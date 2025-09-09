Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam sinh bị những kẻ giả danh Công an lừa gần 500 triệu, ép chụp ảnh tống tiền

09-09-2025 - 20:13 PM | Sống

Nam sinh viên bị những kẻ giả danh công an lừa chuyển 470 triệu đồng vào tài khoản, sau đó tiếp tục ép đến nhà nghỉ chụp ảnh để tống tiền gia đình.

Công an TP Huế liên tục phối hợp với các đơn vị cảnh báo, tuyên truyền nhưng một số người do nhẹ dạ cả tin vẫn “sập bẫy” của những người lừa đảo.

Khoảng 13h50 ngày 27/8, em Nguyễn Văn H.(SN 2006, tạm trú phường Phú Xuân, TP Huế là sinh viên một trường đại học ở TP Huế) bị kẻ lạ mặt gọi điện xưng Công an, thông báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của em bị lộ lọt để kẻ xấu sử dụng rửa tiền và mua bán ma túy.

Kẻ giả Công an yêu cầu em H. chứng minh không liên quan vụ án, không trao đổi, tiết lộ thông tin bất kỳ ai và phải làm theo hướng dẫn nếu không sẽ bị bắt ngay. Đồng thời, hướng dẫn em cài ứng dụng Zoom qua điện thoại, sau đó gọi video call để “làm việc”.

Nam sinh bị những kẻ giả danh Công an lừa gần 500 triệu, ép chụp ảnh tống tiền- Ảnh 1.

Cán bộ Công an làm việc với em Nguyễn Văn H. để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: CACC)

Nhận được video call, em H. phát hiện trong nội dung hình ảnh có nhiều người đang mặc quân phục Công an làm việc với một số người liên quan đến vụ án rửa tiền, mua bán ma túy, có cả tang vật là ma túy.

Những kẻ lừa đảo yêu cầu em H. cung cấp thông tin cá nhân, nơi thường trú, nơi tạm trú, nghề nghiệp, số điện thoại người nhà... và phải chuyển tiền vào một số tài khoản của chúng cung cấp để chứng minh không liên quan đến vụ án và số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi kết thúc điều tra.

Khi biết em không có tiền để chuyển, nhóm lừa đảo dựng lên em H. nhận được học bổng du học, hướng dẫn gia đình chuyển khoản cho em với số tiền là 460 triệu đồng để nộp lệ phí. Sau khi em nhận được tiền người nhà chuyển khoản, khoảng 22h ngày 27/8, em H. chuyển cho những kẻ lừa đảo 210 triệu đồng. Đến 9h ngày 28/8, em H. tiếp tục chuyển cho các chúng 260 triệu đồng.

Khoảng 11h30 ngày 28/8, nhóm lừa đảo tiếp tục yêu cầu em H. thuê 1 nhà nghỉ để tách biệt mọi người xung quanh để không lộ lọt thông tin vụ án. Tại đây, nhóm lừa đảo yêu cầu em H. cởi đồ để kiểm tra hình xăm và chụp hình ảnh lại.

Nhóm lừa đảo sau đó sử dụng những hình ảnh này gửi cho người nhà em H. và thông báo, em đang nợ nần và bị bắt cóc, yêu cầu gia đình gửi 400 triệu đồng nếu không sẽ đánh đập, bán sang Campuchia.

Lúc này gia đình em H. mới báo cho chủ nhà nơi em H. thuê trọ và trình báo sự việc đến Công an phường Phú Xuân. Công an phường Phú Xuân cũng nhanh chóng xác định được nơi H. thuê nhà nghỉ. Lúc này, em vẫn đang sử dụng máy tính, điện thoại để trao đổi video call với nhóm người lừa đảo.

Theo Nguyễn Vương/VTC News

VTC News

