2 loại quả mùa hè giàu collagen, chống nắng tốt nhưng khi ăn cần nhớ 1 lưu ý tránh phản tác dụng

Mùa hè đến làn da không chỉ đối diện với nắng gắt mà còn phải gồng mình chống lại tia UV, nhiệt độ cao và tình trạng mất nước. Bên cạnh kem chống nắng và che chắn kỹ lưỡng, việc bổ sung thực phẩm giúp tăng sinh collagen và tăng đề kháng cho da từ bên trong là một hướng đi được nhiều người lựa chọn.

Trong số các loại trái cây mùa hè, mận và vải nổi bật lên như 2 "người bạn thân" của làn da vì vừa hỗ trợ sản sinh collagen, vừa giúp da chống lại tác động tiêu cực của ánh nắng. Tuy nhiên, ăn không đúng cách, bạn lại vô tình khiến da nổi mụn và nóng trong người.

1. Mận - trái cây mùa hè "hồi sinh" làn da nhờ vitamin C và polyphenol

Mận là loại quả đặc trưng vào hè, không chỉ được yêu thích vì vị chua ngọt hấp dẫn mà còn là một "kho báu" dinh dưỡng.

Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng của USDA, trong 100g mận chứa khoảng 9,5mg vitamin C, một thành phần thiết yếu giúp tổng hợp collagen - loại protein chính cấu tạo nên da, xương, sụn và mạch máu.

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), collagen suy giảm theo tuổi tác và khi da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Bổ sung vitamin C từ mận đúng cách giúp giảm sự phá hủy collagen và thúc đẩy làn da săn chắc, sáng mịn.

Ngoài ra, mận còn chứa polyphenol và anthocyanin, là các chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của tia UV. Theo Healthline, anthocyanin trong các loại quả màu tím có khả năng ức chế hình thành gốc tự do và chống lão hóa da rõ rệt.

2. Vải - trái ngon được mỹ nhân Dương Quý Phi từng mê mẩn vì làn da trắng hồng

Nhắc đến vải là nhắc đến một trong "tứ đại trái cây mùa hè" của người Việt. Ít ai biết rằng vải còn được mệnh danh là "thần dược sắc đẹp" từ thời xưa.

Theo lịch sử truyền lại, Dương Quý Phi - mỹ nhân nổi danh thời Đường ở Trung Quốc - mỗi năm được vua Đường Huyền Tông cho người cưỡi ngựa hàng nghìn dặm mang vải từ phương Nam về để nàng thưởng thức. Dân gian tin rằng chính nhờ vải mà nàng giữ được làn da trắng hồng, căng mịn dù sống trong vùng khô nóng của Tây An.

Về khoa học, vải chứa lượng lớn vitamin C (hơn 70mg/100g) - bước quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, giúp da đàn hồi và phục hồi sau tổn thương do nắng. Da khỏe mạnh từ bên trong, do đó khả năng chống nắng tự nhiên cao hơn.

Ngoài ra, oligonol có trong vải thiều còn chống lại các tác nhân bên ngoài gây tổn thương da như tia UV hoặc các chất ô nhiễm.

Ăn mận, vải sai cách dễ phản tác dụng: Nổi mụn, nóng trong, tăng đường huyết

Dù mận và vải có lợi cho da, nhưng nếu ăn quá nhiều hoặc sai cách, bạn có thể gặp "tác dụng ngược":

1. Gây nóng, nổi mụn

Theo BS Đông y Nguyễn Hữu Trường (làm việc tại TP.HCM), mận và vải đều có tính nhiệt, ăn nhiều dễ khiến cơ thể sinh nhiệt, sinh mụn nhọt, đặc biệt ở người có cơ địa nóng trong.

Người có tiền sử viêm da, mụn trứng cá nên ăn vừa phải (khoảng 5-7 quả mận hoặc 3-5 quả vải mỗi ngày).

2. Tăng đường huyết

Vải có hàm lượng đường fructose cao, ăn nhiều dễ tăng lượng đường trong máu, đặc biệt nguy hiểm với người bị tiểu đường, tiền tiểu đường.

Mẹo nhỏ: Ăn vải cùng nước lọc hoặc nước rau má, nước đậu đen sẽ giúp giải nhiệt, giảm cảm giác khô miệng và bốc hỏa.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (nguyên Viện phó Viện dinh dưỡng quốc gia), mận và vải là những loại quả tốt cho da nhờ vitamin C và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, người dân nên ăn có kiểm soát, mỗi lần chỉ nên ăn 5-10 quả, kết hợp cùng các loại quả mát như dưa hấu, cam, bưởi để cân bằng âm dương, tránh nóng trong và nổi mụn.

Vải và mận - 2 món quà mùa hè quen thuộc - không chỉ ngon mà còn là "thực phẩm làm đẹp" giúp tăng sinh collagen, chống oxy hóa, cải thiện độ đàn hồi và sắc tố da. Tuy nhiên, hãy là người tiêu dùng thông minh: Ăn đúng thời điểm, lượng vừa đủ và kết hợp đa dạng trái cây khác, bạn sẽ vừa tận dụng được lợi ích làm đẹp, vừa giữ được sức khỏe bền lâu trong mùa nóng.

