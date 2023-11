Phòng khám Đa khoa Đinh Tiên Hoàng tiếp tục khẳng định chất lượng dịch vụ

Đội ngũ y bác sĩ Phòng khám Đa Khoa Đinh Tiên Hoàng



Theo đó, Công ty TNHH PKĐK Đinh Tiên Hoàng (PKĐK, địa chỉ 34-36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1) được giới chuyên môn đánh giá cao về đội ngũ y, bác sĩ tại đây. Không những có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm mà còn là những người thầy thuốc tận tâm, chu đáo, nhiệt tình, luôn hết lòng vì người bệnh. Khi đến thăm khám tại đây, người bệnh sẽ cảm nhận được sự ân cần từ đội ngũ y, bác sĩ từ những bước thăm khám đầu tiên như làm thủ tục thăm khám cho đến khi ra về.

Hầu hết các bác sĩ của phòng khám đều là những chuyên gia hàng đầu trong ngành với nhiều lĩnh vực như Điều trị nội khoa, điều trị ngoại khoa, Nam Khoa, Sản Khoa, Tai mũi họng,...

Đánh giá về mặt pháp tính của phòng khám

Phòng khám Đa Khoa (thuộc Công ty TNHH Phòng khám Đa Khoa Đinh Tiên Hoàng) được Sở Y tế cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh cho người dân vào ngày 11/05/2021 theo thông tư số 05525/HCM-GPHĐ, căn cứ theo nghị định Luật Khám chữa bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Sở Y tế.

Người chịu trách nhiệm kỹ thuật, chuyên môn chính trong suốt quá trình thăm khám - chữa bệnh tại Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng (gọi tắt là Phòng khám Đinh Tiên Hoàng) tại số 34 - 36 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1 chính là Bác sĩ Vũ Thị Ngọc Cẩm. Bác sĩ Cẩm là một trong những bác sĩ giỏi được Sở Y tế TPHCM cấp phép được hoạt động trong lĩnh vực thăm khám - chữa bệnh cho người dân với số hiệu CCHN:013721/HCM-CCHN, cấp vào ngày 13/12/2013.

Cơ sở hạ tầng, thiết bị máy móc hiện đại

Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng được xây dựng theo mô hình bệnh viện quốc tế thu nhỏ, theo phong cách hiện đại tối giản, có nhiều phòng ban khác nhau, mỗi phòng khám đều có chức năng khác nhau và được vô trùng sạch sẽ, mang đến sự thoải mái, hài lòng về chất lượng phòng khám tại đây.

Công ty TNHH phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng, địa chỉ 34-36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1

Hệ thống máy móc thiết bị của Phòng khám Đa Khoa Đinh Tiên Hoàng đều được nhập khẩu từ các nước có nền y học, công nghệ, kỹ thuật phát triển trên thế giới hiện nay như Mỹ, Nhật, Pháp,... tất cả được chọn lọc kỹ càng trước khi đưa vào thăm khám chữa bệnh của người dân, nhằm mang đến kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Đồng thời, giúp cho quá trình thăm khám của người dẫn được diễn ra an toàn, nhanh chóng, hiệu quả, giúp cho bác sĩ đưa ra các phác đồ điều trị kịp thời cho người bệnh.



Dịch vụ y tế hiện đại

Nhằm mang đến cho người bệnh có được những trải nghiệm tốt nhất, phòng khám đã triển khai hệ thống tư vấn trực tuyến miễn phí qua số Hotline 028 3969 7887, giúp cho người bệnh có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin, tình trạng sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Cùng với đó có thể dễ dàng đặt lịch hẹn thăm khám chữa bệnh nhanh chóng với phòng khám.

Nhận xét của người bệnh khi tới thăm khám tại Phòng khám Đa Khoa Đinh Tiên Hoàng

Anh Khang, 30 tuổi, ngụ tại Quận Bình Tân cho biết: "Dạo gần đây, tôi gặp một chút vấn đề về sinh lý nhưng không nặng, bị một vài lần rồi hết. Mặt khác, cũng vì do lười và ngại đi khám cho đến khi có dấu hiệu nặng hơn. May vì chia sẻ với người bạn nên được giới thiệu tới đây thăm khám, vừa đảm bảo an toàn thông tin cá nhân mà chất lượng dịch vụ ở đây cũng tốt nên tôi đã đến Phòng Khám Đa Khoa Đinh Tiên Hoàng để thăm khám bệnh của mình. Và đúng như những gì bạn tôi đã nói trước đó, cơ sở y tế khang trang, sạch sẽ, thoáng mái, được chào đón rất nồng nhiệt, các bác sĩ ở đây cũng rất nhiệt tình nên tôi rất hài lòng khi được trải nghiệm dịch vụ thăm khám tại đây.

Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng tại địa chỉ số 34-36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1

Thời gian làm việc của Phòng Khám Đa Khoa (PKĐK) Đinh Tiên Hoàng (34-36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1)



Từ thứ 2 - Chủ Nhật: 7h30 - 21h00

Các ngày lễ, tết hoạt động bình thường.

Thông tin chi tiết Phòng Khám Đa Khoa Đinh Tiên Hoàng

Địa chỉ: 34 - 36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Website: https://phongkhamdinhtienhoang.vn/

Hotline: 028 3969 7887