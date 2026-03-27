Phó trưởng Ban Bảo vệ người tiêu dùng kể chuyện suýt bị lừa

Trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 6 - năm 2026, chiều 27/3, tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Báo Tiền Phong tổ chức chương trình “Khiêu vũ xanh vì người tiêu dùng” - hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026.

Điểm nhấn của chương trình là hai phiên tọa đàm với các chủ đề thiết thực: “An toàn thông tin cho người tiêu dùng trong kỷ nguyên số” và “Tiêu dùng xanh, an toàn sản phẩm”. Đây là dịp để các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ những góc nhìn và giải pháp thiết thực nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hướng tới xây dựng thị trường tiêu dùng bền vững.

Chuyện suýt bị lừa

Ông Phan Thế Thắng - Phó Trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - cảnh báo, tình trạng thu thập, đánh cắp thông tin cá nhân hiện nay đang ở mức đáng báo động. Theo ông Thắng, tọa đàm “An toàn thông tin cho người tiêu dùng trong kỷ nguyên số” là một chủ đề mới, rất kịp thời trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Các khách mời chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Thắng kể lại một tình huống mà chính ông suýt trở thành nạn nhân cách đây khoảng một tháng. Khi đó, ông nhận được tin nhắn thông báo đổi điểm tích lũy thẻ tín dụng để nhận quà, kèm theo một đường link. Không nghi ngờ, ông bấm vào và được dẫn đến một giao diện yêu cầu đổi hơn 9.800 điểm lấy 3 sản phẩm.

Sau khi lựa chọn quà tặng, hệ thống tiếp tục chuyển sang một trang khác, yêu cầu ông nhập thông tin thẻ tín dụng, bao gồm cả mã CVC - mã bảo mật quan trọng. Ông Thắng nói, đến đây ông bắt đầu chững lại, vì việc đổi điểm lại không có lý do gì phải cung cấp thông tin nhạy cảm như vậy.

Nghi ngờ, ông Thắng kiểm tra lại và phát hiện tin nhắn có lỗi chính tả. Khi liên hệ với một người quen phía ngân hàng, ông được xác nhận chương trình tích điểm là có thật, nhưng không hề có việc gửi tin nhắn từ số điện thoại như trên để yêu cầu đổi quà. Lúc đó, ông Thắng mới biết mình vừa truy cập vào một đường link giả mạo. Nếu tiếp tục làm theo hướng dẫn, rất có thể toàn bộ thông tin và tiền trong tài khoản đã bị đánh cắp.

Ông Phan Quý Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa - cũng chia sẻ một vụ việc điển hình, cho thấy những rủi ro nghiêm trọng khi thông tin cá nhân bị lộ lọt trong quá trình giao dịch tài chính.

Đông đảo người dân tham gia chương trình “Khiêu vũ xanh vì người tiêu dùng", được lắng nghe những thông tin tại buổi tọa đàm.

Theo ông Thành, một khách hàng trong quá trình giao dịch với một tổ chức tín dụng đã bị rò rỉ thông tin cá nhân. Từ những dữ liệu này, kẻ xấu đã tìm cách xâm nhập vào tài khoản và chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã gửi đơn khiếu nại đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa và Hội đã trực tiếp làm việc và hướng dẫn đến các cơ quan chức năng và khởi kiện ra tòa án. Kết quả, sau quá trình xem xét, tòa án đã tuyên người tiêu dùng thắng kiện.

Doanh nghiệp, cơ quan quản lý “siết” bảo mật dữ liệu

Ông Nguyễn Phương Sơn - đại diện Amway Việt Nam - cho biết, thời gian qua xuất hiện dày đặc các đường link, website giả mạo cùng những cuộc gọi có chủ đích nhằm chiếm đoạt thông tin người tiêu dùng. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho cá nhân, mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Theo ông Sơn, là thành viên của một tập đoàn đa quốc gia, Amway Việt Nam đặc biệt chú trọng xây dựng hạ tầng công nghệ và hệ thống bảo mật dữ liệu. Doanh nghiệp thường xuyên đào tạo nhân viên về an toàn thông tin, đồng thời duy trì bộ phận chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Ông Sơn cho biết, xu hướng hiện nay là các doanh nghiệp ngày càng minh bạch trong chính sách thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu, cũng như chủ động phối hợp với bên thứ ba khi xảy ra sự cố rò rỉ.

“Những buổi tọa đàm như thế này rất quan trọng, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn các chính sách, quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp làm ăn chân chính phát triển bền vững”, ông Sơn nhấn mạnh

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Trần Quốc Sanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa - thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng hiện là vấn đề hết sức cấp thiết, gắn chặt với tiến trình chuyển đổi số và sự phát triển nhanh của thương mại điện tử.

Theo ông Sanh, cùng với sự bùng nổ của các giao dịch trực tuyến, nhiều hệ lụy cũng phát sinh. Khi thông tin cá nhân bị lộ lọt, người dân dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo thông qua các cuộc gọi, tin nhắn quấy rối, chào mời mua hàng, cho vay vốn, đầu tư… Dù thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và hướng dẫn, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, người ở vùng sâu, vùng xa bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ông Trần Quốc Sanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa.

Để ứng phó, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã đề ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động trên không gian mạng, nhất là lĩnh vực thương mại điện tử, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Song song đó, Sở đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng và hệ thống ngân hàng, với phương châm “cảnh báo - ngăn chặn - xử lý kịp thời”.

Một giải pháp đặc biệt quan trọng là nâng cao nhận thức cho người dân, trang bị kỹ năng nhận diện nhanh các đối tượng, website lừa đảo để chủ động phòng tránh. Đối với doanh nghiệp, tiểu thương, cần tập trung vào việc hướng dẫn đội ngũ trong công tác chuyển đổi số, nêu cao trách nhiệm của đơn vị đối với người tiêu dùng đó là việc bảo mật thông tin cá nhân.