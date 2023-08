Phòng bệnh đột quỵ hiệu quả cho người lớn tuổi từ tinh hoa ẩm thực Nhật

Điểm danh các bệnh mãn tính gây nên đột quỵ



Bệnh mãn tính là bệnh không lây nhiễm, thường xuất hiện ở tuổi trung niên. Đặc biệt là ở những người có lối sống không lành mạnh như sử dụng thuốc lá, uống rượu, căng thẳng, thiếu hoạt động thể chất, thiếu cân bằng dinh dưỡng…

Theo nghiên cứu của Hội đồng Lão khoa quốc gia Hoa Kỳ (NCOA), 80% người lớn từ 65 tuổi trở lên mắc ít nhất một bệnh mãn tính, 68% mắc hai bệnh trở lên. Cao huyết áp và mỡ máu chiếm tỷ lệ mắc cao nhất lần lượt là 58% và 47%. Các bệnh lý thường gặp khác như viêm khớp (31%); Thiếu máu cục bộ/ Bệnh mạch vành (29%); Tiểu đường; Alzheimer và sa sút trí tuệ (27%); Trầm cảm; suy tim (14%); Phổi tắc nghẽn mãn tính (11%).



Trong số đó, cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường… được xem là "kẻ giết người thầm lặng". Những căn bệnh này nếu không được kiểm soán, điều trị sớm sẽ âm thầm tạo sức ép, gây tổn thương mạch máu, làm xuất hiện các mảng xơ vữa, cục máu đông, lắng đọng chất béo dư thừa… ngăn cản sự lưu thông của dòng máu đến não, gây thiếu máu cục bộ dẫn đến nguy cơ đột quỵ.

Cần có lối sống lành mạnh, chế độ luyện tập và ăn uống phù hợp để bảo vệ sức khỏe

Do đó, "chiến lược" tốt nhất để bảo vệ và duy trì sức khỏe theo thời gian là cần thay đổi lối sống. Điều này đã được khẳng định với nghiên cứu trên hơn 23.000 người trưởng thành cho thấy lối sống lành mạnh giúp giảm 78% nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường loại 2, huyết áp cao và đột quỵ…



Ngừa đột quỵ hiệu quả từ "tinh hoa" xứ sở mặt trời mọc

Hầu hết các bệnh mãn tính đều liên quan đến chế độ ăn uống nên thường xuyên sử dụng các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, trái cây, rau… và sản phẩm dinh dưỡng có nguồn gốc từ thực vật là giải pháp hữu hiệu giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Đứng đầu danh sách "thực phẩm vàng" cho sức khỏe, phải nhắc đến Natto – món ăn có lịch sử hàng nghìn năm của người Nhật.

Natto rất giàu protein, vitamin và khoáng chất. Điển hình như vitamin K2 giúp ngăn ngừa loãng xương, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư..; Lợi khuẩn Bacillus subtilis trong quá trình lên men hỗ trợ điều trị viêm niêm mạc ruột kết, thúc đẩy hoạt động của đại thực bào tăng cường hệ miễn dịch…

Phòng bệnh mãn tính hiệu quả cho người lớn tuổi từ tinh hoa ẩm thực Nhật

Tuy nhiên, hầu hết lợi ích của natto đều gắn liền với nattokinase - enzyme được chiết xuất trong quá trình lên men đậu nành. Giá trị lớn nhất của nattokinase là khả năng trực tiếp làm tan sợi fibrin, nhờ đó ngăn ngừa sự hình thành và làm tan cục máu đông, ức chế kết tập tiểu cầu, cải thiện lưu lượng máu. Hiệu quả này của nattokinase gấp 4 lần plasmin (enzym nội sinh làm tan máu đông).



Ngoài ra, nattokinase còn có tác dụng tích cực trên các bệnh mãn tính nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ gây đột quỵ ở người lớn tuổi như:

Hạ huyết áp: Huyết áp cao được coi là "kẻ giết người thầm lặng" vì không có triệu chứng nhưng lại "lén lút tấn công" bằng cách hình thành cục máu đông khiến động mạch xơ cứng, tắc nghẽn tăng nguy cơ đột quỵ. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh bổ sung nattokinase có thể giúp giảm cả huyết áp tâm trương và tâm thu.

Hạ mỡ máu: Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng nattokinase có tác dụng hạ lipid máu, làm giảm đáng kể lượng chất béo trung tính, cholesterol toàn phần và cholesterol xấu.

Chọn đúng sản phẩm phòng ngừa đột quỵ từ tinh hoa Nhật Bản

Tại Việt Nam, enzym nattokinase có mặt trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe NattoEnzym, NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice của Dược Hậu Giang từ hơn 10 năm nay và được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng.

Các sản phẩm được Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA) kiểm định, đánh giá chất lượng hằng năm. Sau mỗi lần tái kiểm định, các sản phẩm đều vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe về "đầu vào" nguyên liệu độc quyền từ Nhật; đảm bảo lên men bằng Bacillus Subtilis; Hàm lượng nattokinase đạt trên 2.000FU/ngày; Dây chuyền sản xuất và đội ngũ kỹ thuật đạt tiêu chuẩn GMP… Dấu mộc JNKA trên mỗi bao bì là minh chứng đảm bảo nhất về chất lượng, sự an toàn cũng như hiệu quả mang lại của sản phẩm.

TPBVSK "NattoEnzym, NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice - Hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do cục máu đông - Nguyên liệu Nhật Bản", giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng xây xẩm chóng mặt, tê yếu tay chân do thiếu máu não; hỗ trợ làm tan cục máu đông trong lòng mạch, tăng tuần hoàn máu; hỗ trợ phòng bệnh lý liên quan đến cục máu đông do tắc nghẽn mạch máu.

NattoEnzym Red Rice còn hỗ trợ giảm cholesterol máu cho người mỡ máu cao.

Các sản phẩm đã vượt qua sự kiểm định khắt khe hằng năm của JNKA về nguồn nguyên liệu nhập khẩu độc quyền từ Nhật, sản xuất đạt chuẩn GMP. Dấu mộc của JNKA được in trên bao bì chính là bảo chứng khẳng định cho chất lượng, tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm.

