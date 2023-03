[Photo Essay] Đại Lộ Thăng Long - "bến đỗ" của loạt đại gia bất động sản

Đại lộ Thăng Long là trục hướng tâm nối liền trung tâm Hà Nội với chuỗi đô thị phía tây và các tuyến giao thông quan trọng như đường vành đai 2, 3, 4, quốc lộ 21A... Cho đến nay, đây là tuyến cao tốc rộng nhất Việt Nam với 16 làn xe. Chiều rộng nền đường trung bình là 140 m, chiều dài toàn tuyến gần 30 km. Đại lộ Thăng Long đã mở ra cả một chân trời mới cho sự phát triển của cửa ngõ phía tây Hà Nội.‏

Sự lột xác nhanh chóng của hạ tầng đặc biệt là hệ thống giao thông đã tạo ra sức hút mạnh mẽ với giới đầu tư. Dọc tuyến đại lộ này là hàng loạt các công trình, dự án lớn nhỏ của những “ông lớn” bất động sản như: Tập đoàn SSG, Công ty Sông Đà… Riêng Vingroup cũng có 3 dự án nằm trên trục đường này là Vinhomes Green Bay, Vinhomes Smart City và Vinhomes Thăng Long.‏

Tọa lạc tại số 3 đại lộ Thăng Long, khu đô thị Vinhomes Green Bay do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 31,8 ha với quy mô 3 tòa tháp và 390 lô biệt thự, liền kề, shophouse.‏

Gọi theo số điện thoại của môi giới, chị Ngọc Lan cho biết, giá chung cư chuyển nhượng tại đây đang dao động từ 40 - 70 triệu đồng/m2. Giá biệt thự, liền kề và shophouse dao động từ 250 - 720 triệu đồng/m2. Những căn view mặt hồ sẽ có giá cao hơn cả.‏

Nằm tiếp giáp giữa đường Châu Văn Liêm và đại lộ Thăng Long là dự án Mỹ Đình Pearl do Tập đoàn SSG làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 3,8 ha, chia làm 2 giai đoạn xây dựng. Giai đoạn 1 của tổ hợp Mỹ Đình Pearl gồm 2 tòa tháp Pearl 1 và Pearl 2 đã hoàn thành. Giai đoạn 2 gồm 2 tòa tháp văn phòng và khách sạn 5 sao cùng trung tâm thương mại. ‏

Dự kiến, sau khi đi vào hoàn thiện, tổ hợp căn hộ, trung tâm thương mại tại Mỹ Đình Pearl sẽ đem tới diện mạo mới cho khu vực đồng thời tăng thêm tiện ích sống cho cư dân. Theo môi giới tên Hoàng Sơn, 2 tòa chung cư tại đây cung cấp ra thị trường 951 căn hộ. Hiện giá căn hộ chuyển nhượng tại đây đang dao động từ 50 - 55 triệu đồng/m2. ‏

Cũng nằm trên trục đại lộ Thăng Long, ngay cửa ngõ phía Tây Thủ đô là khu đô thị Vinhomes Smart City do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, sau đó nhiều chủ đầu tư thứ cấp như MIK, Masterise cũng xuất hiện tại đây. Dự án được triển khai trên khu đất rộng tới 2,8 km2, bao gồm 58 tòa tháp căn hộ có chiều cao từ 35 - 39 tầng.‏

Khu đô thị này được chia thành các phân khu The Sapphire, The Metrolines, Imperia Smart City và Masteri West Heights. Theo thông tin từ môi giới tên Ngọc Ninh, giá căn hộ tại đây sẽ dao động từ 40 - 70 triệu đồng/m2. Phân khu Masteri West Heights cao cấp sẽ có giá nhỉnh hơn các khu còn lại là 55 - 70 triệu đồng/m2.‏

Một mặt tiếp giáp đại lộ Thăng Long, một mặt nằm cạnh đường vành đai 3.5 là khu đô thị mới Bắc An Khánh có quy mô khoảng 2,644 km2; trải dài trên các xã An Khánh, Song Phương, Lại Yên và Vân Canh (huyện Hoài Đức). Khu đô thị này do Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch ban đầu, dự án sẽ tung ra thị trường 6.440 căn hộ chung cư và 1.311 biệt thự, nhà liền kề.‏

Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn một đã hoàn thiện 317 căn biệt thự, 236 căn liền kề và 4 tòa chung cư cùng các tiện ích ngoại khu phục vụ cho đời sống của cư dân. Hiện đã có khoảng 80% cư dân về đây sinh sống. Giai đoạn 2 của dự án gồm các hạng mục biệt thự, liền kề và chung cư hiện vẫn trong quá trình triển khai. Theo khảo sát từ môi giới tên Nguyễn Chiến, giá biệt thự tại đây dao động từ 140 - 180 triệu đồng/m2. Khu nhà liền kề, shophouse có giá từ 110 - 130 triệu đồng/m2. Chung cư có giá 28 - 32 triệu đồng/m2.‏

‏Đối diện khu đô thị Bắc An Khánh, bên kia Đại lộ Thăng Long là khu đô thị Nam An Khánh có quy mô 2,888 km2; thuộc địa bàn 2 xã An Khánh và An Thượng (huyện Hoài Đức). Dự án có tổng vốn lên tới 2.600 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà làm chủ đầu tư, cùng 15 nhà đầu tư thứ cấp khác.

Khu đô thị bao gồm 4 phân khu chính, mỗi khu lại có các loại hình biệt thự, liền kề và shophouse khác nhau. Trong đó, có tổng cộng 645 căn biệt thự, 564 căn liền kề và 584 shophouse, cùng số lượng lớn các căn hộ chung cư cao cấp đáp ứng đầy đủ, đa dạng nhu cầu sử dụng của cư dân.‏

‏Theo môi giới tên Thanh Hà, hiện tại giá biệt thự tại đây đang dao động từ 80 - 115 triệu đồng/m2. Giá khu liền kề và shophouse dao động từ 100 - 130 triệu đồng/m2. Riêng biệt thự tại Vista Lago nằm trong phân khu hồ lớn có vị trí đẹp, đường ven hồ điều hòa nên có giá cao hơn cả từ 150 - 200 triệu đồng/m2. Ngoài ra, tại khu hỗn hợp mới chỉ có chung cư Thăng Long Victory và The golden An Khánh được hoàn thiện và đã bán gần hết. Giá dao động từ 25 triệu đồng/m2.‏

Nằm ngay bên cạnh khu đô thị Nam An Khánh là dự án Hado Charm Villas tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Thăng Long, thuộc xã Song Phương (huyện Hoài Đức). Dự án này do tập đoàn Hà Đô làm chủ đầu tư với quy mô 30 ha, chia làm 5 phân khu: An khang, An phú, An hưng, An lộc và An bình.‏

Dự án Hado Charm Villas bao gồm 528 căn biệt thự đơn lập, song lập và liền kề. Gọi theo số điện của môi giới trên trang tin bất động sản, chị Minh Anh cho biết, hiện giá biệt thự tại đây dao động từ 80 - 130 triệu đồng/m2, nhà liền kề và shophouse là từ 90 - 120 triệu đồng/m2.‏