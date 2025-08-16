Deepfake là gì? Vì sao công nghệ này trở thành mối nguy hiểm cần chú ý?

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Deepfake là gì?

Deepfake là sự kết hợp của hai khái niệm: “deep learning” (học sâu) và “fake” (giả mạo). Công nghệ này sử dụng thuật toán AI để phân tích, học tập dữ liệu hình ảnh và giọng nói của một người, từ đó tạo ra video, hình ảnh hoặc âm thanh giả mạo giống thật đến mức khó phân biệt bằng mắt thường.

Chỉ cần vài phút, với dữ liệu giọng nói hay một số bức ảnh, hệ thống deepfake có thể “dựng” nên video trong đó một người đang nói những điều họ chưa từng nói, hay xuất hiện trong những tình huống mà họ chưa từng tham gia.

Tại sao deepfake nguy hiểm?

Deepfake được coi là là mảnh đất màu mỡ cho các chiêu thức lừa đảo. Thực tế đã có những vụ kẻ gian sử dụng giọng nói deepfake để giả mạo lãnh đạo doanh nghiệp, gọi điện yêu cầu nhân viên chuyển tiền gấp. Trong bối cảnh giao dịch điện tử ngày càng phổ biến, một cú điện thoại hoặc tin nhắn giả mạo cũng có thể khiến doanh nghiệp thiệt hại tài chính.

Deepfake cũng là nỗi ám ảnh đối với đời tư và danh dự cá nhân. Hình ảnh của nạn nhân có thể bị ghép vào các video nhạy cảm, dẫn đến ảnh hưởng tâm lý, tác động đến uy tín cá nhân. Đáng lo hơn, nhiều trường hợp cho thấy deepfake có thể giả mạo người thân để thực hiện việc lừa đảo tài chính.

Sự nguy hiểm của deepfake nằm ở chỗ nó quá giống thật. Trước đây, những sản phẩm giả mạo thường dễ bị nhận ra nhờ các chi tiết thô kệch, nhưng ngày nay, chỉ một chiếc điện thoại cũng có thể tạo ra video với mức độ tinh vi đến mức ngay cả người trong ngành cũng khó nhận biết. Khi ranh giới giữa thật và giả bị xóa nhòa, người dùng dễ dàng rơi vào “cái bẫy” của thông tin sai lệch.

Người dân cần làm gì để phòng ngừa?

Để hạn chế tác động tiêu cực từ deepfake, trước hết, người dân cần nâng cao nhận thức cộng đồng. Người dùng Internet phải tập thói quen tiếp nhận thông tin một cách tỉnh táo, không vội tin hay chia sẻ những đoạn video, âm thanh giật gân mà chưa được kiểm chứng.

Cùng với đó, các công cụ công nghệ phát hiện deepfake đang được phát triển nhằm hỗ trợ việc xác minh tính xác thực của nội dung số. Dù chưa đạt đến độ hoàn hảo, chúng là lớp bảo vệ quan trọng trong cuộc chiến chống lại thông tin giả mạo.

Có thể nói, Deepfake là minh chứng rõ ràng cho thấy công nghệ AI vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra thách thức. Nếu được sử dụng đúng cách, deepfake có thể phục vụ đời sống con người. Nhưng khi rơi vào tay kẻ xấu, nó trở thành “con dao hai lưỡi”, gây nguy hại cho cá nhân, doanh nghiệp và xã hội.

Do đó, trong thời đại số, sự cảnh giác của mỗi người chính là “lá chắn” đầu tiên để hạn chế những hệ lụy từ deepfake.