Phốt căng: Một quán cafe cạnh ĐH HUFLIT bị tẩy chay vì "chửi" khách, dù đã đăng thư xin lỗi nhưng nhiều người vẫn không chấp nhận

Mới đây, trên một trang diễn đàn của sinh viên trường ĐH HUFLIT là HUFLIT Confessions đã đăng tải thông tin về vụ việc một số sinh viên bị nhân viên của quán cafe cạnh trường "chửi cảnh cáo" vì vào rồi lại qua quán khác.



Theo thông tin trên fanpage HUFLIT Confessions, vào ngày 1/10, một nhóm sinh viên gồm 3 người đã đi vào quán cafe cạnh trường có tên là Three O'Clock. Do có 1 người trong nhóm vẫn còn bình nước nên chỉ gọi 2 đồ uống. Nhân viên quán không chấp nhận điều này nên nhóm bạn đã đi sang quán khác. Tuy nhiên, khi đang ngồi thì có một người được cho là nhân viên của Three O'Clock đến và "chỉ thẳng vào mặt mình với thái độ côn đồ và chợ búa rồi nói là: 'Mày là đứa lúc nãy không order đúng không? Tao cảnh cáo mày' rồi đi". Vụ việc này khiến cho nhiều người, trong đó có rất nhiều người là sinh viên của ĐH HUFLIT phẫn nộ.

Ngay sau khi thông tin vụ việc được đăng tải, phía quán cafe Three O'Clock đã lập tức có hình thức xử lý. Cụ thể, quán đã cho bạn nhân viên có thái độ không đúng mức trên nghỉ việc, đồng thời đăng tải thư xin lỗi trên fanpage của quán.

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa khiến cho các khách hàng cảm thấy hài lòng.

Thư xin lỗi được đăng tải trên fanpage của quán (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin về cách giải quyết của quán cùng quyết định sa thải nhân viên của quán cafe được đăng tải trên fanpage HUFLIT Confessions (Ảnh chụp màn hình)

Rất nhiều ý kiến của các khách hàng vẫn chưa chấp nhận sau cách giải quyết của Three O'Clock, một số yêu cầu bạn nhân viên trong vụ việc trên có lời xin lỗi chính thức:



- L. H. Long: Có đuổi thật không? Hay lần sau vô quán vẫn gặp bạn đó.

- H. Đ. Nhân: Giờ mọi thứ dễ quá ha. Một con sâu làm rầu cả nồi canh bự thiệt là bự xong viết tâm thư xin lỗi tới toàn thể consumers (người tiêu dùng), xin lỗi tới người trực tiếp bị ảnh hưởng kèm đôi ba lời hứa là chốt đơn.

- P. H. Minh Thư: Xin lỗi nhưng em vẫn cạch mặt Three O'Clock bên Sư Vạn Hạnh nha.

Bên cạnh đó, vẫn có một bộ phận khách hàng chấp nhận lời xin lỗi này vì quán đã sửa sai:

- Trần Anh Khôi: [...] Cá nhân mình thấy bình thường, Three O'Clock cũng đã có văn bản xin lỗi, cớ gì đem 1 chi nhánh đi chửi cả hệ thống nhỉ?

- P. T. Bình: Thôi tha lỗi đó mặc dù không phải Hufliter.

- Luan N.: Gì thì gì chứ tôi vẫn ủng hộ 3H nha!

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.