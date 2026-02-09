Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đặt 2 loại quả này trong phòng ngủ và bạn sẽ nhận thấy điều kỳ diệu xảy ra với cơ thể

09-02-2026 - 13:14 PM | Sống

Không ngờ chúng lại tốt cho sức khỏe đến vậy!

Nhiều người từng trải qua tình trạng ngủ không ngon giấc: Ngủ không yên giữa đêm, luôn trằn trọc; thức dậy sớm trước bình minh... Nếu cũng gặp những vấn đề tương tự, bạn có thể thử đặt 2 loại trái cây trong phòng ngủ của mình: Táo và cam.

Các loại trái cây họ cam quýt giúp bạn dễ ngủ hơn

Xia Pengbin, một chuyên gia dinh dưỡng tại Khoa Dinh dưỡng Lâm sàng của Bệnh viện Zhongda trực thuộc Đại học Đông Nam (Trung Quốc), cho biết việc sử dụng vị giác để điều chỉnh các chức năng sinh lý thuộc về "liệu pháp mùi hương", một lĩnh vực có lịch sử lâu đời.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, quýt, chanh và bưởi, đặc biệt là vỏ của chúng, chứa limonene, chất này tỏa ra mùi thơm dễ chịu và có thể giúp thư giãn não bộ, từ đó hỗ trợ giấc ngủ.

Theo quan điểm của y học cổ truyền, cam có tác dụng điều hòa khí huyết, giảm khô da, lợi tiểu, tiêu đờm và giảm ho. Ngửi hương cam khi ngủ có thể giúp thư giãn tinh thần và thường được dùng để giảm trầm cảm và lo âu.

Xia Pengbin cho biết, limonene trong chanh đã được chứng minh là có tác dụng giảm lo âu trong nghiên cứu trị liệu bằng hương thơm và thường được sử dụng để chiết xuất tinh dầu. Mùi hương của chanh có thể thúc đẩy sản xuất serotonin, làm giảm mức độ hormone gây căng thẳng norepinephrine và làm dịu tâm trí. Ngửi mùi chanh vào ban đêm cũng có thể giúp mọi người cảm thấy thoải mái và thư thái, giúp họ dễ ngủ hơn.

Nếu có thể, hãy thử dùng vỏ các loại trái cây họ cam quýt để làm ruột gối. Ngủ trên chiếc gối này cho phép bạn hít thở hương thơm tươi mát, giúp thư giãn tinh thần và dễ ngủ hơn.

Một quả táo ngon có thể giúp bạn ngủ ngon hơn

Bạn đã bao giờ ngửi thấy mùi thơm rất nồng từ một quả táo chưa? Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) nhắc nhở người dân rằng, táo chín tỏa ra một hỗn hợp phức tạp các mùi hương, bao gồm cả linalool, một chất có tác dụng làm dịu.

Linalool có thể kích hoạt các thụ thể GABA (một chất dẫn truyền thần kinh ức chế), giúp làm dịu thần kinh, giảm lo âu và làm dịu hệ thần kinh. Khi hệ thần kinh được làm dịu, mọi người có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn và ngủ ngon hơn.

Nguồn: Life Times WeChat

