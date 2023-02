[Photo Essay] Cận cảnh loạt dự án lớn bậc nhất khu vực Xuân Mai - Hoà Lạc

Khu vực Hòa Lạc và Xuân Mai nằm trong quy hoạch thành phố trực thuộc Thủ đô. Đây dự kiến sẽ là cực tăng trưởng mới của thành phố, giúp kéo giãn mật độ dân cư khu vực nội đô. Nơi đây được nối với trung tâm Hà Nội bằng đại lộ Thăng Long, đại lộ rộng nhất Việt Nam với những đoạn lên tới 16 làn xe. ‏

Với quỹ đất rộng, khu vực này quy tụ rất nhiều dự án lớn. Một trong số đó là dự án khu đô thị Global Consultant tại xã Yên Bình (huyện Thạch Thất) có quy mô khoảng gần 2 km2. Khu đô thị này do Tập đoàn Global Consultant Network (Hàn Quốc) làm đơn vị lập quy hoạch. Dự án tập chung triển khai hai dòng sản phẩm chính là biệt thự và chung cư. Bên cạnh việc được thừa hưởng những tiện ích sẵn có từ khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự án được kỳ vọng sẽ mang lại cho cư dân một môi trường sinh sống chất lượng, hiện đại cùng nhiều tiện ích đắt giá.‏

Tuy nhiên, sau nhiều năm khởi công rầm rộ, hiện dự án vẫn chưa “thành hình”, gần như chỉ mới được quy hoạch trên giấy. Theo môi giới, giá đất nền tại đây dao động từ 3 - 20 triệu đồng/m2, tùy khu vực. Những nơi gần mặt đường sẽ có giá cao hơn.‏

Nằm trong nằm trong quy hoạch tổng thể khu công nghệ cao Hoà Lạc, tiếp giáp khu đô thị Global Consultant là khu đô thị mới Tiến Xuân. Dự án này do Sudico đầu tư với tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô 1.240 ha, nằm trên địa bàn 2 xã Tiến Xuân và Đông Xuân (huyện Thạch Thất, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội). Khi hình thành, dự án kỳ vọng sẽ tạo ra một khu đô thị mang sắc thái mới với trọng tâm phát triển về dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực quanh vùng Thủ đô.‏

Dự án này được tỉnh Hoà Bình giao cho chủ đầu từ năm 2008, trước khi được sát nhập về 2 huyện là Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội. Tuy nhiên, sau 15 năm giao đất, dự án vẫn là cánh đồng lúa. Theo môi giới, sau khi có thông tin quy hoạch khu đô thị tại đây, đất nền tại xã Tiến Xuân và Đông Xuân đã bị “đội giá”, tăng chóng mặt. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, thị trường đã chững lại, giá đất có vẻ ổn định hơn. Giá đất nền tại khu vực này dao động từ 3 - 25 triệu đồng/m2. Khu vực đất có vị trí gần Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có giá cao hơn, từ 10 - 25 triệu đồng/m2.‏

Nằm trên mặt đường quốc lộ 21A, dự án biệt thự, liền kề The Spring Town Xuân Mai, cũng là một trong những nơi được nhiều người quan tâm. Dự án này do Tập đoàn An Thịnh làm chủ đầu tư với tổng diện tích 6,1 ha. Tại đây tập trung phát triển với ba dòng sản phẩm chính là: biệt thự, shophouse và nhà liền kề.‏

Được khởi công từ năm 2018, sau 5 năm, hiện tại dự án mới chỉ hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng xong đường nội khu. Theo thông tin từ môi giới, giá biệt thự tại đây dao động từ 13 - 20 triệu đồng/m2, shophouse và nhà liền kề từ 20 - 26 triệu đồng/m2.‏

Tọa lạc tại Km33, Đại Lộ Thăng Long, xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất), khu đô thị Xanh villas có tổng vốn 1.500 tỷ đồng, do Công ty TNHH Xuân Cầu làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 45 ha, gồm 3 khu A, B, C với tổng cộng 396 căn biệt thự đơn lập và song lập. Hiện tại, khu A và khu B đã có cư dân về ở, chỉ còn khu C đang trong giai đoạn hoàn thiện nốt. Theo thông tin từ môi giới, biệt thự tại đây chủ yếu là mua bán chuyển nhượng, giá dao động khoảng trên dưới 50 triệu đồng/m2. Những biệt thự 2 mặt tiền, view suối hoặc gần sân golf sẽ có giá cao hơn, từ 50 - 70 triệu/m2.‏

Dự án Phú Cát City nằm ở vị trí khá thuận lợi khi là nơi giao thương quan trọng của trục đại lộ Thăng Long và quốc lộ 21 đi thị xã Sơn Tây (Hòa Bình). Dự án do Công ty TNHH Xây dựng Thành Hưng, thuộc Tập đoàn An Thịnh làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 756 tỷ đồng. Phú Cát City có quy mô xây dựng 19.05 ha với 3 tòa chung cư cao tầng, cùng 352 lô biệt thự.‏

Theo thông tin từ môi giới tên Thu An, biệt thự tại đây hầu hết là mua bán chuyển nhượng, có giá dao động từ 30 - 47 triệu đồng/m2. Những căn lô góc hay mặt đường sẽ có giá cao hơn, khoảng trên 33 triệu đồng/m2. Hiện tại, chung cư và các tiện ích như: bể bơi, sân tennis… vẫn chưa được xây dựng.‏

Tọa lạc tại khu ĐTVT Xuân Mai, Wyndham Sky Lake Resort & Villas là siêu dự án có diện tích lên tới 2 km2. Dự án này do Tập đoàn DK ENC làm chủ đầu tư được triển khai cạnh hồ Văn Sơn (huyện Chương Mỹ) với tầm nhìn bao trùm toàn cảnh khu sân Golf Sân Golf Sky Lake 36 lỗ. Ảnh: Wyndham Sky Lake Resort & Villas‏.

Dự án có tất cả 92 căn biệt thự, bao gồm đơn lập và song lập. Theo môi giới tên Mộc Miên, giá biệt thự tại đây dao động từ 40 - 67 triệu đồng/m2. Những khu mặt hồ, thoáng mát giá sẽ cao hơn tầm trên 50 triệu đồng/m2. Đây được coi là dự án biệt thự trong lòng sân golf đầu tiên tại Việt Nam. Bên cạnh biệt thự hiện đại, không gian thoáng đãng, nơi đây còn có nhiều tiện ích nội khu như: Nhà hàng ẩm thực quốc tế, hệ thống bể bơi hiện đại, gym, spa & yoga, cafe ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao và tiệc BBQ…. Ảnh: Wyndham Sky Lake Resort & Villas.‏