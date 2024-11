Phó Thủ tướng: Có tâm lý 'vàng là nơi trú ẩn của tiền nhàn rỗi'

Vượt thu ngân sách khoảng 300.000 tỷ đồng

Chiều 11/11, tại phiên chất vấn của Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ; công tác quản lý nhà nước về thị trường vàng, thị trường ngoại hối...

Theo ông Phớc, chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá là động lực phát triển của nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế cao hay thấp sẽ liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng và ngân sách nhà nước. "Việc điều hành chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá trong thời gian qua rất tốt, hợp lý", ông Phớc nói.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc điều hành này chủ động, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả. Chính sách tài khoá thực hiện mở rộng, hợp lý nên kết quả đạt được thời gian qua là tốt.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: Như Ý.

Ông Phớc nêu thông tin, trong 4 năm qua, thu ngân sách đã vượt 1.000.000 tỷ đồng; năm sau vượt cao hơn năm trước. Thứ hai, đã giảm thuế cho doanh nghiệp và người dân gần 800.000 tỷ đồng. Như vậy, nếu trong điều kiện bình thường đã thu tăng lên khoảng gần 2.000.000 tỷ đồng. Đây là một chính sách rất có hiệu quả hợp lý.

Cùng với đó, chúng ta giữ được tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la và đồng Việt Nam; xử lý được 2 ngân hàng "0 đồng", và chuẩn bị xử lý tiếp 2 ngân hàng "0 đồng", ổn định hệ thống để phục vụ cho nền kinh tế.

"Năm nay, GDP đạt gần 7% và CPI tăng 3,88%, nợ công chiếm 37%. Thu ngân sách đến thời điểm hiện nay đạt 99,4% so với dự toán được Quốc hội giao. Đến thời điểm hiện nay, đã tăng thu ngân sách so với năm trước khoảng 255.216 tỷ đồng. Năm nay dự kiến vượt thu ngân sách khoảng 300.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường cao tốc...", ông Phớc nói.

"Vàng là nơi trú ẩn của tiền nhàn rỗi"

Về quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng cho biết, vừa qua một số đoàn quản lý thị trường quya kiểm tra đã tạm đình chỉ hoạt động một số cửa hàng khi cửa hàng không chứng minh được nguồn nguyên liệu.

"Nguồn nguyên liệu này có thể từ ông cha để lại, dự trữ từ trước mà không kiểm đếm... Theo quy định chúng ta chỉ xử lý khi phát hiện vàng lậu, còn nếu không chứng minh được là vàng lậu thì không có quyền xử lý", Phó Thủ tướng nêu.

Vấn đề xuất nhập khẩu và kinh doanh vàng, theo ông Phớc, đã có quy định tại Nghị định 24. Tuy nhiên, tình hình thực tiễn đang có những sự thay đổi nên Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sửa nghị định này, NHNN đang triển khai sửa, đặc biệt liên quan đến quy định về xuất nhập khẩu, kinh doanh vàng .

Phó Thủ tướng thông tin, vừa qua, vàng miếng có thời điểm chênh 18 triệu đồng/lượng tức cao hơn 25% so với giá vàng thế giới, nhưng hiện nay chỉ còn chênh 3 - 4 triệu đồng (4-5%). Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, có thể do giá vàng thế giới cao, nguồn cung ít hơn cầu, do tâm lý.

"Tâm lý là một phần quan trọng. Ví dụ hiện lãi suất ngân hàng thấp, người dân không muốn gửi tiền vào ngân hàng; hay thị trường bất động sản "đóng băng", giá cao cũng không muốn đưa tiền vào; sản xuất kinh doanh không phát triển, có khó khăn; trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có rủi ro. Vì vậy có thể vàng là nơi trú ẩn của tiền nhàn rỗi", ông Phớc phân tích.

Khuyến khích người dân bán vàng để đầu tư sản xuất, kinh doanh

Về giải pháp, theo ông Phớc, Chính phủ đang chỉ đạo vấn đề mua bán vàng đúng pháp luật và minh bạch; áp dụng công nghệ thông tin để quản lý các công ty và cửa hàng vàng.

"Cùng với đó là tăng cường chống buôn lậu. Vừa qua, chống buôn lậu rất mạnh mẽ. Có vụ việc phát hiện hai đường dây buôn lậu tới 6 tấn vàng. Ngay ở cửa khẩu sân bay Nội Bài cũng phát hiện các vụ buôn lậu 6 - 7kg vàng. Phải ngăn chặn buôn lậu vàng", Phó Thủ tướng nêu, đồng thời cho biết, sẽ thúc đẩy việc sửa Nghị định 24, thúc đẩy kinh doanh, thị trường vốn phát triển.

"Vàng hiện nay không phải là thước đo của tiền tệ, nhưng là kim loại quý, và là nơi trú ẩn của đồng tiền nhàn rỗi", Phó Thủ tướng tái khẳng định.

Phó Thủ tướng nêu, thời gian tới, nhu cầu đầu tư vào nền kinh tế sẽ rất lớn, đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng (ví dụ như đường cao tốc, đường sắt cao tốc , các chương trình chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng... ). Những dự án này cần nguồn tín dụng lớn. Thị trường chứng khoán, trái phiếu sẽ góp phần chia sẻ với các tổ chức tín dụng. Nguồn vốn, theo Phó Thủ tướng, ngoài huy động trong nước, cần huy động vốn đầu tư nước ngoài, các loại hình ODA, PPP để thúc đẩy phát triển kinh tế.

"Chắc chắn, nền kinh tế của chúng ta sẽ có quy mô cả nghìn tỷ đô la trong thời gian không xa nữa, chứ không phải chỉ gần 500 tỷ đô la như hiện nay", ông Phớc khẳng định.





Phát biểu về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Chính phủ tổng kết thực hiện Nghị định 24 quản lý thị trường vàng và đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tế, không để biến động giá vàng ảnh hưởng tới tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cơ quan quản lý cần nghiên cứu biện pháp khuyến khích người dân bán vàng để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.