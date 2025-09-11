Công an TP Hà Nội ra cảnh báo nóng

Ngày 11/9, Công an TP Hà Nội cho hay, thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện các số điện thoại giả mạo hãng taxi, xâm hại hình ảnh của công ty taxi, quyền và lợi ích của khách hàng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã xác minh, xử lý 01 đối tượng giả mạo Tổng đài taxi G7.

Cụ thể, vào ngày 9/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.T.L (SN 1988, trú tại Phúc Lợi, Hà Nội) về hành vi giả mạo tổng đài G7 Taxi nhằm thu lợi bất chính.

Trước đó, đầu tháng 8/2025, đơn vị tiếp nhận thông tin từ Công ty CP quản lý G7 Taxi về việc xuất hiện số điện thoại giả mạo tổng đài trên không gian mạng. Khi khách hàng tìm kiếm từ khóa “Taxi G7” hoặc “Tổng đài G7” sẽ thấy những số điện thoại không phải của công ty. Các số giả mạo này sau đó điều hướng thông tin chuyến đi vào nhóm Zalo “Lái xe ghép”, “Xe tiện chuyến” để điều động xe cá nhân chạy dịch vụ. Đặc biệt, mỗi chuyến đi, tài xế phải nộp lại 15% doanh thu cho tổng đài giả mạo.

N.T.L bị xử phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh: CA Hà Nội

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ đối tượng đứng sau là N.T.L, từng là lái xe taxi nhưng thất nghiệp sau khi công ty giải thể. L đã lập tài khoản Gmail và chạy quảng cáo trực tuyến cho số điện thoại giả mạo tổng đài các hãng taxi. Làm việc tại cơ quan công an, L thừa nhận vi phạm, cam kết gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo và không tái phạm.

Sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với người tên L về hành vi giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ nên đặt xe qua số tổng đài, website chính thức của các hãng taxi; kiểm tra logo, đồng phục tài xế và biển hiệu xe trước khi lên xe. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn mạo danh, lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc liên hệ đường dây nóng của hãng taxi để được hỗ trợ.