Danh sách xe máy, ô tô đã vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, nhanh chóng liên hệ công an nộp phạt nguội

03-09-2025 - 12:44 PM | Sống

Công an nhiều tỉnh thành đã công bố danh sách phương tiện vi phạm tốc độ qua hệ thống phạt nguội và nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm không có ngoại lệ theo quy định mới.

Mới đây, Công an Thanh Hoá đã công bố danh sách bị phạt nguội lỗi chạy quá tốc độ từ ngày 1/8/2025 đến ngày 15/8/2025. Trong đó, tính riêng tuyến Quốc lộ 10 có 14 trường hợp dưới đây: 

Danh sách xe máy, ô tô đã vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, nhanh chóng liên hệ công an nộp phạt nguội- Ảnh 1.

Ngày 31/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ ngày 22/8 đến ngày 28/8, công an phạt nguội các chủ xe sau lỗi chạy quá tốc độ. Danh sách chi tiết (232 trường hợp) như sau:

98G-00294; 89A-449.33; 29E-355.84; 30H-988.69; 29C-632.98; 29K-011.85; 29K-030.62; 29H-504.98; 88C-246.68; 99A-211.91; 30E-875.65; 51K-147.84; 29B-322.12; 29E-334.71; 99A-462.61; 30H-397.80; 30F-038.48; 29H-758.30; 99A-872.52; 30K-419.22; 30M-619.67; 29K-064.86; 29A-540.63; 30E-459.29; 29E-089.29; 36A-848.79; 30K-651.57; 99A-884.59; 99A-577.80; 89C-196.37; 30F-448.12; 30F-528.49; 30G-139.23; 30H-172.49; 98A-696.56; 35A-421.34; 36H-117.14; 30F-005.87; 30K-346.34; 30E-270.71; 30K-841.24; 99A-768.69; 30E-713.82; 29D-545.80; 30L-362.28; 30H-685.64; 99A-336.28; 29H-916.97; 30K-93050; 26A-20561; 99A-09535; 30G-85104; 98A-77971; 30L-71284; 98A-40595; 29H-70269; 99C-21910; 99A-88222; 19A-30347; 99A-80506; 29H-37172; 99A-82357; 15A-52473; 29H-33844; 99A-17671; 30E-22207; 98A-83285; 29C-34459; 98A-73481; 98A-253.99; 99A-947.72; 88C-203.01; 90R-010.66; 99A-718.23; 30F-862.09; 98A-493.96; 29A-880.23; 29C-894.46; 12C-100.24; 99C-070.26; 89C-320.26; 30E-188.92; 98A-816.56; 98A-243.69; 30G-186.00; 35A-336.03; 30K-777.10; 99A-327.58; 12C-104.98; 98A-72071; 98A-57722; 99A-14978; 99H-06142; 30K-86658; 90A-38707; 29K-11570; 36C-51136; 24C-14778; 34A-93651; 99A-53346; 89C-23453; 98G-00294; 30M-54732; 29H-22715; 14A-55468; 30G-85104; 30H-56230; 98A-28347; 30M-11966; 99A-76553; 29A-50625; 12B-01115; 29C-992.91; 98LD-00943; 88E-007.73; 37C-235.41; 29E-020.03; 34A-650.01; 30H-037.38; 29C-759.10; 89H-059.10; 99C-068.97; 99C-165.93; 30E-459.29; 30M-9612; 29A-797.68; 30F-528.49; 30K-912.57; 99A-577.80; 99A-388.47; 34A-346.38; 34H-022.88; 29H-965.50; 89A-199.49; 89A-199.49; 89C-050.06; 30G-520.64; 30E-750.72; 99A-381.68; 99A-536.51; 30H-039.18; 30V-7577; 99A-704.93; 30A-262.19; 99A-114.94; 30A-361.40; 29K-004.93; 30L-073.36; 30G-294.21; 15A-328.37; 99C-187.65; 30F-317.45; 29E-117.35; 30L-820.29; 30A-609.52; 29K-218.98; 30H-652.93; 89A-606.84; 89A-607.10; 30K-580.55; 34H-041.77; 99C-166.74; 34A-452.25; 30G-788.84; 29H-372.81; 99A-613.13; 29C-943.40; 29K-077.48; 30H-649.40; 30M-500.16; 99A-588.29; 30G-863.07; 30F-996.59; 29H-016.23; 99A-417.12; 29H-165.70; 98K-6228; 30G-08663; 99A-84205; 98A-42378; 98A-05805; 99A-83506; 29H-57588; 14H-03222; 20C-06452; 12B-00280; 99D-00779; 98A-18267; 99C-28891; 99A-81813; 30F-48421; 29H-62305; 99A-49771;

14K-000.05; 34C-32807; 14A-70272; 88E-01054; 12C-13477; 98A-61634; 29C-81373; 99A-81088; 99C-24741; 76H-02582; 99A-43134; 29B-117.60; 29B-629.61; 29K-009.59; 29K-049.35; 30E-730.69; 30E-860.55; 30H-469.48; 30H-681.07; 30K-304.47; 30K-496.20; 30L-024.73; 30M-422.61; 34C-452.56; 89A-443.27; 99A-114.14; 99A-772.33; 99C-020.91; 99C-116.25; 99C-222.59; 14A-923.97; 14C-432.47; 15A-380.82; 15A-944.72; 15LD-017.10; 18A-276.83; 18G-001.94; 29A-042.91; 29B-033.06.

Các tài xế cần đặc biệt lưu ý là mức xử phạt cho lỗi chạy quá tốc độ đã được điều chỉnh tăng nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đi kèm với quy định trừ điểm trên giấy phép lái xe.

Các mức phạt chi tiết đối với ô tô

Vượt tốc độ từ 05 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng. 

Vượt tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng, đồng thời trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. 

Vượt tốc độ từ trên 20 km/h đến 35 km/h: Phạt tiền từ 6.000.000 đến 8.000.000 đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. 

Vượt tốc độ trên 35 km/h: Phạt tiền từ 12.000.000 đến 14.000.000 đồng, đồng thời trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Hướng dẫn xử lý phạt nguội

Khi nhận được thông báo vi phạm, người dân có thể đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm hoặc công an nơi mình cư trú để giải quyết.

Tuy nhiên, Cục Cảnh sát giao thông đưa ra khuyến cáo mới, người dân nên đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông nơi mình có hộ khẩu thường trú để xử lý. Việc này vừa giúp tránh phải đi lại xa xôi, vừa giảm tải cho lực lượng chức năng tại địa phương nơi phát hiện vi phạm.

Khi đi giải quyết, người vi phạm cần chuẩn bị các giấy tờ sau (kèm theo 1 bản photo cho mỗi loại): Đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép lái xe và căn cước công dân.

Công an cũng nhấn mạnh rằng việc chạy đúng tốc độ không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm tốc độ.

Hơn 100 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

