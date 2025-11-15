Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý về việc xử lý số lượng cấp phó dôi dư

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh điều này khi chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, chiều 14/11.

Đây là văn bản quan trọng nhằm kịp thời thể chế hóa, tổ chức triển khai thi hành Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 và thực hiện định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, bảo đảm không có khoảng trống pháp lý trong quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó đối với các tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Theo Bộ Nội vụ, đến thời điểm hiện nay, dự thảo Nghị định vẫn còn 3 nhóm ý kiến khác nhau liên quan đến quy định số lượng cấp phó . Cụ thể, các ý kiến tập trung vào việc xác định số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, cục, thanh tra, văn phòng và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ; số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục loại 1; và số lượng cấp phó của người đứng đầu đội thuộc chi cục thuộc cục loại 1.

Đây đều là những nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức bộ máy và nhân sự, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị định phải bám sát quan điểm, chủ trương của Bộ Chính trị cũng như các văn bản của Đảng có liên quan. Đây là nguyên tắc cơ bản nhằm bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống, không đi chệch hướng trong quá trình tổ chức thực hiện, theo Phó Thủ tướng.

Bên cạnh đó, Nghị định phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật và thẩm quyền của Chính phủ, đồng thời đảm bảo tính hợp lý, tránh bình quân hóa, bảo đảm phân cấp, phân quyền. Các bộ, ngành căn cứ điều kiện thực tiễn để linh hoạt bố trí số lượng cấp phó trong tổng số được giao, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc.

Xác định số lượng cấp phó không nên quá cứng nhắc

Phó Thủ tướng lưu ý, việc xác định số lượng cấp phó không nên quá cứng nhắc, máy móc bởi nếu quy định quá cứng nhắc, không có độ mở cần thiết, sẽ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Lấy ví dụ về ngành thuế – một lĩnh vực có phạm vi quản lý rộng, khối lượng công việc rất lớn, bà Trà khẳng định nếu không có đủ số lượng cấp phó hợp lý để điều hành, công việc sẽ rất khó khăn.

Cũng theo Phó Thủ tướng, việc bố trí cấp phó phải bảo đảm đúng quy định trong lộ trình 5 năm theo tinh thần Nghị quyết 190 của Quốc hội. Đây là bài toán khó khi vừa phải đáp ứng định hướng chính trị, vừa phải phù hợp yêu cầu thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực.

Do đó, cần có sự cân đối để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên thông, tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động hiệu quả, hướng tới mục tiêu cao nhất là hiệu quả công việc.

Một nội dung quan trọng khác được Phó Thủ tướng đề cập là yêu cầu có lộ trình xử lý số lượng cấp phó dôi dư theo hướng hợp lý, hài hòa và bảo đảm nhân văn. Việc sắp xếp bộ máy không chỉ là vấn đề tổ chức mà còn gắn với con người, do vậy cần có bước đi thận trọng, phù hợp để tạo sự đồng thuận.