Phòng công chứng đất đai quận 9 rục rịch trở lại

Các môi giới đã bắt đầu “chốt” giao dịch nhiều hơn thời điểm trước. Thậm chí, có một số môi giới lâu năm bận rộn hơn hẳn so với cách đây vài tháng. Các giao dịch đa số vẫn là nguồn hàng giảm giá so với giá thị trường từ 10-25%. Tuy vậy, theo môi giới, hiện nhà đầu tư đã mạnh dạn “xuống tiền” hơn.

Một số nhà đầu tư có sẵn dòng tiền thậm chí tranh thủ thời điểm này để săn đa dạng từ đất nền đến nhà riêng lẻ (đã sổ) ở khu vực dân cư đông đúc, vì sợ người bán có thể tăng giá lên.

Môi giới nhà đất khu Đông hoạt động mạnh trở lại. Ảnh: HV

Liên hệ hệ với H, một môi giới tự do khu Đông Tp.HCM để gặp gỡ, H cho biết: “Chiều nay em bận đi công chứng hai bộ hồ sơ cho khách đầu tư rồi”. Được biết, H là một trong số những môi giới nhà đất có kinh nghiệm, còn trụ lại thị trường trong thời gian qua. Không chỉ bán bất động sản khu vực quận 9, H còn linh hoạt “chạy” thị trường tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phòng công chứng quận 9 đã đông đúc trở lại. Ảnh: HV

Anh Hưng, một môi giới chuyên nhà đất quận 9 cũng có 5 giao dịch nhà đất tính từ đầu tháng 8/2023 đến nay. Trong đó có 2 giao dịch là nhà phố riêng lẻ, còn lại là đất nền. Theo anh Hưng, các căn nhà riêng lẻ bán ra thời điểm này đang giảm giá từ 400-500 triệu (tuỳ căn, tuỳ chủ), còn các căn nhà phố trong khu đô thị giảm giá nhiều hơn từ 500-800 triệu. Hiện các căn nhà phố giảm giá trên 1 tỉ đồng đã bán hết trước đó. Nguồn hàng giảm giá sâu thời điểm hiện tại đã ít dần.

Ghi nhận tại một phòng công chứng đất đai thuộc quận 9 vào cuối tuần qua nhận thấy, lượng khách đã đông trở lại sau khoảng thời gian “vắng bóng”. Nếu đầu năm 2023, chủ yếu là hồ sơ thừa kế, sang tên thì hiện hồ sơ chuyển nhượng đất đai đã có dấu hiệu tăng trở lại. Theo một công chứng viên phòng công chứng này, khoảng 1 tháng nay, hồ sơ do môi giới làm đã tăng lên. Môi giới dẫn nhà đầu tư đi công chứng cũng đã đông hơn trước.

Trong khi ghi nhận mới đây, các phòng công chứng đất đai thuộc tỉnh lân cận Tp.HCM còn khá vắng bóng. Tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), nhiều phòng công chứng đìu hiu, thậm chí đóng cửa vì tình hình giao dịch nhà đất ảm đạm.

Tại một phòng công chứng tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai khá ảm đạm. Ảnh: HV

Dự báo của DKRA Group, nguồn cung phân khúc đất nền trong quý các quý cuối năm có thể sẽ khởi sắc so với quý trước, dao động ở mức 750 - 900 nền, tập trung chủ yếu tại các vùng phụ cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Sức cầu chung toàn thị trường dự kiến tăng nhẹ nhưng khó có đột biến trong ngắn hạn, giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm dự án đã hoàn thiện hạ tầng và pháp lý. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang so với 6 tháng đầu năm 2023. Các chính sách chiết khấu cho phương án thanh toán nhanh được áp dụng nhằm kích cầu thị trường.