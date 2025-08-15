Viettel thực hiện một điều chưa từng có tại Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), nhiều sự kiện lớn sẽ được tổ chức tại Hà Nội, thu hút lượng lớn người dân đến Thủ đô.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp viễn thông đã có phương án chuẩn bị để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh (A80).

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, dự kiến, có khoảng 2,9 triệu người đổ về khu vực diễu binh, diễu hành, với khoảng 900.000 người di chuyển từ các tỉnh, thành phố khác. So với ngày thường, bên cạnh lướt web hay xem phim, nhu cầu của người dân còn nằm ở livestream, gọi video, đăng ảnh, video chất lượng cao.

Để phục vụ nhu cầu này, nhà mạng Viettel đã vạch kế hoạch tác chiến toàn diện với hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật. Con số này gấp 12 lần so với sự kiện 2/9/2024, gấp 7 lần khối lượng công việc đảm bảo cho sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (A50) diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Viettel phát sóng mới 500 trạm thu phát sóng di động (BTS) 5G. Đặc biệt, theo nhà mạng, lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người. Bên cạnh đó, 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động cũng được huy động để phục vụ nhân dân dịp đại Lễ.

Với số lượng trên, 5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng trước thềm ngày Quốc khánh. Các trạm nhỏ 5G được triển khai dọc các tuyến đường, từ đó nâng cao dung lượng và tốc độ Internet tại các điểm tập trung đông người, chia sẻ tải cho mạng 4G.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên AI được Viettel sử dụng trong việc dự đoán vị trí đông người nhất, thời điểm "hot", hành vi di chuyển, nhằm đảo bảo hợp lý tài nguyên mạng lưới trong sự kiện A80. Việc dự đoán được dựa vào các dữ liệu lịch trình sự kiện, lượng vé máy bay, phòng khách sạn, bài viết, lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Hệ thống X-Optimization (XO) kết hợp cùng AI giúp tối ưu chất lượng mạng theo hành vi khách hàng. Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận. Ngoài ra, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm khác.