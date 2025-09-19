Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải táo hay nho, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại quả tốt nhất cho sức khỏe đường ruột

19-09-2025 - 11:50 AM | Sống

Một số loại chứa nhiều chất xơ và enzyme hơn, giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi.

Chúng ta biết rằng trái cây rất tốt, nhưng nếu phải chọn loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe đường ruột, bạn nên chọn loại nào? Vị bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa được đào tạo tại đại học Harvard trả lời: Ăn bất kỳ loại trái cây nào cũng là một cách tốt để cải thiện sức khỏe đường ruột, nhưng không phải tất cả đều có giá trị như nhau.

Một số loại chứa nhiều chất xơ và enzyme hơn, giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi. Chẳng hạn, trái cây giữ nguyên vỏ thường tốt hơn so với trái cây đã gọt vỏ.

Tiến sĩ Saurabh Sethi là một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa nổi tiếng, được đào tạo tại Đại học Harvard và Stanford, thường xuyên chia sẻ thông tin về sức khỏe đường ruột và tiêu hóa trên Instagram, nơi ông có hơn một triệu người theo dõi.

Không phải táo hay nho, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại quả tốt nhất cho sức khỏe đường ruột- Ảnh 1.

Danh sách 10 loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe đường ruột

Trong một video, bác sĩ Saurabh Sethi đã chấm điểm cho một số loại trái cây từ 1 đến 10, với 10 là loại tốt nhất cho sức khỏe đường ruột. Ông đã đánh giá nhiều loại trái cây, nhưng chỉ có một loại đứng đầu danh sách - quả việt quất. Loại quả này giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, nuôi dưỡng vi khuẩn "tốt" trong đường ruột và được chứng minh là giúp giảm viêm. Quả nhỏ, lợi ích lớn.

Quả lựu đứng thứ hai với điểm 9, tiếp theo là kiwi và táo.

Chuối chín quá được xếp hạng là một trong những loại trái cây ít có lợi nhất, nhưng nó không phải là một trong những thực phẩm tệ nhất cho sức khỏe đường ruột. Trong một video khác, bác sĩ Sethi cho rằng thịt xông khói là thực phẩm tệ nhất, với điểm số ấn tượng là âm 10.

Nho và cam cũng nằm gần cuối danh sách, trong khi lê, chuối hơi xanh và dưa nằm ở giữa. Danh sách đầy đủ các loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe đường ruột:

Việt quất: 10

Lựu: 9

Kiwi: 8

Táo: 7

Lê: 6

Chuối hơi xanh: 5

Dưa: 4

Cam: 3

Nho: 2

Chuối chín quá: 1

Không phải táo hay nho, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại quả tốt nhất cho sức khỏe đường ruột- Ảnh 2.

Quả việt quất không chỉ là lựa chọn hàng đầu cho sức khỏe đường ruột. Trong một video khác, Tiến sĩ Sethi chỉ ra rằng việc kết hợp quả việt quất với quả óc chó mang lại lợi ích bổ sung cho một bộ phận khác của cơ thể.

Việt quất có thể đắt đỏ và không phải lúc nào cũng vào mùa, vì vậy nước ép trái cây và các lựa chọn sấy khô có thể là một giải pháp thay thế hợp lý. Tuy nhiên, nếu mua ở cửa hàng, cần đảm bảo rằng chúng không chứa đường hoặc chất phụ gia có thể làm giảm những lợi ích quý giá.

Trái cây đông lạnh là một lựa chọn khác. Nó thường rẻ hơn so với trái cây tươi, có sẵn quanh năm và dễ bảo quản trong tủ đông để làm sinh tố hoặc thêm vào cháo yến mạch.

Tất nhiên, chìa khóa cho một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng là kết hợp các thực phẩm tốt cho đường ruột theo mô tả của Tiến sĩ Sethi với các thực phẩm giàu protein, rau củ, đậu và ngũ cốc nguyên cám.

Không phải táo hay nho, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại quả tốt nhất cho sức khỏe đường ruột- Ảnh 3.

Vì sao quả việt quất đứng đầu danh sách thực phẩm tốt cho tiêu hóa

Quả việt quất đứng đầu danh sách thực phẩm tốt cho sức khỏe đường ruột nhờ các đặc điểm sau, dựa trên bài viết được cung cấp:

Giàu chất xơ: Việt quất chứa lượng chất xơ dồi dào, giúp hỗ trợ tiêu hóa và nuôi dưỡng các vi khuẩn "tốt" trong đường ruột, từ đó thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

Chứa chất chống oxy hóa: Việt quất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol, giúp giảm viêm trong đường ruột, bảo vệ niêm mạc ruột và cải thiện sức khỏe tổng thể của hệ tiêu hóa.

Thúc đẩy vi khuẩn có lợi: Các chất dinh dưỡng trong việt quất, đặc biệt là chất xơ và polyphenol, cung cấp "thức ăn" cho vi khuẩn có lợi, giúp chúng phát triển và duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột.

Hiệu quả chống viêm: Các nghiên cứu được đề cập trong bài viết cho thấy việt quất có khả năng giảm viêm, một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột, đặc biệt đối với những người có vấn đề về tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích.

Không phải táo hay nho, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại quả tốt nhất cho sức khỏe đường ruột- Ảnh 4.

Những yếu tố này kết hợp khiến việt quất được Tiến sĩ Saurabh Sethi đánh giá cao nhất (điểm 10/10) trong danh sách các loại trái cây tốt cho sức khỏe đường ruột.

Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn dự định thay đổi lớn trong chế độ ăn uống của mình.

Loại quả từng là đặc sản cao cấp nay có giá rẻ nhất từ trước tới nay: Khi ăn cần lưu ý điều quan trọng này

Theo TT

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khách Việt du lịch Trung Quốc chính thức có thể dùng tiền Việt, không cần đổi ngoại tệ: Bằng 1 ứng dụng

Khách Việt du lịch Trung Quốc chính thức có thể dùng tiền Việt, không cần đổi ngoại tệ: Bằng 1 ứng dụng Nổi bật

Chi 36 tỷ đồng mua biệt thự của thương hiệu lớn, nữ chủ nhà bàng hoàng khi tường nứt, bên trong toàn rác

Chi 36 tỷ đồng mua biệt thự của thương hiệu lớn, nữ chủ nhà bàng hoàng khi tường nứt, bên trong toàn rác Nổi bật

Làm việc tại ngân hàng 25 năm rồi bất ngờ bị "cướp việc" sau khi huấn luyện AI “quá giỏi”

Làm việc tại ngân hàng 25 năm rồi bất ngờ bị "cướp việc" sau khi huấn luyện AI “quá giỏi”

11:26 , 19/09/2025
Chi 2,2 tỷ đồng xây cơ ngơi 3 tầng dưỡng già, nhiều người chê dại dột, người đàn ông khẳng định: “Nhà ở thành phố là khoản nợ, còn nhà ở quê mới là chỗ dựa"

Chi 2,2 tỷ đồng xây cơ ngơi 3 tầng dưỡng già, nhiều người chê dại dột, người đàn ông khẳng định: “Nhà ở thành phố là khoản nợ, còn nhà ở quê mới là chỗ dựa"

11:18 , 19/09/2025
Đúng ngày sinh nhật, người chồng ở Hà Nội quyết định hiến gan cứu vợ dù bác sĩ nói ‘chỉ còn 1% cơ hội sống’: Không món quà nào quý giá bằng sự sống của vợ tôi

Đúng ngày sinh nhật, người chồng ở Hà Nội quyết định hiến gan cứu vợ dù bác sĩ nói ‘chỉ còn 1% cơ hội sống’: Không món quà nào quý giá bằng sự sống của vợ tôi

11:18 , 19/09/2025
Danh tính thật sự của cao thủ đứng sau Giang Nam Thất Quái: Đến cả Tiêu Phong cũng phải quỳ lạy khi gặp

Danh tính thật sự của cao thủ đứng sau Giang Nam Thất Quái: Đến cả Tiêu Phong cũng phải quỳ lạy khi gặp

11:16 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên