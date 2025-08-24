Hơn 100 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông báo danh sách phạt nguội trong tuần từ ngày 15/8 đến ngày 21/8. Danh sách bao gồm 112 trường hợp vi phạm, được hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật ghi nhận.

Danh sách cụ thể như sau:

29 trường hợp vi phạm đèn tín hiệu giao thông, gồm các xe ô tô mang biển số: 98A-320.57; 98A-292.77; 98A-701.28; 98A-890.45; 98A-184.92; 20A-337.99; 29A-852.21; 98A-550.42; 30L-322.33; 30K-187.53; 34F-006.84; 99B-089.81; 99E-014.08; 30G-893.42; 99A-690.15; 30H-386.04; 29C-068.05; 30G-762.77; 98A-459.35; 12C-068.18; 98A-425.84; 98A-870.41; 34C-042.71; 98A-249.03; 29B-224.86; 99C-163.59; 30F-573.26; 15A-451.83; 98C-245.73; 98A-220.60.

17 trường hợp rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái, gồm các xe ô tô mang biển số: 98C-259.83; 98E-002.16; 20A-627.74; 12H-9641; 23A-048.10; 98C-333.13; 20A-322.65; 99C-084.08; 30K-187.53; 30G-583.79; 98C-237.13; 98H-1982; 99A-420.15; 98A-914.06; 29U-8431; 98A-074.97; 98A-088.31.

25 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường, gồm các xe ô tô có biển số: 99A-731.47; 98A-584.28; 30K-639.46; 98A-388.37; 98A-665.37; 60A-478.34; 30E-072.27; 98C-151.39; 98A-523.14; 29A-862.99; 98C-310.60; 30M-659.84; 98A-650.15; 98R-029.11; 98A-637.87; 98A-724.73; 98C-185.80; 98B-036.00; 98A-250.14; 20C-026.36; 98A-108.93; 98B-130.64; 98A-250.95; 98C-366.20; 20C-132.86.

26 trường hợp vi phạm đèn tín hiệu giao thông, gồm các xe mô tô mang biển số: 98B2-933.51; 98B1-618.18; 98B3-929.32; 98B3-495.61; 98B2-675.55; 98B3-959.20; 98K1-228.93; 98B3-531.33; 98B3-008.85; 99F1-625.09; 98B3-626.55; 98B3-279.51; 98B1-423.98; 98K1-368.27; 98H1-402.17; 98K1-333.50; 98B1-590.88; 98E1-592.51; 98G1-108.51; 98B3-426.88; 98K1-164.73; 98B3-672.45; 98C1-235.81; 98K1-369.35; 98F1-325.66.

15 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, gồm các xe mô tô mang biển số: 12X1-257.84; 98K1-305.39; 98K1-270.80; 98K1-360.25; 98K1-279.21; 98F1-461.31; 98K1-145.00; 98K1-211.42; 98AA-305.45; 98K1-360.25; 98B3-618.46; 98B3-841.47; 98B3-386.77; 98K1-308.32; 98AC-105.47.

Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Lực lượng chức năng đề nghị các chủ phương tiện nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát Giao thông để giải quyết.

Cần lưu ý, để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Ngoài ra, người dân cũng có thể tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic theo các bước như sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".