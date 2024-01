Phó trưởng công an xã ở Lào Cai hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, sự việc xảy ra vào chiều 17/1, khi Tổ công tác Công an xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai gồm 4 thành viên do đại úy Bùi Văn Đức, Phó Trưởng Công an xã làm tổ trưởng đi tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại thôn Séo Tòng Sành, xã Tòng Sành.

Công an tỉnh Lào Cai tích cực thu hồi vũ khí các loại (ảnh Tống Huệ)

Sau khi vận động thành công hộ đầu tiên là ông Hoàng Láo Kiếu (sinh năm 1984) tự giác giao nộp 1 khẩu và 1 nòng súng kíp, tới 14h30 cùng ngày, tại lán coi nương rẫy của ông Hoàng Thông Sài (sinh năm 1969), Tổ công tác phát hiện 1 khẩu súng kíp giấu trong bụi cây gần lán.

Khi đó, Đại úy Bùi Văn Đức là người trực tiếp thu giữ khẩu súng trên nhưng không biết bên trong súng có đạn, do sơ suất súng nổ làm bị thương tại vùng bụng, ngực.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại úy Đức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện 198 Bộ Công an. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng đã tử vong vào hồi 21h50 phút cùng ngày.

Được tin, nhiều đại diện lãnh đạo, các phòng, ban, đơn vị của Công an tỉnh Lào Cai và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy Bùi Văn Đức.

Được biết, thời gian qua, Công an tỉnh Lào Cai đã tích cực đẩy mạnh vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Riêng trong năm 2023 đã thu hồi tổng cộng trên 4.000 đơn vị, gấp hơn 2 lần so với năm 2022.

Tại buổi làm việc ngày 15/1 vừa qua với Công an tỉnh Lào Cai, Đoàn kiểm tra Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an do Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ này của lực lượng Công an địa phương.