Đặt 2 loại quả này trong phòng ngủ, mẹ chồng khen tôi khắp xóm

Nhiều người từng rơi vào cảnh khó ngủ, nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nửa đêm ngủ chập chờn hay tỉnh giấc sớm khi trời chưa sáng, mẹ chồng tôi cũng vậy. Nếu bạn cũng gặp tình trạng này, có thể thử một cách rất đơn giản là đặt trong phòng ngủ 2 loại trái cây quen thuộc này. Đây không phải chuyện mê tín mà đã có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh.

Hương cam quýt giúp dễ chìm vào giấc ngủ

Theo chuyên gia dinh dưỡng Hạ Bằng Tân (Bệnh viện Trung Đại, Đại học Đông Nam, Trung Quốc), việc dùng mùi hương để điều hòa cơ thể vốn đã được ghi chép từ lâu trong y học cổ truyền. Nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy, các phân tử hương thơm trong vỏ cam, quýt, chanh, bưởi… chứa chất chu diên, có khả năng kích thích não sản sinh sóng α, giúp con người thư giãn và nhanh chóng bước vào trạng thái nghỉ ngơi.

Từ góc độ y học cổ truyền, mùi hương cam quýt còn có tác dụng an thần, giảm lo lắng, hỗ trợ giấc ngủ. Đặc biệt, chanh chứa nhiều “limonene”, hợp chất đã được chứng minh có thể làm dịu căng thẳng và thúc đẩy não tiết serotonin, giúp tâm trạng ổn định hơn trước khi ngủ.

Nếu có điều kiện, bạn có thể tận dụng vỏ cam quýt làm gối thơm, vừa tự nhiên, vừa giúp dễ ngủ hơn.

Táo chín - bí quyết ngủ sâu hơn

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), táo chín tỏa ra hỗn hợp hương thơm tự nhiên, trong đó có linalool - hoạt chất giúp làm dịu thần kinh. Khi hít vào, linalool tác động lên hệ thần kinh, giảm lo âu, ổn định cảm xúc, từ đó giúp giấc ngủ kéo dài và sâu hơn.

Một số thí nghiệm trên động vật cũng cho thấy, khi hít phải linalool, thời gian ngủ tăng rõ rệt và hành vi lo âu giảm đi.

Ngoài ra, còn có những thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ

Chuyên gia dinh dưỡng Lương Vĩ Phân (Bệnh viện Tổng y viện Chiến khu Nam bộ, Trung Quốc) cho biết, một số loại quả như việt quất, dâu tây kèm theo các loại hạt như hạt dẻ cười, hay nấm và đậu, đều chứa nhiều melatonin tự nhiên - hormone điều chỉnh nhịp sinh học và giấc ngủ. Tuy nhiên, các loại quả này nên ăn vào ban ngày, không nên ăn quá nhiều ngay trước khi ngủ.

Nếu thường xuyên mất ngủ, bạn có thể đặt cam/quýt, táo hay chanh trong phòng ngủ để tận dụng hương thơm tự nhiên giúp tinh thần thư giãn. Ban ngày, bổ sung thêm các loại quả giàu melatonin, kết hợp với thói quen lành mạnh như tắm nắng, vận động đều đặn, hạn chế cà phê… sẽ giúp giấc ngủ đến dễ dàng và chất lượng hơn.

Nguồn và ảnh: QQ