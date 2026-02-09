"30 ngày hít đất mỗi sáng, tôi không ngờ cơ thể lại thay đổi như thế này"

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nghiêm túc tập thể dục… cho đến một buổi chiều cách đây vài tháng.

Hôm đó, công ty tổ chức hoạt động team building. Phần thi đơn giản chỉ là chống đẩy để chia đội. Tôi từng nghĩ đây là trò dễ dàng, vì hồi còn đi học, hít đất đối với tôi không phải vấn đề.

Nhưng lần đó, tôi dừng lại ở cái thứ 8.

Cánh tay run lên, vai như mất lực. Khi đứng dậy, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp đến mức chính tôi cũng bất ngờ. Xung quanh, vài đồng nghiệp lớn tuổi hơn tôi vẫn tiếp tục làm được thêm vài chục cái.

Không ai nói gì, nhưng tôi cảm nhận rõ một điều: cơ thể mình đang xuống sức nhanh hơn mình tưởng.

Tối hôm đó, khi về nhà, tôi thử làm lại vài cái hít đất. Kết quả vẫn vậy. Chưa đến 10 cái, tay đã rã rời.

Tôi ngồi thở dốc giữa sàn nhà và chợt nhận ra đã nhiều năm rồi mình gần như không vận động nghiêm túc. Công việc bận rộn, thời gian rảnh ít, và tôi luôn viện cớ không có điều kiện đến phòng gym.

Nhưng cũng chính lúc đó, tôi nghĩ: Nếu một bài tập đơn giản như hít đất mà mình còn không duy trì được, thì vài năm nữa cơ thể sẽ ra sao?

Vậy là tôi tự đặt ra thử thách nhỏ: mỗi ngày hít đất, duy trì trong 30 ngày. Không phòng gym, không dụng cụ, chỉ là một góc phòng và quyết tâm xem cơ thể sẽ phản ứng ra sao.

Tôi không đặt mục tiêu giảm cân hay tăng cơ. Tôi chỉ muốn xem cơ thể mình còn có thể thay đổi được không.

Và thành thật mà nói, tôi không ngờ kết quả sau một tháng lại khiến tôi suy nghĩ khác hẳn về việc tập luyện… Và điều khiến tôi bất ngờ là… sự thay đổi không chỉ nằm ở cơ bắp.





Tuần đầu tiên: Cơ thể "phản kháng", nhưng cũng bắt đầu thức tỉnh

Ngày đầu tiên, tôi đặt mục tiêu khá khiêm tốn: 15 cái hít đất. Và tôi thất bại ngay từ lần thứ 12.

Cánh tay run lên, vai nóng rát, cơ ngực căng cứng. Sáng hôm sau, cơn đau mỏi xuất hiện rõ rệt. Chỉ cần chống tay xuống bàn cũng thấy khó chịu.

Nhưng chính cảm giác đó lại khiến tôi nhận ra cơ thể mình lâu nay gần như… không được vận động đúng nghĩa.

Tôi giảm nhịp độ xuống, chia nhỏ số lần tập. Sau khoảng 5 ngày, cơ thể bắt đầu thích nghi. Tôi không còn thấy quá mệt sau mỗi buổi tập, nhịp thở cũng ổn định hơn.

Một điều thú vị là tôi ngủ sâu hơn. Cảm giác uể oải buổi sáng giảm rõ rệt.

Tuần thứ hai: Sức mạnh tăng lên theo cách rất rõ ràng

Bước sang tuần thứ hai, tôi nhận ra mình có thể hít đất nhiều hơn mà không cần cố gắng quá mức.

Từ 15 cái ban đầu, tôi nâng lên 25-30 cái mỗi buổi. Vai và tay bắt đầu săn chắc hơn khi chạm vào. Ngực cũng có cảm giác căng hơn trước.

Không chỉ thay đổi về cơ bắp, tôi bắt đầu thấy tư thế cơ thể cải thiện rõ rệt. Khi ngồi làm việc, lưng ít bị gù. Vai có xu hướng mở rộng tự nhiên hơn.

Một buổi chiều, đồng nghiệp bất ngờ hỏi: "Dạo này tập gì mà nhìn khỏe hơn vậy?"

Câu hỏi đó khiến tôi nhận ra những thay đổi nhỏ đang dần lộ ra bên ngoài.

Tuần thứ ba: Cơ thể bắt đầu phối hợp tốt hơn, vận động nhẹ nhàng hơn

Tuần thứ ba là giai đoạn tôi cảm thấy việc hít đất không còn là thử thách nữa, mà giống như một thói quen.

Điều tôi không ngờ là phần bụng và lưng cũng bắt đầu thay đổi. Khi thực hiện động tác, tôi phải giữ thân người thẳng, điều đó khiến nhóm cơ lõi hoạt động nhiều hơn.

Nhờ vậy, tôi cảm thấy cơ thể ổn định hơn khi vận động. Những việc nhỏ như bê đồ, leo cầu thang hay chơi thể thao cuối tuần trở nên nhẹ nhàng hơn trước.

Tinh thần cũng thay đổi theo. Việc hoàn thành bài tập mỗi sáng mang lại cảm giác chủ động và tự tin. Tôi bắt đầu ngày mới với tâm trạng tích cực hơn.

Tuần thứ tư: Thay đổi không chỉ nằm ở cơ bắp

Khi bước sang tuần cuối cùng, tôi gần như đã quen với việc tập luyện mỗi sáng.

Số lần hít đất tăng lên khoảng 40 cái, chia thành nhiều hiệp. Điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là sức mạnh, mà là sự bền bỉ của cơ thể.

Tôi ít cảm thấy mệt khi làm việc cả ngày. Việc di chuyển, vận động hay thậm chí đứng lâu cũng không còn khiến cơ thể nhanh xuống sức như trước.

Nhìn vào gương, tôi nhận ra vai rộng hơn, thân trên gọn gàng hơn. Không phải kiểu thay đổi quá lớn, nhưng đủ để khiến tôi cảm thấy cơ thể khỏe khoắn và cân đối hơn.

Sau 30 ngày: Điều tôi nhận được không chỉ là thể lực

Sau một tháng duy trì hít đất, tôi hiểu rằng đây không đơn thuần là bài tập tăng cơ.

Nó giống như một cách nhắc nhở rằng cơ thể cần được vận động đều đặn. Hít đất giúp kích hoạt nhiều nhóm cơ cùng lúc, từ ngực, vai, tay đến cơ bụng và lưng. Nhờ đó, sức mạnh tổng thể được cải thiện, tư thế cơ thể cũng tốt hơn.

Quan trọng hơn, thói quen nhỏ này giúp tôi hình thành kỷ luật cá nhân. Mỗi sáng bắt đầu bằng vài phút vận động khiến tôi cảm thấy kiểm soát cuộc sống tốt hơn.

Điều tôi rút ra sau thử thách 30 ngày

Không cần phòng gym, không cần thiết bị đắt tiền, chỉ một bài tập đơn giản cũng có thể tạo ra sự thay đổi nếu duy trì đủ lâu.

Hít đất không giúp cơ thể thay đổi trong một sớm một chiều. Nhưng sau 30 ngày, nó khiến tôi nhận ra rằng sức khỏe đôi khi đến từ những thói quen rất nhỏ, lặp lại mỗi ngày.

Và điều bất ngờ nhất là: khi cơ thể khỏe hơn, tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.