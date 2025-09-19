Không phải táo hay nho, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại quả tốt nhất cho sức khỏe đường ruột

Chúng ta biết rằng trái cây rất tốt, nhưng nếu phải chọn loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe đường ruột, bạn nên chọn loại nào? Vị bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa được đào tạo tại đại học Harvard trả lời: Ăn bất kỳ loại trái cây nào cũng là một cách tốt để cải thiện sức khỏe đường ruột, nhưng không phải tất cả đều có giá trị như nhau.

Một số loại chứa nhiều chất xơ và enzyme hơn, giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi. Chẳng hạn, trái cây giữ nguyên vỏ thường tốt hơn so với trái cây đã gọt vỏ.

Tiến sĩ Saurabh Sethi là một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa nổi tiếng, được đào tạo tại Đại học Harvard và Stanford, thường xuyên chia sẻ thông tin về sức khỏe đường ruột và tiêu hóa trên Instagram, nơi ông có hơn một triệu người theo dõi.

Danh sách 10 loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe đường ruột

Trong một video, bác sĩ Saurabh Sethi đã chấm điểm cho một số loại trái cây từ 1 đến 10, với 10 là loại tốt nhất cho sức khỏe đường ruột. Ông đã đánh giá nhiều loại trái cây, nhưng chỉ có một loại đứng đầu danh sách - quả việt quất. Loại quả này giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, nuôi dưỡng vi khuẩn "tốt" trong đường ruột và được chứng minh là giúp giảm viêm. Quả nhỏ, lợi ích lớn.

Quả lựu đứng thứ hai với điểm 9, tiếp theo là kiwi và táo.

Chuối chín quá được xếp hạng là một trong những loại trái cây ít có lợi nhất, nhưng nó không phải là một trong những thực phẩm tệ nhất cho sức khỏe đường ruột. Trong một video khác, bác sĩ Sethi cho rằng thịt xông khói là thực phẩm tệ nhất, với điểm số ấn tượng là âm 10.

Nho và cam cũng nằm gần cuối danh sách, trong khi lê, chuối hơi xanh và dưa nằm ở giữa. Danh sách đầy đủ các loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe đường ruột:

Việt quất: 10

Lựu: 9

Kiwi: 8

Táo: 7

Lê: 6

Chuối hơi xanh: 5

Dưa: 4

Cam: 3

Nho: 2

Chuối chín quá: 1

Quả việt quất không chỉ là lựa chọn hàng đầu cho sức khỏe đường ruột. Trong một video khác, Tiến sĩ Sethi chỉ ra rằng việc kết hợp quả việt quất với quả óc chó mang lại lợi ích bổ sung cho một bộ phận khác của cơ thể.

Việt quất có thể đắt đỏ và không phải lúc nào cũng vào mùa, vì vậy nước ép trái cây và các lựa chọn sấy khô có thể là một giải pháp thay thế hợp lý. Tuy nhiên, nếu mua ở cửa hàng, cần đảm bảo rằng chúng không chứa đường hoặc chất phụ gia có thể làm giảm những lợi ích quý giá.

Trái cây đông lạnh là một lựa chọn khác. Nó thường rẻ hơn so với trái cây tươi, có sẵn quanh năm và dễ bảo quản trong tủ đông để làm sinh tố hoặc thêm vào cháo yến mạch.

Tất nhiên, chìa khóa cho một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng là kết hợp các thực phẩm tốt cho đường ruột theo mô tả của Tiến sĩ Sethi với các thực phẩm giàu protein, rau củ, đậu và ngũ cốc nguyên cám.

Vì sao quả việt quất đứng đầu danh sách thực phẩm tốt cho tiêu hóa

Quả việt quất đứng đầu danh sách thực phẩm tốt cho sức khỏe đường ruột nhờ các đặc điểm sau, dựa trên bài viết được cung cấp:

Giàu chất xơ: Việt quất chứa lượng chất xơ dồi dào, giúp hỗ trợ tiêu hóa và nuôi dưỡng các vi khuẩn "tốt" trong đường ruột, từ đó thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

Chứa chất chống oxy hóa: Việt quất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol, giúp giảm viêm trong đường ruột, bảo vệ niêm mạc ruột và cải thiện sức khỏe tổng thể của hệ tiêu hóa.

Thúc đẩy vi khuẩn có lợi: Các chất dinh dưỡng trong việt quất, đặc biệt là chất xơ và polyphenol, cung cấp "thức ăn" cho vi khuẩn có lợi, giúp chúng phát triển và duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột.

Hiệu quả chống viêm: Các nghiên cứu được đề cập trong bài viết cho thấy việt quất có khả năng giảm viêm, một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột, đặc biệt đối với những người có vấn đề về tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích.

Những yếu tố này kết hợp khiến việt quất được Tiến sĩ Saurabh Sethi đánh giá cao nhất (điểm 10/10) trong danh sách các loại trái cây tốt cho sức khỏe đường ruột.

Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn dự định thay đổi lớn trong chế độ ăn uống của mình.