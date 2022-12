Phỏng vấn 233 triệu phú, chuyên gia phát hiện chỉ 240 phút mỗi ngày có thể làm nên người giàu - kẻ nghèo: Cách sử dụng thời gian quyết định vị thế của bạn

Bài viết dưới đây là quan điểm của Tom Corley, kế toán, nhà lập kế hoạch tài chính và là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Rich Kids: How to Raise Our Children to Be Happy and Successful in Life"

Mỗi ngày đều 24 giờ tương ứng với 1.440 phút. Đây là mẫu số chung của tất cả chúng ta. Về mặt thời gian, mọi người đều bình đẳng như nhau. Đa số mọi người dù giàu hay nghèo đều sử dụng khoảng 1.200 phút trong số đó cho các hoạt động sau: Làm việc, đi lại, ngủ nghỉ, ăn uống...

Trừ khoảng thời gian đó, mọi người vẫn còn lại khoảng 240 phút mỗi ngày. Và chính những gì người giàu làm trong 240 phút này đó thực là cách khiến họ trở nên khác biệt với phần còn lại của thế giới.

Tom Corley đã dành khoảng 5 năm để khảo sát và nghiên cứu về các triệu phú tự thân.

Theo nghiên cứu của tôi sau khi phỏng vấn 233 người giàu và 128 người nghèo trong vòng 3 năm, những người giàu tự thân đã tận dụng tốt 240 phút này của họ theo các cách sau:

1. Hơn 80% người giàu dành 60 phút mỗi ngày để thiết lập và hiện thực hoá giấc mơ

Các hoạt động thiết lập giấc mơ liên quan đến việc theo đuổi ước mơ và các mục tiêu đằng sau nó. Thông thường, đây là những điều nằm ngoài công việc chính, chẳng hạn như làm nghề tay trái nào đó hoặc dành thời gian tạo ra một hoặc nhiều nguồn thu nhập bổ sung.

2. Hơn 80% người giàu dành 60 phút mỗi ngày để học tập

Mỗi ngày những người giàu tự thân trong nghiên cứu của tôi đều đặn thực hành một số kỹ năng và dành thời gian để nâng cao kiến thức liên quan đến kỹ năng đó, nghề nghiệp hoặc lĩnh vực quan tâm. Thói quen hàng ngày này đã giúp họ duy trì và nâng cao kỹ năng cũng như kiến thức của bản thân nhằm trở thành bậc thầy trong bất kì công việc gì họ làm để kiếm tiền.

3. Gần như tất cả họ đều tham gia tập thể dục 30 phút

Các bài tập thể dục mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần:

- Cải thiện hoạt động trí óc: Tập thể dục cung cấp oxy cho máu. Oxy này sẽ đi đến não. Vì não sử dụng 20% lượng oxy dự trữ của chúng ta, lưu lượng oxy tăng vào não sẽ hấp thụ nhiều gốc tự do hơn bên trong não, làm cho các tế bào não sạch hơn và khỏe mạnh hơn.

- Cải thiện sức khỏe: Tập thể dục làm tăng lưu lượng máu, cung cấp oxy cho cơ thể, tăng cường sức mạnh cho tim, giúp giảm nguy cơ loãng xương và huyết áp cao, kiểm soát lượng đường trong máu, tăng cường lipoprotein mật độ cao và giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp. Những nhà triệu phú tự thân hiểu rõ những người khỏe mạnh có ít ngày bệnh hơn, nhiều năng lượng hơn và điều này giúp họ có năng suất làm việc cao hơn. Năng suất làm việc cao hơn khiến bạn có giá trị hơn đối với tổ chức, khách hàng hoặc đối tác của mình, đồng nghĩa bạn sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn và cuối cùng là kiếm được nhiều tiền hơn.

- Giảm nguy cơ ốm đau và bệnh tật: Oxy giống như miếng bọt biển, hấp thụ các gốc tự do (các yếu tố gây ung thư) và chuyển các gốc tự do này thành carbon dioxide (CO2). Máu mang CO2 đến phổi, sau đó loại bỏ khỏi cơ thể chúng ta bằng cách thở ra môi trường. Do đó, tập thể dục làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm béo phì, bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường loại 2, đột quỵ và một số loại ung thư.

- Giảm tác động của căng thẳng, giúp cải thiện hệ thống miễn dịch: Khi chúng ta cảm thấy căng thẳng, có một hiệu ứng domino diễn ra bên trong cơ thể, làm suy giảm hệ thống miễn dịch và mở ra cánh cửa dẫn đến ốm đau và bệnh tật. Do đó, tập thể dục góp phần mang lại cảm giác hạnh phúc tổng thể thông qua việc giải phóng một số hormone nhất định – các chất làm giảm căng thẳng và cân bằng lại tâm trạng.

- Khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn: Tập thể dục góp phần mang lại cảm giác hạnh phúc tổng thể bằng cách giải phóng endorphin, thuốc giảm đau tự nhiên giúp tăng cường cảm giác hạnh phúc.

Quả thật, bạn không thể kiếm tiền khi bản thân đang nằm trên giường bệnh. Để có thể tạo ra thật nhiều của cải đòi hỏi một sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt thì tuổi thọ sẽ càng lâu dài, điều đó đồng nghĩa với sự giàu có cũng được kéo dài lâu.

4. Gần 90% người giàu dành 30 phút mỗi ngày để xây dựng các mối quan hệ

Những người giàu tự thân trong nghiên cứu của tôi thường làm một số việc dưới đây nhằm duy trì và phát triển các mối quan hệ bền vững:

- Kết nối mạng lưới: Tham gia hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, tổ chức phi lợi nhuận hoặc hiệp hội thương mại

- Các cuộc gọi hỏi thăm: Gọi cho các mối quan hệ quan trọng chỉ để chào hỏi.

- Cuộc gọi chúc mừng sinh nhật: Gọi cho những người quan trọng trong ngày sinh nhật của họ.

- Gọi vào những dịp quan trọng trong đời: Gọi cho những người quan trọng khi họ sinh con, kết hôn, hoặc đang trải qua mất mát... Gọi điện vào những lúc này rất là quan trọng bởi vì mọi người luôn có nhiều cảm xúc trong các sự kiện trọng đại và chính cảm xúc tạo ra những ký ức đặc biệt. Họ sẽ nhớ đến bạn và cuộc gọi của bạn.

5. Tất cả đều tham gia vào các hoạt động thư giãn và giải trí

Người giàu tự thân không phải là siêu nhân có khả năng làm việc không mệt mỏi. Giống như những người bình thường, họ cũng có những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Sự khác biệt giữa họ với phần còn lại của thế giới đó là tiết chế thời gian nghỉ ngơi đó không quá một giờ mỗi ngày.

Cách bạn sử dụng thời gian mỗi ngày quyết định hoàn cảnh tài chính của cuộc đời bạn. Người giàu rèn luyện những thói quen tốt hàng ngày để sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Họ gắn bó với những thói quen đem lại lợi ích trong nhiều năm. Sự thay đổi về lượng sẽ dẫn đến biến đổi về chất. Tích luỹ những thói quen tốt họ sẽ đón nhận được kết quả là sự giàu có trong phần sau của cuộc đời. Vậy nên đối với người giàu mỗi phút đều có một giá trị nhất định.

Theo CNBC