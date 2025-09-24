Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đặt 2 loại quả này trong phòng ngủ, mẹ chồng khen tôi khắp xóm

24-09-2025 - 21:18 PM | Sống

Chỉ một mẹo nhỏ trong cuộc sống, tôi đã dễ dàng lấy thêm điểm trong mắt mẹ chồng.

Nhiều người từng rơi vào cảnh khó ngủ, nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nửa đêm ngủ chập chờn hay tỉnh giấc sớm khi trời chưa sáng, mẹ chồng tôi cũng vậy. Nếu bạn cũng gặp tình trạng này, có thể thử một cách rất đơn giản là đặt trong phòng ngủ 2 loại trái cây quen thuộc này. Đây không phải chuyện mê tín mà đã có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh.

Hương cam quýt giúp dễ chìm vào giấc ngủ 

Theo chuyên gia dinh dưỡng Hạ Bằng Tân (Bệnh viện Trung Đại, Đại học Đông Nam, Trung Quốc), việc dùng mùi hương để điều hòa cơ thể vốn đã được ghi chép từ lâu trong y học cổ truyền. Nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy, các phân tử hương thơm trong vỏ cam, quýt, chanh, bưởi… chứa chất chu diên, có khả năng kích thích não sản sinh sóng α, giúp con người thư giãn và nhanh chóng bước vào trạng thái nghỉ ngơi.

Đặt 2 loại quả này trong phòng ngủ, mẹ chồng khen tôi khắp xóm- Ảnh 1.

Từ góc độ y học cổ truyền, mùi hương cam quýt còn có tác dụng an thần, giảm lo lắng, hỗ trợ giấc ngủ. Đặc biệt, chanh chứa nhiều “limonene”, hợp chất đã được chứng minh có thể làm dịu căng thẳng và thúc đẩy não tiết serotonin, giúp tâm trạng ổn định hơn trước khi ngủ.

Nếu có điều kiện, bạn có thể tận dụng vỏ cam quýt làm gối thơm, vừa tự nhiên, vừa giúp dễ ngủ hơn.

Táo chín - bí quyết ngủ sâu hơn

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), táo chín tỏa ra hỗn hợp hương thơm tự nhiên, trong đó có linalool - hoạt chất giúp làm dịu thần kinh. Khi hít vào, linalool tác động lên hệ thần kinh, giảm lo âu, ổn định cảm xúc, từ đó giúp giấc ngủ kéo dài và sâu hơn.

Đặt 2 loại quả này trong phòng ngủ, mẹ chồng khen tôi khắp xóm- Ảnh 2.

Một số thí nghiệm trên động vật cũng cho thấy, khi hít phải linalool, thời gian ngủ tăng rõ rệt và hành vi lo âu giảm đi.

Ngoài ra, còn có những thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ 

Chuyên gia dinh dưỡng Lương Vĩ Phân (Bệnh viện Tổng y viện Chiến khu Nam bộ, Trung Quốc) cho biết, một số loại quả như việt quất, dâu tây kèm theo các loại hạt như hạt dẻ cười, hay nấm và đậu, đều chứa nhiều melatonin tự nhiên - hormone điều chỉnh nhịp sinh học và giấc ngủ. Tuy nhiên, các loại quả này nên ăn vào ban ngày, không nên ăn quá nhiều ngay trước khi ngủ.

Nếu thường xuyên mất ngủ, bạn có thể đặt cam/quýt, táo hay chanh trong phòng ngủ để tận dụng hương thơm tự nhiên giúp tinh thần thư giãn. Ban ngày, bổ sung thêm các loại quả giàu melatonin, kết hợp với thói quen lành mạnh như tắm nắng, vận động đều đặn, hạn chế cà phê… sẽ giúp giấc ngủ đến dễ dàng và chất lượng hơn.

Nguồn và ảnh: QQ

Chủ hàng hoa quả nói thẳng: 4 loại quả có các dấu hiệu này, rẻ mấy cũng đừng mua, người bán còn chẳng dám ăn

Theo Mỹ Diệu

Phụ nữ số

Từ Khóa:
loại quả

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông đi du lịch về phát hiện hàng xóm lắp 4 cục nóng điều hoà sát nhà mình, còn tuyên bố: “Ông dám tháo ra tôi sẽ làm ầm lên”

Người đàn ông đi du lịch về phát hiện hàng xóm lắp 4 cục nóng điều hoà sát nhà mình, còn tuyên bố: “Ông dám tháo ra tôi sẽ làm ầm lên” Nổi bật

Bé gái Việt chơi đàn gây sốt MXH: Thì ra có mẹ là siêu mẫu, bố đại gia trăm tỷ, theo học trường đắt đỏ thế này!

Bé gái Việt chơi đàn gây sốt MXH: Thì ra có mẹ là siêu mẫu, bố đại gia trăm tỷ, theo học trường đắt đỏ thế này! Nổi bật

Những trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026

Những trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026

21:02 , 24/09/2025
Camera AI phát hiện gần 1.800 xe vi phạm giao thông trên một tuyến phố Hà Nội

Camera AI phát hiện gần 1.800 xe vi phạm giao thông trên một tuyến phố Hà Nội

20:52 , 24/09/2025
Người phụ nữ 40 tuổi đến ngân hàng giao dịch 70 triệu đồng để "đầu tư": Nhân viên ngân hàng MB yêu cầu khai báo, rồi mời công an đến làm việc

Người phụ nữ 40 tuổi đến ngân hàng giao dịch 70 triệu đồng để "đầu tư": Nhân viên ngân hàng MB yêu cầu khai báo, rồi mời công an đến làm việc

20:48 , 24/09/2025
Nếu trong nhà bạn có 11 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao!

Nếu trong nhà bạn có 11 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao!

20:32 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên