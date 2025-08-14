Tài khoản hết tiền, cụ ông đến ngân hàng rút sổ tiết kiệm 300 triệu đồng, nhân viên SHB không làm theo yêu cầu mà báo Công an

Công an phường Bắc Giang và nhân viên Ngân hàng SHB chi nhánh Bắc Giang kịp thời ngăn chặn, giúp ông N. không chuyển 300 triệu cho các đối tượng lừa đảo

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, vào 11 giờ 30 phút ngày 13/8, Công an phường Bắc Giang nhận được thông tin từ Ngân hàng SHB chi nhánh Bắc Giang về việc ông N.V.N (61 tuổi, trú tại Bắc Ninh) đề nghị rút 300 triệu đồng từ sổ tiết kiệm để chuyển vào số tài khoản của người khác.

Phát hiện ông N. có biểu hiện hoang mang, lo lắng bất thường, cán bộ ngân hàng Nguyễn Thị Liên chưa thực hiện ngay yêu cầu mà khéo gặng hỏi để nắm bắt thông tin liên quan đến sự việc; đồng thời, chị cũng tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tuy nhiên, ông N. cương quyết nói không có chuyện gì và yêu cầu cán bộ ngân hàng phải chuyển tiền ngay vào số tài khoản đã cung cấp. Thấy dấu hiệu nghi vấn, chị Liên cố tình kéo dài thời gian, báo cáo lãnh đạo Ngân hàng SHB và gọi điện báo Công an phường Bắc Giang phối hợp xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy dấu hiệu của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an phường Bắc Giang nhanh chóng phân công lực lượng phối hợp với cán bộ ngân hàng gặp gỡ ông N.

Tại đây, các cán bộ đã tuyên truyền, giải thích về phương thức, thủ đoạn, hành vi của tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản. Qua đó, cơ quan Công an đã kịp thời ngăn chặn thành công ý định chuyển 300 triệu đồng của ông.

Ông N cho biết, chiều 12/8, bản thân nhận được cuộc gọi video từ tài khoản Messenger của con gái đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài. Qua video, ông nhìn thấy hình ảnh cháu gái nhưng chỉ được vài giây thì đầu dây bên kia nói mạng kém, không nghe thấy gì rồi tắt đi.

Ông nhận được tin nhắn đến với nội dung chuyển tiền cho con gái để đổi tiền Việt Nam sang tiền Euro. Vì nghĩ là con gái nhắn tin, ông N. đã chuyển 70 triệu đồng đến một số tài khoản ngân hàng. Sau đó, ông tiếp tục nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển tiếp 300 triệu đồng.

Do không còn tiền trong tài khoản, sáng 13/8, ông N. đến Ngân hàng SHB chi nhánh Bắc Giang rút 300 triệu đồng từ sổ tiết kiệm để tiếp tục chuyển vào một số tài khoản lạ.

Quá trình xác minh, Công an phường xác định các đối tượng đã lập tài khoản Messenger giả mạo con gái ông., sử dụng công nghệ “Deepfake” để thực hiện cuộc gọi video với hình ảnh, khuôn mặt giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi đã hiểu được bản chất vụ việc, ông N. rất xúc động và gửi lời cảm ơn Công an phường Bắc Giang và tập thể, cán bộ Ngân hàng SHB chi nhánh Bắc Giang đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn ông chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.