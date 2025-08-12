Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Tập đoàn Vingroup

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ tới các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhằm đảm bảo Triển lãm được diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup, tư vấn quốc tế rà soát kỹ, tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ ngày 6/8/2025, khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế nhận diện tổng thể. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm khẩn trương thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần chuẩn bị kỹ càng, chu đáo công tác tổ chức Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc; xây dựng chương trình chi tiết, chuẩn bị tài liệu cho họp báo vào ngày 22/8/2025; có kế hoạch, phương án cụ thể để quản lý, vận hành trung tâm báo chí; khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Triển lãm trên các phương tiện truyền thông… để sự kiện được đông đảo nhân dân và công chúng biết đến, quan tâm và hưởng ứng tham gia.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Triển lãm; nghiên cứu phương án chấm điểm các gian trưng bày, tổ chức các chương trình nghệ thuật trước, trong và sau Triển lãm và tổ chức công tác ẩm thực.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (Ảnh: VGP/Giang Thanh)

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Vingroup tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong những ngày thi công cao điểm, bảo đảm điều kiện thi công ngoài giờ, đáp ứng yêu cầu về tiến độ; cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân công thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng; tăng cường các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khí bụi, tiếng ồn.

Tập đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề trong công tác tổ chức triển lãm, tổ chức khai mạc, bế mạc. Đồng thời, đảm bảo phương án về giao thông, y tế, an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, bố trí các khu vực nhà vệ sinh công cộng bên trong nhà triển lãm và các sân ngoài trời, khu vực thu gom rác; đảm bảo cảnh quan không gian Triển lãm, bố trí cây xanh, khu vực ẩm thực, dịch vụ, vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Phó Thủ tướng giao Vingroup triển khai trang trí toàn bộ khu vực bên ngoài và bên trong trung tâm Triển lãm, thiết kế các biểu tượng sống động tại khu vực Sân Tây thể hiện khát vọng bầu trời, vươn xa ra biển (các cảng biển lớn, đội tàu lớn…), đi sâu vào lòng đất (hệ thống tàu điện ngầm, không gian ngầm...).

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, Triển lãm là sự kiện quy mô lớn, phong phú về nội dung, là việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ, thời gian thì ngắn, yêu cầu cao… việc tham gia, tổ chức Triển lãm này là niềm tự hào và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp,

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đều phải tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất để xứng tầm kỷ niệm 80 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, tổng thể, khách quan, hiệu quả và tiết kiệm.

Ngoài ra, tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông báo cáo, Bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, địa phương vào thi công trưng bày Triển lãm từ ngày 1/8. Tiến độ thi công được cập nhật, báo cáo Phó Thủ tướng trong các cuộc kiểm tra hàng ngày tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Dự kiến thời gian tổ chức khai mạc Triển lãm vào 9 giờ ngày 28/8; lễ bế mạc vào 20 giờ ngày 5/9, địa điểm tại sân khấu ngoài trời tại Sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Vào 9 giờ ngày 20/8 sẽ tổ chức kiểm tra và sơ duyệt, 9 giờ ngày 26/8 sẽ tổ chức tổng duyệt toàn bộ Triển lãm.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị bám sát thiết kế đã ban hành, bám sát tiến độ, bảo đảm hoàn thành đúng thời gian. Các tiểu ban rà soát lại hoạt động, cử cán bộ trực để giải quyết các vấn đề có thể xảy ra.