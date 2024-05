Hiện nay, có 91% lừa đảo liên quan đến tài chính ngân hàng. Trong lĩnh vực ngân hàng, trên 95% số lượng giao dịch được thực hiện qua mạng, chỉ 5% giao dịch tại quầy. Theo đó, tổng giá trị giao dịch là 200 triệu tỷ nếu chia theo ngày làm việc thì khoảng 830.000 tỷ/ngày, tương đương 40 tỷ USD giao dịch trong một ngày. Chính vì vậy, không có một ngành nào có giao dịch lớn như ngân hàng và đây mới chỉ là giao dịch thanh toán.

Thực tế, những đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều cách để nhắm tới tài khoản ngân hàng của người dùng. Đầu tiên, thủ đoạn lừa đảo thường thao túng tâm lý để tự người dùng chuyển tiền đến các tài khoản lừa đảo.

Cùng với đó, đối tượng lừa đảo thường chiếm dụng máy của người dùng và âm thầm gửi tiền đi. Hoặc các đối tượng lừa đảo sẽ lấy các thông tin người dùng trên thiết bị khác để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước tình hình như vậy, “hệ thống ngân hàng luôn tìm cách để phòng tránh, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo nhưng không có giải pháp nào là hoàn chỉnh. Chúng ta chỉ có thể hạn chế được nó. Cuộc sống luôn luôn thay đổi, giải pháp của chúng ta đi theo cuộc sống nên chúng ta chỉ có giải pháp phù hợp thôi!”, ông Dũng nhấn mạnh.

ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết

Do tính chất số liệu quan trọng nên ngành ngân hàng coi an ninh bảo mật là điều kiện trọng yếu. Ngành ngân hàng năm nào cũng ra chỉ thị đầu năm, trong đó có chỉ thị về công tác chuyên môn và 1 chỉ thị của Thống đốc NHNN về an ninh an toàn. Việc này vô cùng quan trọng với ngành ngân hàng.

Tại Hội thảo, ông Dũng chia sẻ: “Ngày xưa ăn trộm 1 bao tiền rất khó, còn bây giờ chỉ cần xâm nhập được thì 1 nút enter là chúng ta mất tiền, một hoặc nhiều bao tiền”.

Đặc biệt với khối lượng và quy mô giao dịch lớn, khác so với những ngành kinh tế khác, thì ngành ngân hàng mất dữ liệu, mất thông tin là mất tiền. Nếu để mất thông tin trên mobile thì chúng ta mất tiền ngay lập tức. Do đó, tiền ra cực kì quan trọng với lĩnh vực ngân hàng.

Trong thời gian qua ngành ngân hàng phối hợp rất chặt chẽ với Bộ công an về vấn đề lừa đảo trên không gian mạng. Vào tháng 4/2023, ngân hàng đã ký một kế hoạch với Bộ công an để làm sạch dữ liệu căn cước công dân với 11 đầu việc và 35 công việc chi tiết.

Và gần đây nhất vào ngày 28/2/2024, ngân hàng cũng đã tổ chức Hội nghị an ninh công nghệ thông tin riêng với Bộ công an, do đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang chủ trì cùng Thống đốc NHNN. Những việc này rất quan trọng nên Thống đốc NHNN trực tiếp chủ trì cùng Bộ công an.