo Phó Thống đốc, quyết định mở room tín dụng thêm 1,5-2% không phải chỉ do các doanh nghiệp kêu cần vốn mà do nhiều vấn đề như tỷ giá, lạm phát ổn định hơn cho phép ngân hàng được nới thêm.

Về điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ, Phó Thống đốc nhận định, duy trì ổn định tỷ giá là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất thời gian vừa qua. Nếu không giữ được tỷ giá, chúng ta sẽ mất rất nhiều thứ. Với nhiều nỗ lực, hiện đồng Việt Nam chỉ giảm khoảng 3,81% so với đầu năm, mức mất giá này thấp hơn nhiều nước trên thế giới. Hoạt động trên thị trường ngoại tệ về cơ bản diễn ra thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được các TCTD đáp ứng. NHNN có thể mua vào ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối.

Tuy tình hình đã dịu bớt, nhưng thách thức năm 2023 vẫn còn, bởi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vẫn tiếp tục kế hoạch tăng lãi suất. Ông Đào Minh Tú cũng nhấn mạnh, câu chuyện điều hành chính sách tiền tệ không phải chỉ năm 2022 mà còn phải tính toán đến năm 2023.