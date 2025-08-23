Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Zalo có thay đổi mới, người dùng cần biết kẻo mất quyền lợi

23-08-2025 - 17:12 PM | Kinh tế số

Đây là một trong những cập nhật đáng chú ý của Zalo trong tháng 8/2025.

Zalo có thay đổi mới, người dùng cần biết kẻo mất quyền lợi- Ảnh 1.

Trong một thông báo vào ngày 21/8, Zalo cho biết, nền tảng đã ra mắt tổng đài Chăm sóc khách hàng tại số điện thoại 1900.633.155, nhằm hỗ trợ người dùng một cách nhanh chóng.

Theo đó, thời gian hoạt động của tổng đài vào lúc 9 giờ đến 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6. Vào cuối tuần và ngày lễ, tổng đài sẽ hoạt động từ lúc 9 giờ đến 18 giờ.

Ngoài ra, trong trường hợp cần hỗ trợ, người dùng vẫn có thể liên hệ Zalo qua hai kênh quen thuộc là email [email protected] và nhắn tin trực tiếp trong ứng dụng Zalo.

Để nhắn tin trực tiếp, người dùng vào mục "Cá nhân", chọn phần "Cài đặt". Sau khi cửa sổ mở ra, người dùng chọn mục "Liên hệ hỗ trợ" và thực hiện nhắn tin cho "Zalo Hỗ trợ".

Zalo có thay đổi mới, người dùng cần biết kẻo mất quyền lợi- Ảnh 2.

Các bước nhắn tin tới tổng đài hỗ trợ Zalo

Ngoài ra, trong tháng 8, Zalo cũng ra mắt tính năng “Gửi ảnh Original” dành cho người dùng zCloud, cho phép gửi ảnh chất lượng gốc với độ nét và màu sắc nguyên bản trong khung chat.

Qua tính năng, người dùng không còn phải nén file (tập tin) hay gửi dưới dạng tài liệu. Người nhận, dù có dùng zCloud hay không vẫn có thể xem và tải về hình ảnh Original.

Để thực hiện, người dùng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập Zalo, vào khung chat, chọn ảnh, video muốn gửi

Bước 2: Chọn chế độ gửi "Original"

Bước 3: Nhấn gửi

Theo Zalo, tiện ích này phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng, từ chia sẻ ảnh du lịch, kỷ niệm cho bạn bè, người thân đến trao đổi các hình ảnh chuyên nghiệp như ảnh thiết kế, ảnh chụp studio…﻿

Vì sao cần giác với mọi email, đường link và tệp đính kèm?

Nguyệt Lượng

Nhịp sống thị trường

