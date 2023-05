Phong Nha - Kẻ Bàng thu hút đông du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tấp nập du khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ (từ 29/4 đến 1/5), đơn vị đã đón khoảng 27.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi tại các điểm, tuyến du lịch do Trung tâm quản lý, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó chủ yếu là khách nội địa đến từ các tỉnh, thành phố, như: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Huế, Quảng Trị, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

Các điểm, tuyến du lịch trong vùng thu hút đông đảo du khách lựa chọn gồm: động Phong Nha, động Thiên Đường, suối Nước Moọc, sông Chày - Hang Tối; dâng hương tại Hang Tám Cô, Đường 20 Quyết Thắng...

Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết: Để mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất, đơn vị đã chủ động, chuẩn bị chu đáo, kỹ càng từ việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các dịch vụ du lịch, làm mới các điểm vui chơi, check-in đến việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực phục vụ, tiếp đón, ngày càng chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến với Phong Nha – Kẻ Bàng. Đặc biệt, Trung tâm cũng bố trí, mở thêm các cửa bán vé và áp dụng phương án điều động thuyền hợp lý để phục vụ du khách, không để xảy ra hiện tượng ùn tắc ngày cao điểm; đồng thời mở thêm các dịch vụ mới như ngủ lều, các đêm nhạc acoustic, đi bộ mạo hiểm dọc suối đến thác Chày…

Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cũng đang làm đề án để triển khai sản phẩm du lịch khám phá động Phong Nha và cắm trại tại khu du lịch sinh thái suối Nước Moọc vào ban đêm nhằm đa dạng các sản phẩm du lịch và thu hút du khách khi đến Phong Nha – Kẻ Bàng.

Kỳ nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Vì thế, bên cạnh việc đi theo các tour du lịch đặt trước, nhiều du khách cũng đã lựa chọn đi theo hội, nhóm bằng phương tiện cá nhân khi đến với Quảng Bình tham quan, nghỉ dưỡng. Với số lượt du khách đến Quảng Bình tăng mạnh, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, homestay…trên địa bàn đạt công suất phòng nghỉ hơn 90%, thậm chí nhiều nơi “cháy phòng” trong dịp nghỉ lễ này.