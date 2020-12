Phố Wall dậy sóng vì hiện tượng đầy bí ẩn: 7 tỷ USD bất ngờ bị rút ra khỏi quỹ tương hỗ lớn nhất thế giới dù thị trường vẫn thăng hoa

Dựa theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, hơn 7 tỷ USD đã bị rút ra khỏi Vanguard S&P 500 ETF (VOO) chỉ vào 1 ngày duy nhất trong tuần này. Con số trên tương đương với 4% tài sản của quỹ. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch lại thấp hơn mức trung bình 1 năm, cũng không có một giao dịch lớn nào được ghi nhận. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 lại tăng điểm trong ngày hôm đó – điều này khiến một cuộc "tháo chạy" không phải là động thái được ưa thích.



Tất cả những yếu tố trên đều đi đến giả thuyết rằng một nhà đầu tư nắm giữ lượng vốn lớn đã thực hiện một giao dịch OTC lớn (thị trường chứng khoán phi tập trung).

Eric Balchunas – nhà phân tích về ETF tại Bloomberg Intelligence, nhận định: "Chúng tôi nghĩ rằng việc rút vốn sẽ không diễn ra bởi đây là một bước đi với quy mô quá lớn trong thị trường so cấp." Ông cho hay, việc này giống như, thay vì đi mua cà vạt tại cửa hàng, họ lại đến gặp trực tiếp một nhà phân tích. Đây là một điều hiếm khi xảy ra, bởi hầu hết việc rót tiền cho các quỹ ETF là nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Khi dòng tiền đổ vào 1 quỹ ETF, nhà tạo lập thị trường – với tư cách là người tham gia có được ủy quyền, cung cấp cho bên phát hành nhiều tài sản cơ bản hơn trong quỹ, nhằm trao đổi cổ phiếu mới để đáp ứng nhu cầu. Khi tiền được rút ra, quá trình này sẽ đảo ngược.

Thông thường, một nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu của họ trên một sàn giao dịch. Tuy nhiên, thay vì bán trên thị trường mở, họ có thể "trao tay" cho một "AP" – người có thể mua lại cổ phiếu với công ty phát hành để đổi lấy tài sản cơ bản. Số tài sản này sau đó có thể được AP bán với giá thấp hơn/số lượng thấp hơn hoặc chuyển cho nhà đầu tư đó để họ có thể giữ hoặc bán.

Dave – CIO và giám đốc nghiên cứu tại nhà cung cấp data, nghiên cứu tại ETF Flows, cho hay: "Hoạt động và dòng vốn giao dịch không thực sự gắn liền với nhau một cách có hệ thống. Bởi khoản tiền khổng lồ bị rút ra không hiển thị rõ ràng, nên động thái này cho thấy có một tổ chức đã thu được vị thế trị giá 7 tỷ USD, nhưng muốn sở hữu tài sản cơ bản."

Hiện tại, vẫn chưa rõ ai là người rút ra số tiền trên. Theo dữ liệu mới nhất, Bank of America là nhà đầu tư lớn nhất trong quỹ này, nắm giữ cổ phiếu trị giá khoảng 14 tỷ USD. Tiếp theo đó là Raymond James Financial Inc. với khoảng 5,2 tỷ USD, đứng sau là Parametric Portfolio Associates nắm giữ 4,9 tỷ USD.

Người phát ngôn của Vanguard và Parametric từ chối trả lời yêu cầu bình luận. Bank of America và Raymond James cũng không đưa ra phản hồi.

Bloomberg nhận định, quy mô của dòng vốn bị rút ra cho thấy VOO hiện đang được các tổ chức lớn đầu tư, ngoài việc chỉ được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Quỹ này hiện đang có mức giá thấp hơn so với đối thủ là S&P 500 ETF Trust (SPY). VOO có tỷ lệ chi phí là 0,03%, trong khi SPY là 0,095%.

Trong năm nay, VOO đã thu hút được dòng vốn trị giá 19,5 tỷ USD, chỉ đứng sau Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – với 27,8 tỷ USD. Hiện tại, SPY là quỹ đón nhận dòng vốn lớn nhất sau khi chứng kiến 26 tỷ USD được rút ra.

Balchunas cho hay: "Điều này thực sự cho thấy rằng nhà đầu tư đã sử dụng các quỹ ETF để làm công cụ đầu tư. VOO hiện đang được các ‘ông lớn’ sử dụng."

Tham khảo Bloomberg