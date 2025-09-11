Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ hàng hoa quả nói thẳng: 4 loại quả có các dấu hiệu này, rẻ mấy cũng đừng mua, người bán còn chẳng dám ăn

11-09-2025 - 17:33 PM | Sống

Chủ hàng hoa quả nói thẳng: 4 loại quả có các dấu hiệu này, rẻ mấy cũng đừng mua, người bán còn chẳng dám ăn

Đi chợ mua hoa quả, khách hàng cần lưu ý đến những dấu hiệu cho thấy loại thực phẩm này đã thối, hỏng hoặc chứa hoá chất.

Hoa quả là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng khi các loại quả bắt đầu hỏng và thối, chúng không chỉ mất đi hương vị và giá trị dinh dưỡng mà còn có thể gây hại cho sức khỏe. Theo chủ hàng hoa quả họ Trần ở Quảng Đông (Trung Quốc), khi các loại quả có dấu hiệu hỏng sau, dù được giảm giá rẻ đến mấy khách hàng cũng không nên mua.

  • Bơ có vỏ chuyển sang màu đen thẫm, mùi lạ

Vỏ chuyển từ xanh thẫm sang đen thẫm là dấu hiệu bơ đã hỏng. Bên cạnh đó, bơ chín có mùi thơm nhẹ, đậm hương vị hạt nên nếu ngửi bơ có mùi hăng, hoặc khó chịu, đây là dấu hiệu vi khuẩn đã xâm nhập, không nên mua. Ngoài ra, khi mua khách cần quan sát kỹ vỏ bơ xem quả có dấu hiệu bị mốc trắng, xám.

Chủ hàng hoa quả nói thẳng: 4 loại quả có các dấu hiệu này, rẻ mấy cũng đừng mua, người bán còn chẳng dám ăn- Ảnh 1.

Chủ hàng hoa quả nói thẳng: 4 loại quả có các dấu hiệu này, rẻ mấy cũng đừng mua, người bán còn chẳng dám ăn- Ảnh 2.

Thịt của quả bơ vừa chín phải có màu xanh nhạt, có vị béo, thanh nhẹ và hơi ngọt. Nếu cắt ra thấy thịt bơ xuất hiện những đốm màu đen và nâu, có kết cấu sệt hoặc nhớt, hoặc có vị chua thì bơ đã bị hỏng, không nên ăn. Bơ hỏng có thể chứa vi khuẩn hoặc nấm mốc,  gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm. Nếu bơ có dấu hiệu hỏng, nên vứt bỏ hoàn toàn thay vì cố cắt phần hỏng vì độc tố có thể lan rộng.

  • Xoài có đốm đen to trên vỏ, mùi hăng

Nếu trên xoài có đốm đen to loang lổ, thường kèm mùi chua hăng là dấu hiệu quả đã hỏng và không nên ăn. Khi ấn vào xoài hỏng sẽ rất mềm, có dịch chảy ra hoặc bề mặt nhớt, khách hàng không nên mua. 

Chủ hàng hoa quả nói thẳng: 4 loại quả có các dấu hiệu này, rẻ mấy cũng đừng mua, người bán còn chẳng dám ăn- Ảnh 3.

Xoài thối có thể chứa vi khuẩn hoặc nấm mốc, gây đau bụng, tiêu chảy, hoặc ngộ độc. Độc tố từ nấm mốc có thể gây tổn thương gan nếu tiêu thụ trong một thời gian dài dài. Chủ hàng hoa quả khuyên mọi người nên chọn xoài có vỏ căng, màu sắc tươi sáng, mùi thơm ngọt tự nhiên, tránh mua xoài cắt sẵn. Những quả xoài có đốm đen nhỏ kích thước bằng hạt vừng hoàn toàn bình thường, vị vẫn ngọt, thơm ngon.

  • Chuối cuống xanh nhưng thân chín

Quả chuối chín ép bằng hóa chất thường có thân chín vàng đều, đẹp nhưng cuống vẫn có màu xanh, khi bóp vào vẫn cứng, thịt bên trong vẫn cứng, sượng, có vị chát hoặc nhạt. 

Chủ hàng hoa quả nói thẳng: 4 loại quả có các dấu hiệu này, rẻ mấy cũng đừng mua, người bán còn chẳng dám ăn- Ảnh 4.

Chuối chín tự nhiên sẽ chín theo phần cuống và phần thân, có màu vàng sẫm và trên vỏ có những đốm màu nâu, đen, bóp nhẹ thấy ruột quả mềm. Người bán hoa quả khuyên mọi người nên chọn những quả chuối có kích thước vừa phải vì chuối quá to có khả năng chứa thuốc tăng trưởng hoá học. 

Khi bóc ra, nếu thịt chuối có kết cấu sệt, nhớt, hoặc có mùi chua, đây là dấu hiệu vi khuẩn hoặc nấm mốc đã phát triển, không nên ăn. Chuối hỏng hoặc ngâm hóa chất có thể gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, hoặc ngộ độc nhẹ.

  • Nho có vỏ nhăn nheo, mùi chua
Chủ hàng hoa quả nói thẳng: 4 loại quả có các dấu hiệu này, rẻ mấy cũng đừng mua, người bán còn chẳng dám ăn- Ảnh 5.

Nho đã hỏng thường có mùi chua gần giống giấm, vỏ nhăn nheo, chuyển sang màu nâu hoặc đen bất thường, quả bị mềm nhũn, teo lại hoặc chảy nước. Cuống nho tươi sẽ có màu xanh, dẻo, còn nho hỏng sẽ có cuống khô héo, ngả màu nâu đen. 

Người bán hàng khuyên nếu mua nho cần quan sát cả dấu hiệu nấm mốc trắng, xám xanh trên quả vì khó nhận biết. Mỗi loại nho sẽ có một màu sắc riêng biệt, nho chín tự nhiên sẽ có lớp vỏ bóng loáng và căng, kích thước vừa phải, hơi mềm và không có vết bầm dập.

Việt Nam có 3 loại quả được ví như "thần dược" trẻ hoá, đẹp da, phụ nữ thường xuyên ăn collagen tăng sinh thấy rõ

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 năm chưa từng có tại ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tỷ lệ chọi 1/9, IELTS trung bình 7.5, cựu sinh viên SN 2001 đã giữ chức Tổng giám đốc

1 năm chưa từng có tại ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tỷ lệ chọi 1/9, IELTS trung bình 7.5, cựu sinh viên SN 2001 đã giữ chức Tổng giám đốc Nổi bật

1 chứng chỉ ngoại ngữ hơn 10.000 người Việt đua nhau đăng ký, dẫn đầu toàn cầu: Nhu cầu tăng kỷ lục, thí sinh tìm đến 3 điểm thi này để tranh slot

1 chứng chỉ ngoại ngữ hơn 10.000 người Việt đua nhau đăng ký, dẫn đầu toàn cầu: Nhu cầu tăng kỷ lục, thí sinh tìm đến 3 điểm thi này để tranh slot Nổi bật

3 ngành học cô đơn nhất Trung Quốc: Toàn trường top đầu nhưng không ai đăng ký, mỗi năm ảnh tốt nghiệp chỉ có 1 sinh viên

3 ngành học cô đơn nhất Trung Quốc: Toàn trường top đầu nhưng không ai đăng ký, mỗi năm ảnh tốt nghiệp chỉ có 1 sinh viên

18:51 , 11/09/2025
Mỡ máu tăng vọt dù không ăn dầu mỡ: Bác sĩ nói chính thói quen này là 'thủ phạm'

Mỡ máu tăng vọt dù không ăn dầu mỡ: Bác sĩ nói chính thói quen này là 'thủ phạm'

18:35 , 11/09/2025
Tại sao ung thư phổi lại “nhắm” vào những người không hút thuốc? Có 1 thứ trong bếp là "thủ phạm giấu mặt" nhưng ít ai biết

Tại sao ung thư phổi lại “nhắm” vào những người không hút thuốc? Có 1 thứ trong bếp là "thủ phạm giấu mặt" nhưng ít ai biết

18:00 , 11/09/2025
Người đàn ông phá 4 đoạn tường chịu lực để cải tạo căn hộ chung cư, hàng xóm lập tức báo công an: "Tôi phá ra để sửa chữa, sau đó sẽ xây lại mà thôi"

Người đàn ông phá 4 đoạn tường chịu lực để cải tạo căn hộ chung cư, hàng xóm lập tức báo công an: "Tôi phá ra để sửa chữa, sau đó sẽ xây lại mà thôi"

17:43 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên