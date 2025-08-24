Công an chỉ ra nhiều điểm cần lưu ý khi thực hiện cấp đổi thẻ CCCD trên VNeID do sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày 21/8, Công an tỉnh Hưng Yên đã có hướng dẫn tới người dân về việc thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước trên VNeID do sắp xếp đơn vị hành chính. Trong quá trình thực hiện, cơ quan Công an chỉ ra nhiều điểm người dân cần lưu ý.

Theo đó, để thực hiện ﻿cấp đổi thẻ Căn cước trên VNeID do sắp xếp đơn vị hành chính, người dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dân thực hiện đăng nhập, bấm vào mục “Thủ tục hành chính - Dịch vụ công Căn cước” và lựa chọn “Cấp đổi thẻ Căn cước”.

Bước 2: Sau khi màn hình “Cấp đổi thẻ Căn cước” mở ra, người dùng ấn chọn “Tạo mới yêu cầu” và chọn “Bản thân”.

Bước 3: Tại đây, người dân xem lại các thông tin, nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và nhấn “Kiểm tra thông tin”.

Người dân kiểm tra và nhập đầy đủ thông tin bắt buộc (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Tại bước này, người dân lưu ý, trong trường hợp khi nhập thiếu các trường bắt buộc, hệ thống sẽ hiểu thị thông báo: “Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin có dấu *”.

Trường hợp người dân cần cấp đổi Căn cước nhưng đã tồn tại hồ sơ yêu cầu cấp đổi thẻ Căn cước có trạng thái “Mới đăng ký/Đang xử lý”, hệ thống sẽ hiểu thị thông báo: "Mã hồ sơ [số mã hồ sơ] của công dân Nguyễn Văn A đang trong quá trình xử lý. Vui lòng kiểm tra lại thông tin người cần cấp đổi thẻ Căn cước”.

Trường hợp người dân có ngày cấp thẻ Căn cước trong Căn cước điện tử hiện “null” hoặc không tồn tại bản ghi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: "Công dân chưa được cấp thẻ Căn cước, vui lòng lựa chọn thủ tục khác".

Bước 4: Sau khi kiểm tra xong thông tin, người dân điền các phần lý do cấp đổi thẻ Căn cước, cấp thực hiện, nơi thực hiện.... và ngày hẹn đến làm việc.

Người dân lựa chọn Lý do cấp đổi thẻ là “Đổi thẻ Căn cước theo yêu cầu của người được cấp thẻ Căn cước khi thông tin trên thẻ Căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính”.

Người dân thực hiện theo yêu cầu (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Tại bước này, người dân cần lưu ý, đối với công dân trên 6 tuổi sẽ chia thành các trường hợp sau:

- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, miễn phí khi người cần cấp đổi đã có thẻ Căn cước (ngày cấp thẻ lớn hơn hoặc từ ngày 1/7/2024) thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Không thuộc độ tuổi bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước (bao gồm các độ tuổi: 12-14 tuổi, 23-25 tuổi, 38-40 tuổi, 58-60 tuổi).

+ Lựa chọn lý do cấp đổi là "Đổi thẻ Căn cước theo yêu cầu của người được cấp thẻ Căn cước khi thông tin trên thẻ Căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính".

- Dịch vụ công đặt lịch đối với các trường hợp cấp đổi còn lại.

Bước 5: Người dân xác nhận lại thông tin hồ sơ, kiểm tra lại các thông tin đã khai và chi phí thanh toán. Người dân nhấn vào biểu tượng (?) để xem những đối tượng được miễn phí, tích chọn “Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật” và "Gửi hồ sơ".

Người dân xác nhận thông tin hồ sơ để hoàn thành yêu cầu (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Trường hợp người dân không muốn tiếp tục đăng ký hồ sơ Cấp đổi thẻ Căn cước thì ấn chọn “Hủy hồ sơ” và thực hiện xác nhận hủy.

Tại bước này, người dân cần lưu ý, hồ sơ sẽ không thể khôi phục sau khi thực hiện hủy.

Bước 6: Màn hình chuyển đến thông báo “Tạo yêu cầu thành công”. Tại đây, người dân có thể chọn “Xem thông tin yêu cầu” để xem lại chi tiết yêu cầu đã thực hiện.